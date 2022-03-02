Samba e música capixaba agitam a Curva da Jurema no Carnaval; veja fotos

O carnaval vai deixando saudades, mesmo sem o tradicional desfile de blocos, mas muita gente que ficou na Ilha aproveitou para curtir samba e música capixaba na Curva da Jurema. Na segunda-feira (28), a Banda 522 animou o pôr do sol na Clericot Café, com sambas clássicos de Noel Rosa, Cartola e Paulinho da Viola. Na tarde de terça-feira, subiram ao palco do hot spot da orla de Vitória o Som de Fogueira, sob o comando de Diogo Cypriano, e Jefinho Faraó. Confira quem prestigiou a folia à beira-mar na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
RR NEWS
Evandro Milet e Lucas Izoton acabam de lançar o livro “Vencedores”, pela Qualitymark, uma das principais editoras brasileiras voltadas para gestão empresarial e inovação do país. Os autores abordam a vida de grandes personalidades como Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Walt Disney, Henry Ford, Einstein, Barão de Mauá, Luiza Trajano, Amancio Ortega, Coco Chanel e Reed Hasting.
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Stella Miranda e Zeller Bernardino receberam o empresário Valdecir Torezani e o galerista Léo Bahia nesta terça-feira de Carnaval para almoço, em seu apê, no Barro Vermelho. O chef foi Victor Sarcinelli
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Hingly Fonseca curte dias de férias no Egito.
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Já Juliana Magalhães foi matar saudades de Nova York.
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As irmãs Karla Toríbio Pimenta e Katia Toríbio Laranja curtiram o feriadão de Carnaval em Búzios, ao lado de suas famílias
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O Prêmio Fundación MAPFRE à Inovação Social, que terá a final celebrada em Madrid, Espanha, no início de maio, poderá premiar a cientista da computação capixaba Neide Sellin pela criação da Lysa, o primeiro cão-guia Robô do mundo. Idealizada em 2014, a invenção começou a ser desenvolvida e produzida no Espírito Santo em 2018, e está cada vez mais eficiente, precisa e totalmente automatizada.