Covid-19: ES chega a 1 milhão de casos confirmados e 13.976 mortes

Nesta quinta-feira (17), o Espírito Santo ultrapassou a marca de um milhão de casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia — exatos 1.000.948. A nova atualização do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), também mostra que a doença já tirou a vida de 13.976 pessoas em território capixaba. Em 24 horas, foram registrados 32 óbitos e 4.527 contaminados,
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.187
- Vila Velha: 111.220
- Vitória: 102.921
- Cariacica: 79.659
- Linhares: 49.203
Já no ranking dos bairros estão:
- Jardim Camburi (Vitória): 16.280
- Praia da Costa (Vila Velha): 12.879
- Jardim da Penha (Vitória): 9.800
- Itapuã (Vila Velha): 7.643
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.378
Até esta quinta-feira (17), mais de 3,27 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 867.925, com 12.106 novas curas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,40% no Estado.