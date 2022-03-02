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Renata Rasseli

Samba e música capixaba agitam a Curva da Jurema no Carnaval; veja fotos

A banda 522 animou a folia do Clericot Café, nesta segunda-feira (28); na terça (01°) foi a vez do grupo Som de Fogueira

Públicado em 

02 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Banda 522
Banda 522 ferveu a festa na Curva da Jurema nesta segunda-feira (28) Crédito: Mônica Zorzanelli
O carnaval vai deixando saudades, mesmo sem o tradicional desfile de blocos, mas muita gente que ficou na Ilha aproveitou para curtir samba e música capixaba na Curva da Jurema. Na segunda-feira (28), a Banda 522 animou o pôr do sol na Clericot Café, com  sambas clássicos de Noel Rosa, Cartola e Paulinho da Viola. Na tarde de terça-feira, subiram ao palco do hot spot da orla de Vitória o Som de Fogueira, sob o comando de Diogo Cypriano, e Jefinho Faraó. Confira quem prestigiou a folia à beira-mar na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Victoria Esteves e Monique Ferolla
Victoria Esteves e Monique Ferolla Crédito: Mônica Zorzanelli
Ricardo Hanisch e Maita Mota
Ricardo Hanisch e Maita Mota Crédito: Mônica Zorzanelli
Pablo e Roberta e Chico Lins e Solange Miranda
Pablo e Roberta Lins,  Chico Lins e Solange Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli
Luna, Maya, Lys, Thaissa Duarte e Renato Rebouças
Luna, Maya, Lys, Thaissa Duarte e Renato Rebouças Crédito: Mônica Zorzanelli
Alexandre Vasconcellos e Monica Zorzanelli
Alexandre Vasconcellos e Monica Zorzanelli Crédito: Juranda Alegro
Patricia e Lucas Rebouças
Patricia e Lucas Rebouças Crédito: Mônica Zorzanelli
Ligia Marchesi e Carol Miranda
Ligia Marchesi e Carol Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli
Andressa Borges, Daniela Alves e Fernanda Richa
Andressa Borges, Daniela Alves e Fernanda Richa Crédito: Mônica Zorzanelli
Taiz Borges e Lia Borges
Taiz Borges e Lia Borges Crédito: Mônica Zorzanelli

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Evandro Milet e Lucas Izoton acabam de lançar o livro “Vencedores”, pela Qualitymark, uma das principais editoras brasileiras voltadas para gestão empresarial e inovação do país.  Os autores abordam a vida de grandes personalidades como Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Walt Disney, Henry Ford, Einstein, Barão de Mauá, Luiza Trajano, Amancio Ortega, Coco Chanel e Reed Hasting.
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Stella Miranda e Zeller Bernardino receberam o empresário Valdecir Torezani e o galerista Léo Bahia nesta terça-feira de Carnaval para almoço, em seu apê, no Barro Vermelho. O chef foi Victor Sarcinelli
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Hingly Fonseca curte dias de férias no Egito. 
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Já Juliana Magalhães foi matar saudades de Nova York. 
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As irmãs Karla Toríbio Pimenta e Katia Toríbio Laranja curtiram o feriadão de Carnaval em Búzios, ao lado de suas famílias
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O Prêmio Fundación MAPFRE à Inovação Social, que terá a final celebrada em Madrid, Espanha, no início de maio, poderá premiar a cientista da computação capixaba Neide Sellin pela criação da Lysa, o primeiro cão-guia Robô do mundo. Idealizada em 2014, a invenção começou a ser desenvolvida e produzida no Espírito Santo em 2018, e está cada vez mais eficiente, precisa e totalmente automatizada.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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