Janaína Pimentel Nemer celebra aniversário em sunset party em Vitória

Scandar Nemer, a aniversariante Janaína Pimentel Nemer e os filhos Kira e Tarik: celebrando em família! Crédito: Cacá Lima

Janaína Pimentel Nemer celebrou idade nova em sunset party, na terça-feira (29), no Clericot Café, na Curva da Jurema, em Vitória. A aniversariante recebeu a família e amigas, ao lado de seu Scandar Nemer e dos filhos Kira e Tarik. Rodrigo de Paula e banda animaram a pista. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Cacá Lima.

Aniversário de Janaína Pimentel Nemer Crédito: Cacá Lima

Aniversário de Janaína Pimentel Nemer

NOVO IMORTAL

Francisco Grijó, professor de literatura do UP Centro Educacional, tomou posse nessa quinta-feira (31), como novo imortal da Academia Espírito-santense de Letras (AEL), em solenidade realizada no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória. O acadêmico ocupa agora a cadeira 04 da instituição, deixada pelo saudoso Dr. Aylton Rocha Bermudes. A direção e os alunos do UP parabenizam o, agora imortal, professor Grijó pela merecida homenagem e por suas tantas importantes obras literárias.

INAUGURAÇÃO

ABADÁS P12

Os foliões que irão curtir o Desfile das Escolas de Samba em Vitória no Camarote da P12 podem retirar os seus abadás nos dias na quinta-feira (7) e sexta-feira (8), entre 12h e 20h. E no sábado (09), de 12h às 17h. O local de entrega dos abadás é no QG P12 Shopping Vitória, 2º piso, em frente a Riachuelo.

ANIVERSÁRIO

Kleber Gabriel, Cris Franklin, a aniverariante Fernanda Cipriano e Romualdo Cronemberger: celebrando 39 anos, na Ilha do Frade Crédito: Camilla Baptistin

OPEN HOUSE DA PINK

Os DJs Paco, paulista, mas radicado em Vitória, o brasiliense Matheus Hartmann, o carioca Rafael Carneiro e a capixaba Jess Benevides são as atrações confirmadas até o momento para a inauguração da luxuosa casa noturna Pink Elephant que será aberta para o público no dia 8 de abril, Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. Além do quarteto, que promete ferver a pista de dança, uma atração nacional surpresa vai deixar a noite ainda mais badalada.

TERCEIRO SETOR

RR NEWS

Adriana Martins, Renata e Rômulo Bezerril recebem na quarta (06), em sua loja de iluminação Homelux, dois grupos de arquitetos e designers de interiores para um bate-papo sobre iluminação na área externa, varandas, espaços gourmets, jardins. Afinal, com a pandemia, esses ambientes se tornaram refúgios essenciais nas residências e também precisam de iluminação específica que valorize o espaço, traga funcionalidade e aconchego.

Patrick Ribeiro recebe a turnê inédita Violivoz, dos cantores Geraldo Azevedo e Chico César, neste domingo (03), às 19h, no no Espaço Patrick Ribeiro.

Carlos e Beto Marianelli recebem na quinta-feira (07), na Compose, arquitetos e decoradores para um evento que traz as principais novidades da Tramontina, marca líder em satisfação dos consumidores por entregar as melhores soluções para o dia a dia. O evento contará com a presença do supervisor comercial da marca, Douglas Grings e quem assina o menu é o chef Assis Teixeira.

Cirliani Torezani foi convidada para ser embaixadora do Camarote Vix, durante o Desfile das Escolas de Samba, em Vitória. A micropigmentadora e designer de sobrancelhas também vai brilhar na avenida, como destaque, à frente do carro Miscigenação das Crenças, da Unidos de Jucutuquara, ao lado do esposo, o hair stylist Whagner Torezani.