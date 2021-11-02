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Viagem à Itália

Bolsonaro confunde John Kerry com Jim Carrey em entrevista na Itália

Bolsonaro cometeu a gafe durante entrevista em Anguillara Veneta, cidade italiana de 4 mil habitantes, onde esteve para receber o título de cidadão do município
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 nov 2021 às 15:11

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 15:11

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confundiu nesta segunda-feira (31), em fala a jornalistas na Itália, o nome do enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o ator e humorista Jim Carrey.
O presidente estava em Anguillara Veneta, no norte do país, e falava de encontros que teve com autoridades. "Sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês", disse. A gafe se espalhou pelas redes sociais na noite de segunda e ficou entre os trending topics do Twitter.
Bolsonaro desembarca na Itália para Cúpula do G20
Bolsonaro desembarca na Itália para Cúpula do G20 Crédito: Alan Santos/PR
Bolsonaro estava na pequena cidade italiana, de 4 mil habitantes, para receber o título de cidadão do município, local de origem de um bisavô do presidente que emigrou para o Brasil. A passagem da comitiva presidencial pela cidade foi marcada por manifestações contra e a favor do mandatário brasileiro.
Hoje Bolsonaro viajou para a cidade de Pistoia, na região central da Itália, onde participou de uma cerimônia em memória dos pracinhas brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. A volta ao Brasil está prevista para hoje.

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