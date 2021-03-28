Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
73 anos

Papai Noel conhecido na Grande Vitória morre de Covid-19

João Antenor Faé foi dono de padaria por 40 anos, atuou durante os últimos cinco como Papai Noel em diversos shoppings da Grande Vitória e, por onde passou, deixou alegria como marca registrada

Publicado em 28 de Março de 2021 às 20:52

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 mar 2021 às 20:52
Papai Noel
João Antenor Faé foi vítima da Covid-19 Crédito: Arquivo da família
"Tinha um coração imenso e era um grande homem que não perdeu o coração e a alma de criança". É assim que familiares descrevem João Antenor Faé, que, aos 73 anos, faleceu em razão de complicações da Covid-19. O aposentado foi dono de padaria por 40 anos e atuou durante os últimos cinco como Papai Noel, em diversos shoppings da Grande Vitória. Por onde passou, deixou alegria como marca registrada, tanto aos mais jovens como também aos mais crescidos.
Papai Noel
João Antenor Faé trabalhava com alegria para as crianças Crédito: Arquivo da família
Para a sobrinha e afilhada, a personal trainer Bianca Fardin Faé, de 37 anos, o padrinho contava, em lágrimas, que o coração apertava ao ouvir as crianças pedindo a ele no natal um prato de comida ou uma casa. "Em alguns casos ele não podia ajudá-las. Dizia que desejava muito ter condições para ajudar e realizar tudo que as crianças precisavam e pediam. Em troca ele dava conselhos, um abraço amigo, e falava para que obedecessem aos pais e que amassem a Deus", afirmou.
Segundo ela, a memória mais presente para todos os sobrinhos é do tio em volta deles com uma grande barba branca. "Ele fazia questão de deixar branquinha já pensando no Natal. E a esposa dele, tia Marlene, sempre teve um cuidado especial com a barba dele, porque ele se sentia muito especial no Natal, sabendo que daria alegria para as crianças. A memória que temos é dele sentado e a gente em volta, contando histórias, e contando os minutos para chegar a hora de ser Papai Noel", acrescentou.
Papai Noel
João Antenor junto aos irmãos Crédito: Arquivo da família
Nos últimos meses João Antenor acabou ficando muito tempo na região das montanhas capixabas. "Ele adorava mexer com roça. Foi uma pena, logo quando voltou para Vila Velha pegou Covid. A esposa dele também pegou Covid e foi internada, mas conseguiu se recuperar. Mas está muito abalada, afinal foram 50 anos de casado. Assim como as duas filhas deles que moram na Itália também estão sofrendo muito, e não conseguiram ver o pai. As duas que ficaram aqui também estão muito abaladas, estavam cuidando de perto. Estamos sofrendo muito, é um momento muito difícil", concluiu.
João Antenor, nascido em Vila Velha, foi casado por 50 anos com Marlene Cruz Faé, com quem teve 4 filhas e 6 netos. De acordo com Bianca, devido à pandemia, o último contato entre eles foi por telefone. "O enterro dele foi hoje (28) no Parque da Paz, na Ponta da Fruta, mas ele faleceu na madrugada de sábado. Ele esteve internado em um hospital em Vitória desde o dia 8 deste mês, onde ficou intubado por 14 dias", lamentou.

Veja Também

Fundador da Loga Internet, Agenor Rangel morre de Covid-19 aos 56 anos

Amigos fazem homenagem a professor de educação física vítima da Covid no ES

Diretora escolar vítima da Covid-19 é homenageada com carreata em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória papai noel Vila Velha Coronavírus no ES Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados