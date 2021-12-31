Quiosque de Vila Velha é interditado pela prefeitura e festa é cancelada

O Quiosque do Vitalino, na Praia de Itaparica, em Vila Velha , teve o funcionamento suspenso pela prefeitura e, com isso, está proibido de abrir para festa de Ano Novo que estava programada para esta sexta-feira (31).

Segundo o município, o espaço montou uma estrutura de palco, som e separadores de público sem autorização para o evento da virada. Por isso, o quiosque foi interditado.

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O problema foi constatado durante a manhã pelos fiscais da Coordenação de Posturas e Guarda Municipal. A estrutura foi desmontada e os equipamentos recolhidos.

"A Coordenação de Posturas notificou o proprietário do quiosque por uso indevido do espaço público e instalação de equipamento de som sem autorização do município, ambos em desacordo com a portaria. Ainda por descumprimento da portaria, o comércio teve suas atividades suspensas na noite de hoje", informou a prefeitura por meio de nota.

Festa de Ano Novo no Quiosque do Vitalino foi proibida pela Prefeitura de Vila Velha

O Quiosque do Vitalino já tinha vendido ingressos para o evento desta noite e anunciava um Réveillon com shows e queima de fogos. Nas redes sociais , o estabelecimento informou que a festa da virada foi cancelada e que os clientes teriam dinheiro reembolsado.

A Gazeta tentou contato com um dos proprietários, mas as ligações não foram atendidas.

Quiosque do Vitalino anunciou cancelamento de festa de Ano Novo Crédito: Reprodução Instagram @quiosquedovitalino

EM 2019, FESTA ACONTECEU SEM AUTORIZAÇÃO