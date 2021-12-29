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Norte do ES

Suspeito de matar policial e motorista no RJ é preso no interior do ES

Wilen Cabral dos Santos tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) em Itanhangá, no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 dez 2021 às 11:09

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 11:09

Wilen Cabral dos Santos, 19, preso em Rio Bananal
Wilen Cabral dos Santos, 19, preso em Rio Bananal Crédito: Divulgação/PCES
Um jovem de 19 anos suspeito de matar um policial no Rio de Janeiro foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (29) na região de Córrego Lagrimal, na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Estado. Wilen Cabral dos Santos tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) em Itanhangá, no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro. As vítimas, o  policial civil Eduardo Paiva de Queiroz e o motorista Willians Pereira da Silva, que no momento faziam segurança particular, faleceram após serem baleados.
A Polícia Civil recebeu a informação, nesta semana, de que um dos envolvidos no crime estaria escondido no município de Rio Bananal. Investigadores fizeram levantamentos, localizaram o esconderijo do foragido e executaram uma operação para prender Wilen.
O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares para interrogatório e, em seguida, será encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde estará à disposição da Justiça do Rio de Janeiro. A ação foi efetuada por policiais civis de Linhares, Rio Bananal e Sooretama.
*Com informações da TV Gazeta Norte

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