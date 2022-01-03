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Execução

Jovem é assassinado a tiros junto com o cachorro em Vila Velha

Gildevan Pires Batista estava deitado no quarto quando ouviu disparos no portão de casa na madrugada desta segunda (3). Para fugir, ele subiu até o terraço, mas acabou perseguido e assassinado. Bandidos mataram até o cão da vítima
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

03 jan 2022 às 08:59

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 08:59

Vila Velha
O portão da casa foi arrombado com dezenas de tiros. Vítima foi morta no terraço da casa, no bairro Jaburuna Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta
Jovem é assassinado a tiros junto com o cachorro em Vila Velha
Um jovem 21 anos foi assassinado com vários tiros na madrugada desta segunda-feira (3), por volta de 1h30, no bairro Jaburuna, em Vila Velha. O crime ocorreu no terraço da casa onde o rapaz morava. A quantidade de disparos foi tanta que até o cachorro da vítima foi atingido e não resistiu. O rapaz morto foi identificado como Gildevan Pires Batista.
A reportagem da TV Gazeta apurou que vizinhos ligaram para a polícia, após escutarem o barulho de muitos tiros vindo de um beco da região. Quando os policiais chegaram ao local do crime, logo se depararam com o portão da casa com marcas de tiros. Os criminosos atiraram para ter acesso ao interior da residência.

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No local, os policiais colheram informações de que o jovem executado estava deitado no quarto e correu para o terraço da casa na tentativa de fugir. Porém, ele foi visto pelos executores quando passava pela escada externa que dava acesso ao andar superior.
Ao notarem a fuga do alvo, os criminosos atiraram diversas vezes, mataram o cão que estava no terraço e, na sequência, dispararam inúmeras vezes contra o jovem, que foi encurralado e depois executado no local. O corpo da vítima apresentava muita perfurações.
Imagens feitas pela reportagem da TV Gazeta no local do crime dão uma dimensão da quantidade de disparos efetuados. No portão da casa é possível contar mais de 10 marcas. No batente do portão de ferro, que foi arrancado, mais marcas de tiros, indicando que os criminosos não economizaram munição na ação. 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

No fim de novembro do ano passado, o rapaz assassinado já havia sofrido uma tentativa de homicídio, desta vez no bairro São Pedro, em Vitória. Ele, entretanto, sobreviveu na ocasião.
Polícia Civil agora investiga o crime e se a vítima possuía algum tipo de ligação com o tráfico de drogas. O rapaz já foi preso, em 2018, por roubo e não consta nenhum tipo de restrição recente dele com a polícia. Gildevan morava com a mãe na residência, porém estava sozinho quando os criminosos chegaram.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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