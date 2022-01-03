Vitória retira faixas com ameaça de ''dar cacete'' em quem empinar moto

Prefeitura de Vitória fez a retirada das faixas na Grande São Pedro nesta segunda-feira (3) Crédito: Divulgação - Prefeitura de Vitória | Montagem A Gazeta

As faixas utilizavam linguagem típica, proibindo "tirar de giro" e "chamar no grau", que é quando o condutor aperta a embreagem da moto até que seja feito um barulho alto e empinar o veículo, respectivamente. Ameaças semelhantes foram registradas no litoral e no interior de São Paulo

Uma das faixas com mensagem ameaçando motociclistas na Grande São Pedro Crédito: Kaique Dias

Questionados pela reportagem da TV Gazeta, os moradores da Grande São Pedro não souberam informar quem instalou as faixas na região, mas confirmaram que as manobras e conduções ilegais citadas no aviso são frequentes — inclusive durante as madrugadas — e incomodam.

"Não compactuo com a violência, mas, infelizmente, essas pessoas não têm nem um pouco de empatia com os moradores que levantam cedo para trabalhar. Eu sofro muito com esses giros na madrugada, porque tenho filho autista e ele acorda aos gritos por conta do barulho", desabafou um internauta.

Faixas foram retiradas de três locais da Grande São Pedro na tarde desta segunda-feira (3) Crédito: Divulgação - Prefeitura de Vitória | Montagem A Gazeta

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que a Central de Serviços retirou as faixas no início desta tarde. Elas estavam em três pontos: Praça Dom João Batista, em São Pedro, e em ruas dos bairros Ilha das Caieiras e Santo André. O município não informou se o responsável pela instalação foi identificado.

A administração municipal afirmou também que fará uma operação na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, nesta segunda-feira (3), e que "a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória tem feito operações em todas as regiões da Capital para coibir comportamentos ilícitos no trânsito".

FAIXAS E MANOBRAS CONFIGURAM CRIMES?

De acordo com a Polícia Militar , o motorista flagrado com a descarga livre, com mau funcionamento do veículo e fora do padrão pode ser notificado com base no Artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No entanto, a notificação do condutor depende do flagrante feito pela equipe.

Sobre a instalação das faixas, a PM esclareceu que a fixação de comunicações em espaço público é regida pelo poder municipal. A Polícia Civil explicou que o crime de ameaça depende de manifestação da vítima. Até a última sexta-feira (31), a corporação não havia recebido denúncia relacionada.

Na mesma data, a Prefeitura de Vitória afirmou que faz operações com a Guarda Municipal em todas as regiões da Capital a fim de coibir comportamentos ilícitos de motociclistas no trânsito e garantiu que iria retirar as faixas da Grande São Pedro – trabalho realizado nesta segunda-feira (3).

O município também informou que é proibida a instalação de equipamentos para veiculação de mensagens em locais públicos como calçadas, postes e viadutos, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.954 de 2003. Caso o infrator seja identificado, a legislação prevê intimação e multa.

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) Conforme os artigos 230 e 244 do Código de Trânsito Brasileiro, fazer barulho alto e malabarismos com a moto são práticas proibidas e os infratores podem ser penalizados com multas e retenção do veículo.



Artigo 230

XI - Conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante;

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.



Artigo 244

III - Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa - retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. O que diz