Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES chega a 1 milhão de casos confirmados e 13.976 mortes

Estado contabilizou 32 óbitos e 4.527 contaminados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (17) pela Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2022 às 18:19
Nesta quinta-feira (17), o Espírito Santo ultrapassou a marca de um milhão de casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia — exatos 1.000.948. A nova atualização do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), também mostra que a doença já tirou a vida de 13.976 pessoas em território capixaba. Em 24 horas, foram registrados 32 óbitos e 4.527 contaminados,
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.187
  2. Vila Velha: 111.220
  3. Vitória: 102.921
  4. Cariacica: 79.659
  5. Linhares: 49.203
Já no ranking dos bairros estão:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 16.280
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 12.879
  3. Jardim da Penha (Vitória): 9.800
  4. Itapuã (Vila Velha): 7.643
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.378
Até esta quinta-feira (17), mais de 3,27 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 867.925, com 12.106 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,40% no Estado.

Veja Também

Ufes propõe retorno do ensino presencial a partir do mês de abril

Volta às aulas: como proteger crianças pequenas não vacinadas da Ômicron

Vitória proíbe ambulantes e blocos de carnaval nas ruas por um mês

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
Compatibilidade amorosa de Virgem: as melhores combinações do signo no amor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados