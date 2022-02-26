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Renata Rasseli

Valdecir Torezani reúne amigos para "aquecimento de carnaval"

O empresário e sua família receberam amigos e colaboradores para confraternização nesta quinta-feira (24), em Cariacica

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

26 fev 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Geisiane - Mirela - Valdecir e Miguel Torezani
Geisiane, Mirela, Valdecir e Miguel Torezani: aquecimento para o carnaval em família Crédito: Mônica Zorzanelli
Festeiro de carteirinha, o empresário Valdecir Torezani reuniu amigos, colaboradores e familiares para um "esquenta de carnaval", nesta quinta-feira (24), em sua imobiliária, em Cariacica. 
O encontro contou com jantar e sorteio de prêmios.  A música ficou por conta de Marcelo Ribeiro e Rodrigo Balla. 
Confira quem prestigiou a folia na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Juarez Gustavo Soares e Juliana Botelho
Juarez Gustavo Soares e Juliana Botelho Crédito: Mônica Zorzanelli
Aurora Vargas e Marcelo Ribeiro
Aurora Vargas e Marcelo Ribeiro Crédito: Mônica Zorzanelli
Rodrigo Balla e Tania Kröbell
Rodrigo Balla e Tania Kröbell Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruna e Renata Zoppe
Bruna e Renata Zoppe Crédito: Mônica Zorzanelli

PETS EM CONDOMÍNIOS

A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) estima que hoje existem mais de 140 milhões de animais de estimação, dos quais 55 milhões são cachorros e 25 milhões são gatos. Os números reforçam a posição do Brasil como segundo maior mercado de pets do planeta e de como os bichos de estimação já fazem parte da família contemporânea. De olho nesse comportamento, Camila Menezes da Empar incorporou no Golden – projeto da empresa no Barro Vermelho – um espaço próprio para os bichinhos, projetado para atender os donos de animais que desejam usar o local para banho tosa e outras atividades.

CARNAVAL 2022

5º Baile Secreto
Ana Paula Alcântara, Julis Rodrigues e Luciana Vieira: no 5º Baile Secreto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Maria, a primeira herdeira de João Vitor e Marcella Guimarães Vaz, chegou. O papai de primeira viagem vai se dividir entre a correria do carnaval do seu Cafe de La Musique e os cuidados com a mamãe e filha, que passam bem.
***
Clovis Vieira partiu para Corumbau, na Bahia, onde curte os dias de folia. 
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Dos dias 15 a 17 de março, nosso arquiteto Renzo Cerqueira estará na Movelsul, a maior feira de móveis da América Latina,  que acontece no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. 
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Um dos mais consagrados trainer do país, o empresário e palestrante, Pereira Amorim chega ao Estado a convite do Sindiplast-ES, com apoio do Sebrae e Findes, para ministrar o curso Workshop de Vendas 2022 para empresários capixabas. Pereira Amorim já atuou para empresas como Sesi, Petrobras, Brokisfield, CVC, dentre muitas outras pelo Brasil afora. No currículo, foram mais de 45 mil pessoas capacitadas, que geraram mais de R$1 bilhão em vendas, tanto no on-line como no off-line. Será no dia 2 de março, no Auditório da Findes. 
***
Ovo de Cookies Recheado será a receita que a chef Flavia Gama vai ensinar na primeira edição do ano do Mestre Kukinha, curso de culinária infantil da Buaiz Alimentos, que alia diversão com solidariedade. As inscrições começam no dia 21 de março e para participar a criançada precisa se inscrever e retirar os kits na loja Kouzina, doando dois quilos de leite em pó, que serão destinados à Creche Vovô Chiquinho. O Mestre Kukinha será no dia 9 de abril, às 10 horas, com transmissão ao vivo pelo Instagram @buaizalimentos.
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A paisagista Sinthia Ferrari está em parceria com as arquitetas Letícia Abairre e Flavia Abaurre em projeto na Bacutia
A paisagista Sinthia Ferrari está em parceria com as arquitetas Letícia Abairre e Flavia Abaurre em projeto na Bacutia Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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