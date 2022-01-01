Acidente na BR 262: caminhoneiro e advogada se casariam neste ano

Após a trágica morte da advogada Amanda Beltrame, de 30 anos, e do caminhoneiro Andrieverson Rocha, de 26, em um acidente envolvendo o caminhão em que eles estavam na tarde desta sexta-feira (31), na BR-262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, a reportagem apurou que os dois estavam juntos há cinco anos e que pretendiam casar ainda em 2022.
Segundo a prima de Amanda, a confeiteira Angelita Davel, de 41 anos, ela esteve com a prima cerca de um mês atrás e não conhecia Andrieverson pessoalmente. "Ele morava no distrito de Victor Hugo, para onde eles seguiam no momento do acidente. A Amanda foi uma criança doce, alegre, carinhosa, a primeira filha da minha tia. Era advogada há mais ou menos 3 anos, estava com o escritório dela, trabalhando e ajudando a mãe, que faz trabalhos manuais, com costura", disse.
"Fomos pegos de surpresa ontem, por volta das 17h. Até então, não sabíamos nada direito, descobrimos através de uma prima nossa, que é policial e foi avisada em um grupo. Não pude ir ao velório porque estou cuidando da minha mãe, mas meus irmãos foram. O corpo chegou às 16h10 e o enterro foi por volta das 18h, no único cemitério de Victor Hugo"
Angelita contou que a notícia da morte da prima e do noivo foi um grande choque. "O que vamos guardar é o sorriso dela, de uma foto que tenho salva das redes sociais. Isso ficará na lembrança", desabafou.
A Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES) se manifestou sobre a morte de Amanda, lamentando o ocorrido. "Ela estava na companhia do noivo, que também faleceu, em um acidente em Marechal, próximo à região do Posto do Café. A CAAES expressa os mais sinceros pêsames a familiares e amigos do casal. Que Deus possa confortar os corações e ajudar a superar esse momento de dor", publicou.
RELEMBRE O ACIDENTE
Amanda Beltrame e Andrieverson Rocha morreram em um acidente na tarde desta sexta-feira (31) na BR-262, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo.
De acordo com as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal estava em um caminhão carregado de inhame que tombou e capotou na pista.
O acidente aconteceu na altura do quilômetro 61, próximo à região do Posto do Café, por volta de 14h20. O veículo ficou na lateral da rodovia e a carga espalhada no entorno do caminhão. O trânsito não foi interditado, mas o tráfego segue lento na região. A perícia da Polícia Civil foi acionada.