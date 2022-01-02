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Perseguição a suspeitos de roubar carro termina em acidente em Vitória

Dois homens teriam assaltado um motorista de aplicativo na Serra e fugido da abordagem da Guarda Municipal. Dupla foi detida após bater o veículo na Avenida Fernando Ferrari
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

02 jan 2022 às 19:29

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 19:29

Uma perseguição da Guarda Municipal da Serra a dois suspeitos de roubar um carro no município terminou em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na tarde deste domingo (2). Na fuga, a dupla bateu em um poste e foi detida.
O acidente aconteceu por volta das 14h30. Antes disso, os dois suspeitos assaltaram um motorista de aplicativo. Segundo a vítima, eles pediram uma corrida em Jacaraípe, na Serra, e, ao chegarem no bairro Barcelona, eles anunciaram o assalto.
O motorista contou que os assaltantes estavam armados e mandaram sair do veículo, um Etios Sedan. Logo em seguida, a vítima viu uma viatura da Guarda Municipal da Serra e avisou sobre o crime. Os agentes, então, iniciaram uma perseguição, que só terminou quando a dupla bateu em um poste na altura do bairro Jabour, em Vitória.
Perseguição a suspeitos de roubar um carro terminou em acidente na Avenida Fernando Ferrari Crédito: Deborah Boff
Segundo moradores da região, a dupla seguia em alta velocidade. "Eles iam entrar no bairro Jabour quando bateram. Estavam fugindo da Guarda Municipal e correndo muito", contou uma moradora, que preferiu não se identificar.
Os suspeitos ficaram feridos e receberam atendimento do Samu no local. Em seguida, eles foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. Até o início da noite deste domingo, uma viatura da Guarda Municipal fazia a escolta no local para encaminhar os assaltantes para a delegacia. 
Perseguição a suspeitos de roubar um carro terminou em acidente na Avenida Fernando Ferrari Crédito: Deborah Boff
*Com informações do repórter Caique Verli, da TV Gazeta

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