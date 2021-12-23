Após recomendação, Serra cancela festas públicas, incluindo o réveillon

Este é o segundo ano seguido que não haverá festa pública de réveillon na Serra

"Até que saibamos mais sobre ela, é importante usarmos todas as ferramentas disponíveis para a proteção individual e coletiva. Reafirmamos a importância da vacinação e da utilização de medidas como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos", concluiu a Anvisa.