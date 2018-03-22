Exposição 'De Sangue e Ossos' traz a Vitória 38 obras inéditas

Entre ossos e esqueletos, veias e corações, sensações e afeto, existe uma arte que pulsa. Esse é o eixo da exposição "De Sangue e Ossos" que abre ao público nesta quinta-feira, dia 22, na galeria Matias Brotas, em Vitória.

Com curadoria de Isabel Portella, a mostra traz 38 obras de 14 artistas contemporâneos  todas inéditas do Estado. São diferentes suportes artísticos, de instalações a vídeos, objetos e fotografia com propostas e poéticas pessoais.

Um dos artistas que expõe pela primeira vez na Capital é a carioca Adrianna EU. Sua obra "Sala de Espera" fala de solidão, desejo e amor a partir de cem cabides de madeira pendurados sustentando corações de linha de costura vermelha.

"É uma mistura de salão de baile, os cabides bailam no vento, e, ao mesmo tempo, é um grande armário em que todos eles são só um. A sensação que a obra transmite é a da solidão da espera, quando você espera o amor. Você está se sustentando ali até que algo aconteça, explica Adrianna.

Outra estreando por aqui é a mineira Ana Paula Oliveira. Ela assina a obra "Contrapássaro", feita de placas de ferro e borracha, suspensas em um único ponto, e equilibradas por pássaros fundidos em chumbo. "As placas estão equilibradas mas ficam instáveis. Elas se mexem porque o entorno tem o movimento, não para nunca. É uma obra com que você interage mas não toca".

A exposição é a primeira de 2018 da galeria. "Quando falamos de arte, falamos do século em que vivemos ou de um passo além, porque costumamos dizer que o artista está à frente do seu tempo. Estamos vivendo um momento em que as pessoas têm se perguntado 'qual nosso papel?' e a Isabel Portella questiona 'E aí? Que espaços ocupamos no mundo?'", explica Lara Brotas, proprietária da galeria.

A exposição ainda traz obras de Antonio Bokel, Carla Chaim, Nino Cais, Anna Bella Geiger, Celina Portella, Ana Hortides, Lara Felipe, Ana Teixeira, Vanderlei Lopes, Suzana Queiroga, Zé Carlos Garcia e Renato Bezerra de Mello.

Exposição "De Sangue e Ossos"

Abertura: Quinta-feira (22), às 19h.

Visitação: Até 4 de maio. Visitação de terça à sexta, das 10h às 19h, e aos sábado com agendamento.

Onde: Matias Brotas arte contemporânea. Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, Vitória.