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Polo Norte é aqui: conheça a casa do Papai Noel que fica em Vila Velha

Há dez anos, a aposentada Silvia Diniz decora a casa em que mora na Praia da Costa com ornamentos de Natal. O local virou atração no bairro, principalmente para crianças que chegam a levar cartinhas para Papai Noel

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 16:04

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

23 dez 2021 às 16:04
Dizem que Papai Noel vive no Polo Norte, mas a verdade é que o bom velhinho também tem um cantinho em Vila Velha. Com direito à caixa de correio especial e centenas de ornamentos e luzes, a residência, que fica na Praia da Costa, encanta há dez anos quem passa pela região.
A guardiã da casa, ou melhor, a proprietária, é a aposentada Silvia Diniz. Todo Natal, ela e a irmã enfeitam cuidadosamente cada pedaço do quintal, além da parte interna da residência. A tradição começou para agradar as netas, ainda crianças, e se manteve ao longo da última década. 
"Minhas netas nem ligam tanto para isso mais, mas a criançada da rua fica doida. Tem gente que vem aqui todo ano. É nosso prazer ver que as pessoas sentem prazer em vir aqui"
Silvia Diniz - Aposentada
Silvia confidencia que a decoração dá trabalho e demora cerca de quatro dias para ficar pronta. 
"A gente começa a montar no Feriado de Finados. Dá um cansaço quando termina tudo, mas a gente curte muito fazer isso. E todo ano tem algo diferente, a gente cria alguma coisa nova", conta.
Casa fica na Praia da Costa e é da aposentada Silvia Diniz
A aposentada Silvia Diniz decora há dez anos a casa que mora na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Este ano, a aposentada fez uma caixa de correio do Papai Noel e foi surpreendida com uma cartinha que não era um pedido, mas um agradecimento. 
"Mandaram uma carta anônima agradecendo a gente por manter essa tradição há tempo tempo, que leva a magia do Natal para tantas famílias. Foi algo que eu me emocionei muito em ler, porque a gente faz isso por prazer, pensando nas lembranças que as crianças, principalmente, vão carregar para o resto da vida", afirmou. 

Conheça os detalhes da Casa do Papai Noel, em Vila Velha

E o que não falta é gente visitando a residência, que, durante o Natal, vira um verdadeiro ponto turístico da cidade canela-verde. Silvia conta que algumas crianças vão de manhã para conversar com Papai Noel e voltam à noite para ver as luzes ligadas. E tem algumas que até acreditam que o bom velhinho vive mesmo por lá. 
"Uma vez, uma criança me viu aqui dentro e perguntou o que eu estava fazendo aqui, porque era a casa do Papai Noel e adulto não podia entrar", contou aos risos. "Tive que dizer que era ajudante do Papai Noel."
E alguém tem dúvidas que Silvia é uma ajudante do Noel? Com certeza, uma das guardiãs do espírito natalino, que há dez anos renasce na Praia da Costa, em Vila Velha. 

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