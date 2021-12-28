Presos cinco suspeitos de terem matado homem a pauladas em Iúna

As prisões foram realizadas durante cumprimento do mandado de prisão temporária contra quatro homens, sendo dois de 24 e 36 anos, e uma mulher de 30 anos. Os suspeitos foram presos em uma residência. A ação aconteceu em conjunto com a Polícia Militar.

O titular da DP de Iúna, delegado Tiago Dorneles, revelou que a vítima estava usando drogas e bebendo com os suspeitos e teria furtado a bateria do carro de um deles.

“O suspeito que teve a bateria do seu carro furtada chamou os outros quatro para armar uma emboscada para o homem que tinha acabado de furtar a bateria. Foi quando, em uma retaliação, colocaram a vítima em um veículo à força, o levaram para a zona rural e começaram a espancá-lo com um pedaço de pau até a morte. O rosto da vítima ficou deformado pelos golpes. A partir das investigações e dos elementos colhidos, os suspeitos foram identificados e foi requerida a prisão temporária por 30 dias dos mesmos pela prática de homicídio qualificado”, explicou o delegado.