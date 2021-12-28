Presos suspeitos de assassinar motoboy na frente de lanchonete na Serra

O rapaz morto era conhecido na região como Gabriel Neguinho Crédito: Arquivo da família

As prisões foram realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de ser o mandante do crime, identificado como Gustavo Rodrigues Grazziotti, de 24 anos, é também chefe do tráfico de drogas em diferentes pontos do bairro Barcelona.

Gustavo é apontado como mandante do assassinato ocorrido em Barcelona, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Gustavo Rodrigues Grazziotti foi preso no mesmo bairro, no dia 4 de novembro deste ano. No entanto, a prisão foi divulgada nesta terça-feira (28) em coletiva de imprensa. Além de ordenar a morte de Gabriel, Gustavo, de acordo com a polícia, forneceu a arma para que o executor, Mike Coutinho Casado, de 27 anos, matasse a vítima. Mike, por sua vez, está preso desde outubro deste ano.

Mike Coutinho Casado é apontado como executor do assassinato ocorrido em Barcelona, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

VÍTIMA FOI MORTA À QUEIMA-ROUPA

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Rodrigo Sandi Mori, o assassinato de Gabriel foi motivado por duas razões. Uma delas é o envolvimento dele com o tráfico de drogas no passado.

Embora a vítima estivesse trabalhando, ela já foi envolvida com o tráfico no passado e era vista como uma ameaça para o tráfico comandado pelo Gustavo. O segundo motivo é uma briga entre a vítima e Gustavo, que ocorreu em uma festa em maio desse ano. Na ocasião, Gabriel ingeriu bebida alcoólica e, sem motivo aparente, puxou uma faca para Gustavo, fato que não foi amenizado por ele. Dois meses e meio após a briga, ele mandou matar Gabriel, demonstrando seu poder no tráfico em Barcelona", disse o delegado.

Gabriel foi morto com dois tiros disparados à queima-roupa.

"No dia do crime, o executor, Mike, passou de bicicleta em frente à lanchonete em que Gabriel trabalhava. Ao ver que Gabriel estava no local, ele deu a volta pela rua de trás, parou a bicicleta e foi caminhando em direção à vítima, que estava de costas, atirando contra ela", detalhou Sandi Mori.

SUSPEITO OSTENTAVA ARMA EM VÍDEOS

Além de ordenar a morte de Gabriel e de chefiar pontos de tráfico, Gustavo Grazziotti também costumava ostentar armas de fogo em vídeos feitos por ele e que chegaram até a Polícia Civil. Em áudios, o criminoso falava sobre seu poder de fogo, dizendo que já teria tido armas, granadas e submetralhadora.

No dia de sua prisão, Gustavo tentou fugir com duas armas, mas foi preso em um cerco. Uma das pistolas apreendidas na ocasião era a mesma mostrada em vídeos por ele.

"A prisão de Gustavo trata-se de uma prisão qualificada. Retiramos de circulação um indivíduo que comandava três pontos de tráfico de Barcelona, que ordenava homicídios naquela região e também exercia grande influência no tráfico de drogas do Bloco B de Planalto Serrano e em Serra Dourada 3", pontuou Rodrigo Sandi Mori.

Gustavo e Mike foram indicados por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Eles já são réus.