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Regras para o Carnaval

Anchieta vai restringir acesso a Iriri e multar quem levar caixa de som para a praia

Também está proibido, em todo o município, a realização de blocos carnavalescos, batucadas, matinês, marchinhas, música ao vivo e outros eventos que gerem aglomeração
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

03 fev 2021 às 12:13

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 12:13

Data: 21/01/2018 - Um belo dia de sol na Praia da Areia Preta, em Iriri, Anchieta - Editoria: Cultura - FOTO: Dirceu de Souza Cetto - GZ
Praia da Areia Preta, em Iriri, Anchieta Crédito: Dirceu de Souza Cetto
Além de proibir aglomerações, a Prefeitura de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, vai controlar o acesso ao balneário de Iriri e multar em R$ 1.950 quem levar caixa de som para a praia durante o Carnaval deste ano. As regras estão em um decreto divulgado pela administração municipal e visam evitar aglomerações, considerando a pandemia da Covid-19.
Sobre os instrumentos amplificadores de som, o novo decreto de nº 6096/2021 explica que está proibido levar os aparelhos para praias e praças do município, mesmo que desligados. Quem infringir as regras terá o equipamento apreendido e poderá pagar uma multa de R$ 1.950.
O controle de acesso ao balneário de Iriri, que é o local mais frequentado no município durante a alta temporada, será realizado durante o Carnaval: da sexta-feira, dia 12 de fevereiro, até a Quarta-feira de Cinzas (17). Também está proibido, em todo o município, a realização de blocos carnavalescos, batucadas, matinês, marchinhas, música ao vivo e outros eventos que gerem aglomeração.

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Segundo a administração municipal, entre outros órgãos, a Guarda Civil e a Polícia Militar vão trabalhar em conjunto para cumprir as medidas determinadas pelos decretos e todos os veículos serão abordados e os ocupantes serão instruídos preventivamente sobre as proibições.
Barreiras sanitárias também serão instaladas em pontos estratégicos durante os dias de carnaval e haverá efetivo da Guarda Municipal e de guarda-vidas em todos os balneários.
“Teremos também efetivo da Defesa Civil para atender as demandas de risco, além de agentes da Guarda Patrimonial que irão ajudar no controle de acesso ao balneário de Iriri e manter a segurança em prédios e espaços públicos. Também em conjunto com outros órgãos iremos ajudar na orientação das medidas de enfrentamento a pandemia e fiscalização”, explicou a prefeitura.
No último Mapa de Risco divulgado pelo governo estadual, válido durante esta semana, do dia 1º de fevereiro até o próximo domingo (7), o município de Anchieta está classificado como risco alto para transmissão do novo coronavírus.

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