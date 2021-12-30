Veja as cidades do ES que terão festa de réveillon e as que cancelaram os fogos

Veja a situação dos municípios
RÉVEILLON CANCELADO
. Vitória
. Fundão
. Aracruz
. São Mateus
. Linhares
. Nova Venécia
. Domingos Martins
. Cachoeiro de Itapemirim
. Marilândia
. Colatina
. Serra
. Conceição da Barra
. Cariacica
. Marataízes
RÉVEILLON CONFIRMADO
. Vila Velha
. Guarapari
. Piúma
. Itapemirim
. Marataízes
* Esta matéria poderá ser atualizada quando outras prefeituras enviarem respostas ou se alguma cidade mudar sua decisão.
- Exigir comprovante de vacinação: controle de acesso do público, de modo que seja possível a garantia de acesso apenas de pessoas vacinadas;
- Uso de máscara: é necessário garantir possibilidades para uma boa adesão ao uso de máscara;
- Sem aglomeração: deverão ser tomadas medidas que favoreçam a dispersão e não o acúmulo de pessoas em pontos das cidades;
- Medidas de higiene: será preciso garantir a adequada higiene das mãos, se possível instalando lavatórios públicos com água e sabonete em diversos pontos, disponibilizando pontos com álcool em gel e banheiros públicos.
CANCELARAM
Vitória
- Vitória não vai ter festa de réveillon na praia. O prefeito Lorenzo Pazolini anunciou, na noite desta terça-feira (30), a decisão de não realizar os eventos de queima de fogos e shows na virada de ano devido à pandemia da Covid-19.
Aracruz
- A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, anunciou, nesta quinta-feira (2), o cancelamento de queima de fogos, shows e apresentações artísticas que estavam planejados para o réveillon e Festival de Verão 2022 no município.
- Segundo o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Moisés Mercier, algumas atrações já haviam sido programadas para os dois eventos, mas nenhuma tinha sido contratada.
São Mateus
- A Prefeitura de São Mateus cancelou os shows e a queima de fogos na orla de Guriri durante o réveillon.
- Em relação ao carnaval, o município ainda não definiu se haverá programação, em função da pandemia. A secretaria comunicou que a prefeitura seguirá acompanhando a situação pandêmica do país para definir se haverá a possibilidade da realização dos festejos de carnaval.
Fundão
- A Prefeitura de Fundão informou que o município cancelou a programação de festas públicas para o réveillon, devido a pandemia da covid-19.
Linhares
- A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, cancelou a programação de festas e de queima de fogos para o réveillon 2022 nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação.
Nova Venécia
- O município de Nova Venécia cancelou a programação de shows e eventos que seriam realizados no Natal e Ano Novo. O cancelamento dos eventos teve prejuízos financeiros ao município, uma vez que não foram firmados contratos.
Serra
- A Prefeitura da Serra informa que todos os shows que seriam realizados pelo município foram cancelados e que não haverá queima de fogos.
Conceição da Barra
- A Prefeitura de Conceição da Barra decidiu cancelar a queima de fogos que já estava programada para a comemoração do ano-novo.
- A administração municipal informou que a decisão foi tomada para acatar a recomendação do Ministério Público, que sugeriu a suspensão do evento nos municípios do Estado para evitar aglomerações, devido a pandemia da covid-19.
Cariacica
- A Prefeitura de Cariacica informou que não realizará queima de fogos no réveillon.
- A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente destacou que é proibida a utilização de fogos de artifício sem licença emitida pela prefeitura.
- Segundo a administração, não é permitido soltar fogos e morteiros perto de escolas, hospitais, asilos e unidades de saúde.
Domingos Martins
- Segundo a prefeitura, neste ano, em virtude da pandemia da Covid-19, não serão realizados os festejos de final de ano em Domingos Martins.
Cachoeiro de Itapemirim
- A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que não vai realizar celebrações oficiais de réveillon e carnaval devido à pandemia de Covid-19, agravada com o surgimento da variante Ômicron.
Colatina
- Em Colatina, não haverá eventos públicos de réveillon. A prefeitura publicou decreto vedando a realização de eventos com shows pirotécnicos durante o risco baixo da Covid-19.
- São considerados shows pirotécnicos a queima de fogos de artifício, bombas, morteiros e outros fogos.
CONFIRMARAM
Vila Velha
- A programação está mantida para a queima de fogos em Vila Velha. Porém, o Comitê Covid-10 está acompanhando a matriz de risco do Governo do Estado, e a decisão pode ser revista.
- Confirmando o cenário propício para a queima de fogos, onze balsas serão instaladas entre a Praia da Costa e Itaparica, e em mais três pontos fixos: Barra do Jucu, Praia dos Recifes e Ponta da Fruta.
- Os fogos serão apenas luminosos, sem efeitos sonoros, para preservar a saúde das pessoas com espectro autista e animais de estimação.
Guarapari
- A Prefeitura de Guarapari informou que, até o momento, está prevista a queima de fogos em algumas praias da cidade. O objetivo da realização em vários pontos é não gerar aglomeração em nenhum dos locais.
- Diante da situação de pandemia, não será permitida a instalação de tendas nas orlas durante a virada de ano.
Marataízes
- A prefeitura informou que a queima de fogos acontecerá em cinco pontos da cidade e deve durar 10 minutos.
- Os pontos são: Píer da Barra, Píer da Praia Central, Lagoa do Siri, Boa Vista do Sul e ponto entre as lagoas Dantas e Funda.