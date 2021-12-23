Após recomendação, Serra cancela festas públicas, incluindo o réveillon

O município da Serra cancelou todas as cinco festas públicas que estavam previstas para acontecer até o final de janeiro do ano que vem – incluindo o réveillon nas praias de Bicanga, Manguinhos e Jacaraípe. O decreto que determina as suspensões foi assinado nesta quinta-feira (23) pelo prefeito Sérgio Vidigal (PDT).
A mudança se dá um dia após a confirmação da transmissão comunitária da variante Ômicron no Espírito Santo. Na ocasião, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) fez uma série de recomendações, incluindo o cancelamento das festas de final de ano e a não realização de queimas de fogos de artifício.
De acordo com a Prefeitura da Serra, foram cancelados os seguintes eventos públicos:
- Festa de São Benedito, entre os dias 25 e 27 de dezembro
- Dia do Serrano, no dia 26 de dezembro
- Réveillon, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro
- Festa dos Reis Magos, entre os dias 4 e 6 de janeiro
- Festas de São Sebastião e São Benedito, entre os dias 18 e 20 de janeiro
Segundo o comunicado divulgado na tarde desta quinta-feira (23), também pesaram a favor da decisão o aumento no número de casos de Influenza no município e o atraso no esquema vacinal da Covid-19 por parte de 38 mil pessoas que já deveriam ter retornado para tomar a segunda dose.
Com esse cancelamento, Serra se junta à Capital capixaba como as duas únicas da Grande Vitória que não terão festa de réveillon neste ano. Por outro lado, Vila Velha e Cariacica já confirmaram o evento e não anunciaram mudanças. Na cidade de Guarapari os eventos ainda estão sendo definidos.
ÔMICRON: ENTENDA OS RISCOS
A variante Ômicron foi identificada pela primeira vez em Botsuana, país do Sul da África. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), essa nova cepa do coronavírus tem risco de ser mais transmissível que a original, embora ainda não se tenha certeza sobre a gravidade da infecção.
Estudos estão sendo realizados para determinar a eficácia das vacinas contra ela. "Acredita-se que as vacinas atuais devem proteger contra doenças graves, hospitalizações e mortes devido à infecção pela variante", afirmou o órgão, em aviso emitido sobre a Ômicron, no início deste mês.
"Até que saibamos mais sobre ela, é importante usarmos todas as ferramentas disponíveis para a proteção individual e coletiva. Reafirmamos a importância da vacinação e da utilização de medidas como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos", concluiu a Anvisa.