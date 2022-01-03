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Anchieta

Abordagem policial termina em confusão em praia de Iriri

A Polícia Militar realizava um rescaldo de um evento de Réveillon na noite do último sábado (1°), abaixando os sons que causavam aglomeração
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 jan 2022 às 17:30

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 17:30

Uma abordagem da Polícia Militar terminou em confusão em um evento de Réveillon na madrugada do último sábado (1º). Um homem armado entrou em luta corporal com um policial após tentar fugir pelo mar. O fato aconteceu durante a Operação Verão no balneário de Iriri, em Anchieta, no Sul do Estado.
No momento, a PM estava abaixando os sons que causavam aglomeração quando perceberam, em meio à multidão, um indivíduo com histórico criminoso na área da 10ª Companhia Independente.
A polícia, então, iniciou uma abordagem ao suspeito pelas costas, e notou que o mesmo transportava uma arma na cintura. “Ao olhar para trás e ver que se tratava de um PM, começou a correr em direção ao mar. Ele foi acompanhado pelo policial e foi detido na água”, informou a corporação em nota.
Logo após, o policial e o homem entraram em uma luta corporal. Outros militares tentaram ajudar a retirar a arma da cintura do indivíduo. “Pessoas que estavam no calçadão, começaram a lançar garrafas de vários tipos e pesos”, disse a PM. Vários policiais foram atingidos pelos objetos, mas todos sem gravidade.
A arma do homem estava por baixo da camisa, em um coldre (suporte para carregar armas de fogo). Para sair da situação, os militares utilizaram spray de pimenta. Em seguida, o indivíduo foi imobilizado. Na água, conseguiram encontrar uma pistola calibre 380 com 13 munições intactas.
O indivíduo e a namorada dele foram detidos — ela por tentar dificultar o trabalho policial e também por incentivar que as pessoas lançassem garrafas nas equipes.
Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, e encaminhado ao sistema prisional. A mulher foi ouvida e liberada pela autoridade policial.

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