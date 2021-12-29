Suspeito de matar policial e motorista no RJ é preso no interior do ES

A Polícia Civil recebeu a informação, nesta semana, de que um dos envolvidos no crime estaria escondido no município de Rio Bananal. Investigadores fizeram levantamentos, localizaram o esconderijo do foragido e executaram uma operação para prender Wilen.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares para interrogatório e, em seguida, será encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde estará à disposição da Justiça do Rio de Janeiro. A ação foi efetuada por policiais civis de Linhares, Rio Bananal e Sooretama.