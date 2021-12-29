Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Carro cai em escadaria após perseguição com tiros em Vila Velha

Tudo aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (29) no bairro Alvorada; dois criminosos acabaram detidos e o outro conseguiu fugir
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 dez 2021 às 15:43

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 15:43

Carro atingiu um poste e capotou em uma escadaria do bairro Alvorada, em Vila Velha
Carro atingiu um poste e capotou em uma escadaria do bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Durante uma perseguição policial na tarde desta quarta-feira (29), um carro em que estavam três suspeitos capotou em uma escadaria do bairro Alvorada, em Vila Velha. Antes de sofrerem o acidente, os criminosos chegaram a atirar. Dois deles, de 22 e 26 anos, foram detidos. O terceiro conseguiu fugir.
Em nota, a Polícia Militar explicou que, por volta das 13h, tentou realizar uma "abordagem a indivíduos que estavam rondando em atitude suspeita" na região, mas que "os suspeitos empreenderam fuga, realizando disparos de arma de fogo e iniciando uma perseguição pelas ruas do bairro".
Carro capotou em uma escadaria do bairro Alvorada, em Vila Velha, nesta quarta-feira (29)
Carro capotou em uma escadaria do bairro Alvorada, em Vila Velha, nesta quarta-feira (29) Crédito: Leitor | A Gazeta
Em um dado momento, o carro em que estava o trio entrou em uma rua sem saída, passou direto pela guia, atingiu um poste de energia – que, com a força do impacto, foi completamente arrancado – e capotou na escadaria (veja abaixo). A corporação não informou se os suspeitos ficaram feridos.
Ainda de acordo com a PM, os indivíduos de 22 e 26 anos serão levados à Delegacia Regional de Vila Velha, no bairro Jaburuna, para onde a ocorrência também será encaminhada. A Polícia Civil, por sua vez, informou que esta ainda não foi entregue. Quando houver novidades, este texto será atualizado.
SEM ENERGIA ELÉTRICA
Devido ao poste derrubado pelo carro na perseguição, a EDP informou que quatro clientes do bairro Alvorada, em Vila Velha, estão sem energia elétrica nesta quarta-feira (29). A concessionária garantiu que uma equipe já foi deslocada para o local e que o serviço deve ser normalizado ainda nesta noite.

Veja Também

Suspeito morre durante confronto com a polícia em morro de Vitória

Suspeito de matar policial e motorista no RJ é preso no interior do ES

Suspeito de mandar assassinar empresário de Guarapari é solto pela Justiça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados