Quiosque de Vila Velha é interditado pela prefeitura e festa é cancelada

O Quiosque do Vitalino, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, teve o funcionamento suspenso pela prefeitura e, com isso, está proibido de abrir para festa de Ano Novo que estava programada para esta sexta-feira (31).
Segundo o município, o espaço montou uma estrutura de palco, som e separadores de público sem autorização para o evento da virada. Por isso, o quiosque foi interditado.
O problema foi constatado durante a manhã pelos fiscais da Coordenação de Posturas e Guarda Municipal. A estrutura foi desmontada e os equipamentos recolhidos.
"A Coordenação de Posturas notificou o proprietário do quiosque por uso indevido do espaço público e instalação de equipamento de som sem autorização do município, ambos em desacordo com a portaria. Ainda por descumprimento da portaria, o comércio teve suas atividades suspensas na noite de hoje", informou a prefeitura por meio de nota.
Festa de Ano Novo no Quiosque do Vitalino foi proibida pela Prefeitura de Vila Velha
O Quiosque do Vitalino já tinha vendido ingressos para o evento desta noite e anunciava um Réveillon com shows e queima de fogos. Nas redes sociais, o estabelecimento informou que a festa da virada foi cancelada e que os clientes teriam dinheiro reembolsado.
A Gazeta tentou contato com um dos proprietários, mas as ligações não foram atendidas.
EM 2019, FESTA ACONTECEU SEM AUTORIZAÇÃO
Esta não é a primeira vez que o Quiosque do Vitalino é interditado. Em 2019, durante a festa de Réveillon, oito pessoas ficaram feridas durante uma queima de fogos no local. O evento não tinha autorização do município.
Dias após o acidente, o quiosque foi multado em um valor de R$ 6,5 mil e fechado por fiscais da prefeitura até que o caso fosse apurado. Vitalino alegou que não foi o responsável pelos fogos.
O local ficou interditado por oito dias e obteve autorização para funcionar após o dono do estabelecimento assinar um termo se comprometendo com uma série de medidas, entre elas a não realização de eventos sem autorização.