Acidente na BR 262: caminhoneiro e advogada se casariam neste ano

Amanda Beltrame e Andrieverson Rocha morreram em acidente na BR-262 Crédito: Arquivo Pessoal

Segundo a prima de Amanda, a confeiteira Angelita Davel, de 41 anos, ela esteve com a prima cerca de um mês atrás e não conhecia Andrieverson pessoalmente. "Ele morava no distrito de Victor Hugo, para onde eles seguiam no momento do acidente. A Amanda foi uma criança doce, alegre, carinhosa, a primeira filha da minha tia. Era advogada há mais ou menos 3 anos, estava com o escritório dela, trabalhando e ajudando a mãe, que faz trabalhos manuais, com costura", disse.

"Fomos pegos de surpresa ontem, por volta das 17h. Até então, não sabíamos nada direito, descobrimos através de uma prima nossa, que é policial e foi avisada em um grupo. Não pude ir ao velório porque estou cuidando da minha mãe, mas meus irmãos foram. O corpo chegou às 16h10 e o enterro foi por volta das 18h, no único cemitério de Victor Hugo" Angelita Davel - Prima de Amanda

Angelita contou que a notícia da morte da prima e do noivo foi um grande choque. "O que vamos guardar é o sorriso dela, de uma foto que tenho salva das redes sociais. Isso ficará na lembrança", desabafou.

A Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES) se manifestou sobre a morte de Amanda, lamentando o ocorrido. "Ela estava na companhia do noivo, que também faleceu, em um acidente em Marechal, próximo à região do Posto do Café. A CAAES expressa os mais sinceros pêsames a familiares e amigos do casal. Que Deus possa confortar os corações e ajudar a superar esse momento de dor", publicou.

RELEMBRE O ACIDENTE

Amanda Beltrame e Andrieverson Rocha morreram em um acidente na tarde desta sexta-feira (31) na BR-262, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo.

Casal morreu depois que caminhão carregado de inhame tombou na BR-262 em Marechal Floriano Crédito: Internauta

De acordo com as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal estava em um caminhão carregado de inhame que tombou e capotou na pista.