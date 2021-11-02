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Defesa Civil

Chuva no ES: 21 cidades estão em alerta de deslizamento de terra

A Defesa Civil Estadual anunciou na manhã desta terça-feira (2) que atua em alerta máximo para riscos de acidentes em decorrência das fortes chuvas
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

02 nov 2021 às 12:56

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 12:56

Deslizamento de terra foi registrado na ES 257, rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu Crédito: Defesa Civil
Devido às chuvas que atingem o Espírito Santo desde a última sexta-feira (29), 21 cidades estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Estadual com risco de deslizamento de terra. Em oito delas, a possibilidade é alta, como é o caso dos municípios da Grande Vitória.
Nos últimos dias, as chuvas já provocaram estragos em diversas regiões do território capixaba. Em Barra de São Francisco, uma ponte foi destruída, deixando uma família ilhada. Já em Santa Maria de Jetibá, as ruas do Centro foram alagadas e 20 pessoas estão desalojadas. 
Nesta terça-feira (02), o Espírito Santo entrou em estágio de alerta máximo para a chuva. A previsão ainda é tempo instável na maior parte do Estado.
A Serra registrou o maior acumulado de chuva em intervalo de 24 horas: 159 mm. O município está entre os 21 locais em alerta de deslizamento de terra no Espírito Santo. O risco é alto. 

CIDADES EM ALERTA MODERADO E ALTO

  1. Vitória (Risco Alto)
  2. João Neiva (Risco Alto)
  3. Fundão (Risco Alto)
  4. Aracruz (Risco Alto)
  5. Ibiraçu (Risco Alto)
  6. Vila Velha (Risco Alto)
  7. Cariacica (Risco Alto)
  8. Serra (Risco Alto)
  9. Viana (Risco Moderado)
  10. Guarapari (Risco Moderado)
  11. Piúma (Risco Moderado)
  12. Água Doce do Norte (Risco Moderado)
  13. Santa Maria de Jetibá (Risco Moderado)
  14. Santa Leopoldina (Risco Moderado)
  15. Barra de São Francisco (Risco Moderado)
  16. Ecoporanga (Risco Moderado)
  17. Santa Teresa (Risco Moderado)
  18. Itarana (Risco Moderado)
  19. Itaguaçu (Risco Moderado)
  20. São Roque do Canaã (Risco Moderado)
  21. Colatina (Risco Moderado)

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