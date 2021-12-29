Carro cai em escadaria após perseguição com tiros em Vila Velha

Durante uma perseguição policial na tarde desta quarta-feira (29), um carro em que estavam três suspeitos capotou em uma escadaria do bairro Alvorada, em Vila Velha. Antes de sofrerem o acidente, os criminosos chegaram a atirar. Dois deles, de 22 e 26 anos, foram detidos. O terceiro conseguiu fugir.
Em nota, a Polícia Militar explicou que, por volta das 13h, tentou realizar uma "abordagem a indivíduos que estavam rondando em atitude suspeita" na região, mas que "os suspeitos empreenderam fuga, realizando disparos de arma de fogo e iniciando uma perseguição pelas ruas do bairro".
Em um dado momento, o carro em que estava o trio entrou em uma rua sem saída, passou direto pela guia, atingiu um poste de energia – que, com a força do impacto, foi completamente arrancado – e capotou na escadaria (veja abaixo). A corporação não informou se os suspeitos ficaram feridos.
Ainda de acordo com a PM, os indivíduos de 22 e 26 anos serão levados à Delegacia Regional de Vila Velha, no bairro Jaburuna, para onde a ocorrência também será encaminhada. A Polícia Civil, por sua vez, informou que esta ainda não foi entregue. Quando houver novidades, este texto será atualizado.
SEM ENERGIA ELÉTRICA
Devido ao poste derrubado pelo carro na perseguição, a EDP informou que quatro clientes do bairro Alvorada, em Vila Velha, estão sem energia elétrica nesta quarta-feira (29). A concessionária garantiu que uma equipe já foi deslocada para o local e que o serviço deve ser normalizado ainda nesta noite.