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2022

Veja as cidades do ES que terão festa de réveillon e as que cancelaram os fogos

Até o momento, quatro cidades do Estado ainda mantém a programação de fogos na virada de ano. Confira a lista
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 dez 2021 às 21:20

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 21:20

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deu autonomia para os municípios do Espírito Santo avaliarem a realização das festas de réveillon. Faltando apenas poucas horas para a chegada ano novo, a maioria das prefeituras do Estado decidiu por cancelar totalmente as programações de shows e queima de fogos.
Apenas quatro cidades, entre as que responderam a reportagem de A Gazeta, decidiram que vão manter a programação de queima de fogos. São elas: Vila Velha, Guarapari, Piúma e Itapemirim.
Veja as cidades do ES que terão festa de réveillon e as que cancelaram os fogos

Veja a situação dos municípios

RÉVEILLON CANCELADO
. Vitória
. Fundão
. Aracruz
. São Mateus
. Linhares
. Nova Venécia
. Domingos Martins
. Cachoeiro de Itapemirim
. Marilândia
. Colatina
. Serra
. Conceição da Barra
. Cariacica
. Marataízes

RÉVEILLON CONFIRMADO
. Vila Velha
. Guarapari
. Piúma
. Itapemirim
. Marataízes

* Esta matéria poderá ser atualizada quando outras prefeituras enviarem respostas ou se alguma cidade mudar sua decisão.

Vitória é uma das cidades que já anunciou que não vai ter festa de réveillon este ano. O prefeito Lorenzo Pazolini comunicou a decisão de não realizar os eventos de queima de fogos e shows na virada de ano devido à pandemia da Covid-19.
Queima de fogos em Camburi, no Réveillon 2019
Queima de fogos em Camburi no réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Prefeitura Serra tinha divulgado inicialmente que estava planejando uma programação para o ano novo. Mas, na última quinta-feira (23), o município decidiu cancelar todas as cinco festas públicas que estavam previstas nas praias de Bicanga, Manguinhos e Jacaraípe.
A Prefeitura de Conceição da Barra, no Norte do Estado, tinha decidido manter a queima de fogos na comemoração de ano-novo, mas voltou atrás e cancelou a programação para acatar a recomendação do Ministério Público, que sugeriu a suspensão do evento nos municípios do para evitar aglomerações.
Outros municípios do Norte também já decidiram cancelar as festividades públicas: Linhares, Aracruz, São Mateus, Colatina e Nova Venécia.

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 Para os municípios que decidiram manter os eventos, a Sesa orienta:
  • Exigir comprovante de vacinação: controle de acesso do público, de modo que seja possível a garantia de acesso apenas de pessoas vacinadas;
  • Uso de máscara: é necessário garantir possibilidades para uma boa adesão ao uso de máscara;
  • Sem aglomeração: deverão ser tomadas medidas que favoreçam a dispersão e não o acúmulo de pessoas em pontos das cidades;
  • Medidas de higiene: será preciso garantir a adequada higiene das mãos, se possível instalando lavatórios públicos com água e sabonete em diversos pontos, disponibilizando pontos com álcool em gel e banheiros públicos.
Confira o que disseram as prefeituras:

CANCELARAM

Vitória

Aracruz

  • A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, anunciou, nesta quinta-feira (2), o cancelamento de queima de fogos, shows e apresentações artísticas que estavam planejados para o réveillon e Festival de Verão 2022 no município. 
  • Segundo o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Moisés Mercier, algumas atrações já haviam sido programadas para os dois eventos, mas nenhuma tinha sido contratada.

São Mateus

Fundão

  • A Prefeitura de Fundão informou que o município cancelou a programação de festas públicas para o réveillon, devido a pandemia da covid-19.

Linhares

Nova Venécia

  • O município de Nova Venécia cancelou a programação de shows e eventos que seriam realizados no Natal e Ano Novo. O cancelamento dos eventos teve prejuízos financeiros ao município, uma vez que não foram firmados contratos.

Serra

  • A Prefeitura da Serra informa que todos os shows que seriam realizados pelo município foram cancelados e que não haverá queima de fogos.

Conceição da Barra

  • A Prefeitura de Conceição da Barra decidiu cancelar a queima de fogos que já estava programada para a comemoração do ano-novo. 
  • A administração municipal informou que a decisão foi tomada para acatar a recomendação do Ministério Público, que sugeriu a suspensão do evento nos municípios do Estado para evitar aglomerações, devido a pandemia da covid-19.

Cariacica

  • A Prefeitura de Cariacica informou que não realizará queima de fogos no réveillon. 
  • A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente destacou que é proibida a utilização de fogos de artifício sem licença emitida pela prefeitura. 
  • Segundo a administração, não é permitido soltar fogos e morteiros perto de escolas, hospitais, asilos e unidades de saúde.

Domingos Martins

  • Segundo a prefeitura, neste ano, em virtude da pandemia da Covid-19, não serão realizados os festejos de final de ano em Domingos Martins. 

Cachoeiro de Itapemirim

  • A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que não vai realizar celebrações oficiais de réveillon e carnaval devido à pandemia de Covid-19, agravada com o surgimento da variante Ômicron.

Colatina

  • Em Colatina, não haverá eventos públicos de réveillon. A prefeitura publicou decreto vedando a realização de eventos com shows pirotécnicos durante o risco baixo da Covid-19. 
  • São considerados shows pirotécnicos a queima de fogos de artifício, bombas, morteiros e outros fogos.

CONFIRMARAM

Vila Velha

  • A programação está mantida para a queima de fogos em Vila Velha. Porém, o Comitê Covid-10 está acompanhando a matriz de risco do Governo do Estado, e a decisão pode ser revista. 
  • Confirmando o cenário propício para a queima de fogos, onze balsas serão instaladas entre a Praia da Costa e Itaparica, e em mais três pontos fixos: Barra do Jucu, Praia dos Recifes e Ponta da Fruta. 
  • Os fogos serão apenas luminosos, sem efeitos sonoros, para preservar a saúde das pessoas com espectro autista e animais de estimação.

Guarapari

  • A Prefeitura de Guarapari informou que, até o momento, está prevista a queima de fogos em algumas praias da cidade. O objetivo da realização em vários pontos é não gerar aglomeração em nenhum dos locais. 
  • Diante da situação de pandemia, não será permitida a instalação de tendas nas orlas durante a virada de ano.

Marataízes

  • A prefeitura informou que a queima de fogos acontecerá em cinco pontos da cidade e deve durar 10 minutos.
  • Os pontos são: Píer da Barra, Píer da Praia Central, Lagoa do Siri, Boa Vista do Sul e ponto entre as lagoas Dantas e Funda.
* Esta matéria será atualizada quando as outras prefeituras questionada enviarem respostas ou se qualquer prefeitura mudar sua decisão.

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