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Leonel Ximenes

Papai Noel se junta ao Procon para orientar e vacinar consumidores no ES

Ação educativa começa nesta sexta (10); clientes poderão formalizar reclamações contra empresas e se vacinar contra Covid e Influenza

Públicado em 

09 dez 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Papai Noel vai deixar sua casa, no Parque Moscoso, para participar da campanha “Natal Legal Procon”
Papai Noel vai deixar sua casa, no Parque Moscoso, para participar da campanha “Natal Legal Procon” Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Papai Noel é um símbolo que sugere presentes e gastança, mas em Vitória ele vai se juntar ao Procon para orientar os consumidores sobre consumo responsável e assuntos como troca de produtos e publicidade abusiva e enganosa, práticas muito comuns nesta época do ano. Além disso, a prefeitura vai oferecer, nos locais onde forem realizadas a mobilização, vacinas contra Covid e Influenza.
A ação educativa começa nesta nesta sexta-feira (10), quando o Procon da Capital inicia a campanha “Natal Legal Procon”. O Bom Velhinho deixará sua casa, no Parque Moscoso, e participará da atividade cidadã, que terá atrações para as crianças, música e vacinas.
A campanha será realizada neste fim de semana e no próximo em seis bairros da Capital, num total de seis dias. Na oportunidade, além de receber orientações, os consumidores vão poder registrar reclamações contra empresas.

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A ideia do Procon Vitória é de se antecipar às muitas reclamações que são registradas a partir do dia 26 de dezembro. Por ser o primeiro Natal após o período mais grave da pandemia de Covid-19, o órgão prevê em um aumento no volume de vendas, potencializado pela segunda parcela do 13º salário.
Para a criançada, a ação contará com brincadeiras, algodão doce, picolé, pipoca, pula pula, fotos e pintura facial. A PMV promete seguir os protocolos de segurança, como o uso da máscara. A Guarda Municipal estará nos locais para orientar e organizar a campanha “Natal Legal Procon”.

AÇÃO "NATAL LEGAL PROCON" (sempre das 17h30 às 21h30)

  • 10/12 (sexta-feira) – Jardim da Penha (Praça do EPA)
  • 11/12 (sábado) – São Pedro (Praça do João Batista)
  • 12/12 (domingo) – Jardim Camburi (Praça Nilze Mendes)
  • 17/12 (sexta-feira) – Itararé (Praça de Itararé)
  • 18/12 (sábado) – Goiabeiras (Praça do Hi Fi)
  • 19/12 (domingo) – Maruípe (Horto de Maruípe)

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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