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Perseguição policial

Vídeo impressionante mostra carro caindo em escadaria de Vila Velha

Imagens são de uma câmera de segurança no bairro Alvorada; acidente aconteceu durante perseguição policial

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 19:33

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 dez 2021 às 19:33
Imagens gravadas por uma câmera de segurança registraram o momento em que um carro caiu em uma escadaria no bairro Alvorada, em Vila Velha . O acidente marcou o fim de uma perseguição policial que aconteceu nesta quarta-feira (29), na qual dois suspeitos acabaram detidos e um conseguiu fugir.
No vídeo é possível ver o automóvel em que estava o trio trafegando em alta velocidade na rua sem saída, passando direto pela guia, atingindo um poste de energia – que foi completamente arrancado – e caindo na escadaria.
Carro atingiu um poste e capotou em uma escadaria do bairro Alvorada, em Vila Velha
Carro atingiu um poste e capotou em uma escadaria do bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Em nota, a Polícia Militar explicou que, por volta das 13h, tentou realizar uma "abordagem a indivíduos que estavam rondando em atitude suspeita" na região, mas que "os suspeitos empreenderam fuga, realizando disparos de arma de fogo e iniciando uma perseguição pelas ruas do bairro".
Após o capotamento, dois indivíduos, de 22 e 26 anos, foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, no bairro Jaburuna, onde o caso também foi entregue. Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e não possui detalhes para divulgar.
SEM ENERGIA ELÉTRICA
Devido ao poste derrubado pelo carro na perseguição, a EDP informou que quatro clientes do bairro Alvorada, em Vila Velha, estão sem energia elétrica nesta quarta-feira (29). A concessionária garantiu que uma equipe já foi deslocada e que o serviço deve ser normalizado ainda nesta noite.

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