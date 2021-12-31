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Funcionamento especial

Feriado de ano-novo: veja o que abre e o que fecha na Grande Vitória

Haverá alteração nos horários de supermercados, bancos, shoppings e repartições públicas. Confira como será o funcionamento

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 11:54

Publicado em 

31 dez 2021 às 11:54
Nesta véspera de ano-novo, as lojas e shoppings da Grande Vitória estão funcionando em horários especiais. Nesta sexta-feira (31), o comércio vai fechar mais cedo, na grande maioria dos casos. No sábado (1º), feriado da Confraternização Universal, nada abre além dos serviços essenciais e alguns estabelecimentos de alimentação. Confira o que abre e o que fecha na véspera e no dia do feriado.

SHOPPINGS

Shopping Vitória
  • Sexta - lojas funcionam das 9h às 19h e lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h
  • Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem
  • Domingo (2) - horário normal de domingo
Shopping Vitória - decoração Natal
Shopping Vitória terá horário de funcionamento especial também no Ano Novo Crédito: Italo Spagnol/Divulgação
Shopping Vila Velha
  • Sexta - lojas e quiosques funcionam das 10h às 18h. Praça de alimentação, das 11h às 18h
  • Sábado - Lojas e quiosques fechados e alimentação funciona das 11h às 22h (facultativo)
Shopping Boulevard (Vila Velha)
  • Sexta - lojas, lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h, sendo o funcionamento de 8h às 10h facultativo
  • Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem
Shopping Praia da Costa (Vila Velha)
  • Sexta - lojas, lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h
  • Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem
  • Domingo - horário normal de domingo
Shopping Mestre Álvaro (Serra)
  • Sexta - lojas, lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h
  • Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem
  • Domingo - horário normal de domingo
Shopping Montserrat (Serra)
  • Sexta - lojas, lazer e praça de alimentação funcionam das 9h às 19h
  • Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem
  • Domingo - horário normal de Domingo
Shopping Moxuara (Cariacica)
  • Sexta - lojas, lazer e praça de alimentação funcionam das 10h às 19h
  • Sábado - lazer e praça de alimentação funcionam das 11h às 22h e lojas não abrem
  • Domingo - horário normal de domingo

LOJAS DE RUA

Praia do Canto (Vitória)
  • Sexta - 9h às 17h
  • Sábado - lojas estarão fechadas
Glória (Vila Velha)
  • Sexta - 9h às 18h
  • Sábado - lojas estarão fechadas
Data: 03/12/2019 - ES - Vila Velha - Polo de Modas da Glória - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ
Polo de Modas da Glória também terá funcionamento especial Crédito: Fernando Madeira | Arquivo
Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande (Cariacica)
  • Sexta - 9h às 15h, podendo estender no máximo até 16h
  • Sábado - lojas estarão fechadas
Avenida Central, em Laranjeiras (Serra)
  • Sexta - 8h às 18h
  • Sábado - lojas estarão fechadas

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nesta sexta-feira (31) os bancos ficam fechados e voltam a funcionar na segunda (3).

ÓRGÃOS PÚBLICOS

Governo do Espírito Santo
  • Sexta - ponto facultativo
Prefeitura de Vitória
  • Sexta - o ponto facultativo foi suspenso, mas não haverá expediente nas repartições públicas, exceto nas unidades de saúde, que irão funcionar até às 17h
Prefeitura de Cariacica
  • Sexta - ponto facultativo, exceto nos serviços essenciais
Prefeitura de Vila Velha
  • Sexta - ponto facultativo, exceto nos serviços essenciais
Prefeitura da Serra
  • Sexta - ponto facultativo, exceto nos serviços essenciais

SUPERMERCADOS

Extrabom, Extraplus e Atacado Vem - funcionam até 20h no dia 31 e não abrem no dia 1º
Carone - unidades abertas até 20h no dia 31, fechadas no dia 1º e com funcionamento normal no domingo
Epa Supermercados - unidades abertas até 20h no dia 31 e fechadas no dia 1º

SAÚDE

Serviços de urgência e emergência que funcionam normalmente:
  • Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
  • Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox): os profissionais de Saúde e a população em geral podem ligar para o número 0800-283-9904 (atendimento 24 horas) para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos ou outro motivo. A ligação é gratuita.
Pontos de testagem da Covid-19:
  • Aeroporto de Vitória - dias 31 e 1º, 24h por dia
  • Rodoviária de Vitória - dia 31 e 1º, das 8h às 16h
  • Terminais de Jardim América, Itaparica, Laranjeiras, Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES) e Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) funcionam até esta quinta e retornam na segunda.
  • Himaba, Hospital Jayme Santos Neves e Hospital Central - testagem por agendamento online nos dias 31 e 1º
Hospitais estaduais
  • Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra
  • Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS), na Serra
  • Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória
  • Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória
  • Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), em Vila Velha
  • Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha
  • Hospital Estadual Dr. Nilton de Barros, em Vila Velha
  • Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica - emergências psiquiátricas
Com informações do G1 ES

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