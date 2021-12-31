Feriado de ano-novo: veja o que abre e o que fecha na Grande Vitória

Nesta véspera de ano-novo, as lojas e shoppings da Grande Vitória estão funcionando em horários especiais. Nesta sexta-feira (31), o comércio vai fechar mais cedo, na grande maioria dos casos. No sábado (1º), feriado da Confraternização Universal, nada abre além dos serviços essenciais e alguns estabelecimentos de alimentação. Confira o que abre e o que fecha na véspera e no dia do feriado.

SHOPPINGS

Shopping Vitória

Sexta - lojas funcionam das 9h às 19h e lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h

Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem

Domingo (2) - horário normal de domingo

Shopping Vitória terá horário de funcionamento especial também no Ano Novo Crédito: Italo Spagnol/Divulgação

Shopping Vila Velha

Sexta - lojas e quiosques funcionam das 10h às 18h. Praça de alimentação, das 11h às 18h



Sábado - Lojas e quiosques fechados e alimentação funciona das 11h às 22h (facultativo)



Shopping Boulevard (Vila Velha)

Sexta - lojas, lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h, sendo o funcionamento de 8h às 10h facultativo

Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem

Shopping Praia da Costa (Vila Velha)

Sexta - lojas, lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h

Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem

Domingo - horário normal de domingo

Shopping Mestre Álvaro (Serra)

Sexta - lojas, lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h

Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem

Domingo - horário normal de domingo

Shopping Montserrat (Serra)

Sexta - lojas, lazer e praça de alimentação funcionam das 9h às 19h

Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem

Domingo - horário normal de Domingo

Shopping Moxuara (Cariacica)

Sexta - lojas, lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h

Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem

Domingo - horário normal de domingo

LOJAS DE RUA

Praia do Canto (Vitória)

Sexta - 9h às 17h

Sábado - lojas estarão fechadas

Glória (Vila Velha)

Sexta - 9h às 18h

Sábado - lojas estarão fechadas

Polo de Modas da Glória também terá funcionamento especial Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande (Cariacica)

Sexta - 9h às 15h, podendo estender no máximo até 16h

Sábado - lojas estarão fechadas

Avenida Central, em Laranjeiras (Serra)

Sexta - 8h às 18h

Sábado - lojas estarão fechadas

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nesta sexta-feira (31) os bancos ficam fechados e voltam a funcionar na segunda (3).

ÓRGÃOS PÚBLICOS

Governo do Espírito Santo

Sexta - ponto facultativo

Prefeitura de Vitória

Sexta - o ponto facultativo foi suspenso, mas não haverá expediente nas repartições públicas, exceto nas unidades de saúde, que irão funcionar até às 17h

Prefeitura de Cariacica

Sexta - ponto facultativo, exceto nos serviços essenciais

Prefeitura de Vila Velha

Sexta - ponto facultativo, exceto nos serviços essenciais

Prefeitura da Serra

Sexta - ponto facultativo, exceto nos serviços essenciais

SUPERMERCADOS

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem - funcionam até 20h no dia 31 e não abrem no dia 1º

Carone - unidades abertas até 20h no dia 31, fechadas no dia 1º e com funcionamento normal no domingo

Epa Supermercados - unidades abertas até 20h no dia 31 e fechadas no dia 1º

SAÚDE

Serviços de urgência e emergência que funcionam normalmente:

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox): os profissionais de Saúde e a população em geral podem ligar para o número 0800-283-9904 (atendimento 24 horas) para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos ou outro motivo. A ligação é gratuita.

Pontos de testagem da Covid-19:

Aeroporto de Vitória - dias 31 e 1º, 24h por dia

Rodoviária de Vitória - dia 31 e 1º, das 8h às 16h

Terminais de Jardim América, Itaparica, Laranjeiras, Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES) e Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) funcionam até esta quinta e retornam na segunda.

Himaba, Hospital Jayme Santos Neves e Hospital Central - testagem por agendamento online nos dias 31 e 1º

Hospitais estaduais

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra

Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS), na Serra

Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória

Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), em Vila Velha

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha

Hospital Estadual Dr. Nilton de Barros, em Vila Velha

Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica - emergências psiquiátricas