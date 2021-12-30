Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deu autonomia para os municípios do Espírito Santo avaliarem a realização das festas de réveillon. Faltando apenas poucas horas para a chegada ano novo, a maioria das prefeituras do Estado decidiu por cancelar totalmente as programações de shows e queima de fogos.

Apenas quatro cidades, entre as que responderam a reportagem de A Gazeta, decidiram que vão manter a programação de queima de fogos. São elas: Vila Velha, Guarapari, Piúma e Itapemirim.

Your browser does not support the audio element. Veja as cidades do ES que terão festa de réveillon e as que cancelaram os fogos

Veja a situação dos municípios RÉVEILLON CANCELADO

. Vitória

. Fundão

. Aracruz

. São Mateus

. Linhares

. Nova Venécia

. Domingos Martins

. Cachoeiro de Itapemirim

. Marilândia

. Colatina

. Serra

. Conceição da Barra

. Cariacica

. Marataízes RÉVEILLON CONFIRMADO

. Vila Velha

. Guarapari

. Piúma

. Itapemirim

. Marataízes

* Esta matéria poderá ser atualizada quando outras prefeituras enviarem respostas ou se alguma cidade mudar sua decisão.



Queima de fogos em Camburi no réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Prefeitura de Conceição da Barra, no Norte do Estado, tinha decidido manter a queima de fogos na comemoração de ano-novo, mas voltou atrás e cancelou a programação para acatar a recomendação do Ministério Público, que sugeriu a suspensão do evento nos municípios do para evitar aglomerações.

Outros municípios do Norte também já decidiram cancelar as festividades públicas: Linhares, Aracruz, São Mateus, Colatina e Nova Venécia.

Para os municípios que decidiram manter os eventos, a Sesa orienta:

Exigir comprovante de vacinação : controle de acesso do público, de modo que seja possível a garantia de acesso apenas de pessoas vacinadas;

: controle de acesso do público, de modo que seja possível a garantia de acesso apenas de pessoas vacinadas; Uso de máscara : é necessário garantir possibilidades para uma boa adesão ao uso de máscara;

: é necessário garantir possibilidades para uma boa adesão ao uso de máscara; Sem aglomeração : deverão ser tomadas medidas que favoreçam a dispersão e não o acúmulo de pessoas em pontos das cidades;

: deverão ser tomadas medidas que favoreçam a dispersão e não o acúmulo de pessoas em pontos das cidades; Medidas de higiene: será preciso garantir a adequada higiene das mãos, se possível instalando lavatórios públicos com água e sabonete em diversos pontos, disponibilizando pontos com álcool em gel e banheiros públicos.

Confira o que disseram as prefeituras:

CANCELARAM

Vitória

Vitória não vai ter festa de réveillon na praia. O prefeito Lorenzo Pazolini anunciou, na noite desta terça-feira (30), a decisão de não realizar os eventos de queima de fogos e shows na virada de ano devido à pandemia da Covid-19.

Aracruz

A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, anunciou, nesta quinta-feira (2), o cancelamento de queima de fogos, shows e apresentações artísticas que estavam planejados para o réveillon e Festival de Verão 2022 no município.

Segundo o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Moisés Mercier, algumas atrações já haviam sido programadas para os dois eventos, mas nenhuma tinha sido contratada.

São Mateus

A Prefeitura de São Mateus cancelou os shows e a queima de fogos na orla de Guriri durante o réveillon.

Em relação ao carnaval, o município ainda não definiu se haverá programação, em função da pandemia. A secretaria comunicou que a prefeitura seguirá acompanhando a situação pandêmica do país para definir se haverá a possibilidade da realização dos festejos de carnaval.

Fundão

A Prefeitura de Fundão informou que o município cancelou a programação de festas públicas para o réveillon, devido a pandemia da covid-19.

Linhares

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, cancelou a programação de festas e de queima de fogos para o réveillon 2022 nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação.

Nova Venécia

O município de Nova Venécia cancelou a programação de shows e eventos que seriam realizados no Natal e Ano Novo. O cancelamento dos eventos teve prejuízos financeiros ao município, uma vez que não foram firmados contratos.

Serra

A Prefeitura da Serra informa que todos os shows que seriam realizados pelo município foram cancelados e que não haverá queima de fogos.

Conceição da Barra

A Prefeitura de Conceição da Barra decidiu cancelar a queima de fogos que já estava programada para a comemoração do ano-novo.

A administração municipal informou que a decisão foi tomada para acatar a recomendação do Ministério Público, que sugeriu a suspensão do evento nos municípios do Estado para evitar aglomerações, devido a pandemia da covid-19.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informou que não realizará queima de fogos no réveillon.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente destacou que é proibida a utilização de fogos de artifício sem licença emitida pela prefeitura.

Segundo a administração, não é permitido soltar fogos e morteiros perto de escolas, hospitais, asilos e unidades de saúde.

Domingos Martins

Segundo a prefeitura, neste ano, em virtude da pandemia da Covid-19, não serão realizados os festejos de final de ano em Domingos Martins.

Cachoeiro de Itapemirim

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que não vai realizar celebrações oficiais de réveillon e carnaval devido à pandemia de Covid-19, agravada com o surgimento da variante Ômicron.

Colatina

Em Colatina, não haverá eventos públicos de réveillon. A prefeitura publicou decreto vedando a realização de eventos com shows pirotécnicos durante o risco baixo da Covid-19.

São considerados shows pirotécnicos a queima de fogos de artifício, bombas, morteiros e outros fogos.



CONFIRMARAM

Vila Velha

A programação está mantida para a queima de fogos em Vila Velha. Porém, o Comitê Covid-10 está acompanhando a matriz de risco do Governo do Estado, e a decisão pode ser revista.

Confirmando o cenário propício para a queima de fogos, onze balsas serão instaladas entre a Praia da Costa e Itaparica, e em mais três pontos fixos: Barra do Jucu, Praia dos Recifes e Ponta da Fruta.

Os fogos serão apenas luminosos, sem efeitos sonoros, para preservar a saúde das pessoas com espectro autista e animais de estimação.

Guarapari

A Prefeitura de Guarapari informou que, até o momento, está prevista a queima de fogos em algumas praias da cidade. O objetivo da realização em vários pontos é não gerar aglomeração em nenhum dos locais.

Diante da situação de pandemia, não será permitida a instalação de tendas nas orlas durante a virada de ano.

Marataízes

A prefeitura informou que a queima de fogos acontecerá em cinco pontos da cidade e deve durar 10 minutos.

Os pontos são: Píer da Barra, Píer da Praia Central, Lagoa do Siri, Boa Vista do Sul e ponto entre as lagoas Dantas e Funda.

