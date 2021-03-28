Papai Noel conhecido na Grande Vitória morre de Covid-19

João Antenor Faé foi vítima da Covid-19 Crédito: Arquivo da família

"Tinha um coração imenso e era um grande homem que não perdeu o coração e a alma de criança". É assim que familiares descrevem João Antenor Faé, que, aos 73 anos, faleceu em razão de complicações da Covid-19 . O aposentado foi dono de padaria por 40 anos e atuou durante os últimos cinco como Papai Noel, em diversos shoppings da Grande Vitória. Por onde passou, deixou alegria como marca registrada, tanto aos mais jovens como também aos mais crescidos.

João Antenor Faé trabalhava com alegria para as crianças Crédito: Arquivo da família

Para a sobrinha e afilhada, a personal trainer Bianca Fardin Faé, de 37 anos, o padrinho contava, em lágrimas, que o coração apertava ao ouvir as crianças pedindo a ele no natal um prato de comida ou uma casa. "Em alguns casos ele não podia ajudá-las. Dizia que desejava muito ter condições para ajudar e realizar tudo que as crianças precisavam e pediam. Em troca ele dava conselhos, um abraço amigo, e falava para que obedecessem aos pais e que amassem a Deus", afirmou.

Segundo ela, a memória mais presente para todos os sobrinhos é do tio em volta deles com uma grande barba branca. "Ele fazia questão de deixar branquinha já pensando no Natal. E a esposa dele, tia Marlene, sempre teve um cuidado especial com a barba dele, porque ele se sentia muito especial no Natal, sabendo que daria alegria para as crianças. A memória que temos é dele sentado e a gente em volta, contando histórias, e contando os minutos para chegar a hora de ser Papai Noel", acrescentou.

João Antenor junto aos irmãos Crédito: Arquivo da família

Nos últimos meses João Antenor acabou ficando muito tempo na região das montanhas capixabas. "Ele adorava mexer com roça. Foi uma pena, logo quando voltou para Vila Velha pegou Covid. A esposa dele também pegou Covid e foi internada, mas conseguiu se recuperar. Mas está muito abalada, afinal foram 50 anos de casado. Assim como as duas filhas deles que moram na Itália também estão sofrendo muito, e não conseguiram ver o pai. As duas que ficaram aqui também estão muito abaladas, estavam cuidando de perto. Estamos sofrendo muito, é um momento muito difícil", concluiu.