Samba e música capixaba agitam a Curva da Jurema no Carnaval; veja fotos

Banda 522 ferveu a festa na Curva da Jurema nesta segunda-feira (28) Crédito: Mônica Zorzanelli

O carnaval vai deixando saudades, mesmo sem o tradicional desfile de blocos, mas muita gente que ficou na Ilha aproveitou para curtir samba e música capixaba na Curva da Jurema. Na segunda-feira (28), a Banda 522 animou o pôr do sol na Clericot Café, com sambas clássicos de Noel Rosa, Cartola e Paulinho da Viola. Na tarde de terça-feira, subiram ao palco do hot spot da orla de Vitória o Som de Fogueira, sob o comando de Diogo Cypriano, e Jefinho Faraó. Confira quem prestigiou a folia à beira-mar na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Victoria Esteves e Monique Ferolla Crédito: Mônica Zorzanelli

Ricardo Hanisch e Maita Mota Crédito: Mônica Zorzanelli

Pablo e Roberta Lins, Chico Lins e Solange Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli

Luna, Maya, Lys, Thaissa Duarte e Renato Rebouças Crédito: Mônica Zorzanelli

Alexandre Vasconcellos e Monica Zorzanelli Crédito: Juranda Alegro

Patricia e Lucas Rebouças Crédito: Mônica Zorzanelli

Ligia Marchesi e Carol Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli

Andressa Borges, Daniela Alves e Fernanda Richa Crédito: Mônica Zorzanelli

Taiz Borges e Lia Borges Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Evandro Milet e Lucas Izoton acabam de lançar o livro “Vencedores”, pela Qualitymark, uma das principais editoras brasileiras voltadas para gestão empresarial e inovação do país. Os autores abordam a vida de grandes personalidades como Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Walt Disney, Henry Ford, Einstein, Barão de Mauá, Luiza Trajano, Amancio Ortega, Coco Chanel e Reed Hasting.

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Stella Miranda e Zeller Bernardino receberam o empresário Valdecir Torezani e o galerista Léo Bahia nesta terça-feira de Carnaval para almoço, em seu apê, no Barro Vermelho. O chef foi Victor Sarcinelli

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Hingly Fonseca curte dias de férias no Egito.

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Já Juliana Magalhães foi matar saudades de Nova York.

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As irmãs Karla Toríbio Pimenta e Katia Toríbio Laranja curtiram o feriadão de Carnaval em Búzios, ao lado de suas famílias

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