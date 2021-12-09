Papai Noel se junta ao Procon para orientar e vacinar consumidores no ES

Papai Noel é um símbolo que sugere presentes e gastança, mas em Vitória
ele vai se juntar ao Procon para orientar os consumidores sobre consumo responsável e assuntos como troca de produtos e publicidade abusiva e enganosa, práticas muito comuns nesta época do ano. Além disso, a prefeitura vai oferecer, nos locais onde forem realizadas a mobilização, vacinas contra Covid
e Influenza.
A ação educativa começa nesta nesta sexta-feira (10), quando o Procon da Capital inicia a campanha “Natal Legal Procon”. O Bom Velhinho deixará sua casa, no Parque Moscoso
, e participará da atividade cidadã, que terá atrações para as crianças, música e vacinas.
A campanha será realizada neste fim de semana e no próximo em seis bairros da Capital, num total de seis dias. Na oportunidade, além de receber orientações, os consumidores vão poder registrar reclamações contra empresas.
A ideia do Procon
Vitória é de se antecipar às muitas reclamações que são registradas a partir do dia 26 de dezembro. Por ser o primeiro Natal após o período mais grave da pandemia de Covid-19
, o órgão prevê em um aumento no volume de vendas, potencializado pela segunda parcela do 13º salário.
Para a criançada, a ação contará com brincadeiras, algodão doce, picolé, pipoca, pula pula, fotos e pintura facial. A PMV
promete seguir os protocolos de segurança, como o uso da máscara. A Guarda Municipal estará nos locais para orientar e organizar a campanha “Natal Legal Procon”.