Veja quem prestigiou 'open house' do novo restaurante japonês de Vitória

Rodolfo Kawada, Tito Dias, Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia: na apresentação do menu do Unagi para convidados Crédito: Léo Gurgel

Pedro Moyses, Thiago Garcia, Rodolfo Kawada, Tito Dias e Luiz Fernando Neto receberam convidados para apresentação do restaurante, que tem decoração de Edduardo Trigo. O Unagi, que aposta na sofisticação da cozinha japonesa , está de portas abertas na badalada Aleixo Neto, na Praia Canto, em Vitória. Nesta segunda-feira (28), os donos da casareceberam convidados para apresentação do restaurante, que tem decoração de

O menu conta com os clássicos sushis e sashimis, além de pratos com iguarias sofisticadas como vieiras, enguias, ova de ouriço, foie gras, hokkigai (um tipo de molusco), lula e camarão.

Confira quem prestigiou o open house na galeria de Léo Gurgel.

Inauguração do Unagi

POSSE NO SINDUSCON-ES

José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), vem a Vitória prestigiar a posse da nova diretoria do Sinduscon-ES para o triênio 2022-2025. A presidente da Findes, Cris Samorini, também é aguardada no evento. Quem assume a presidência é o empresário da área de loteamentos e desenvolvimento urbano, Douglas Vaz. A posse acontece nesta quarta-feira (30), às 9h.

FAMÍLIA

O casal Elayne Borel e Hugo Rodrigues com sua filha Alice no dia da 1ª edição da Mesa de Negócios de 2022 Crédito: Cloves Louzada

CAPIXABAS SERÃO MAIORIA NO PAVILHÃO BRASILEIRO EM FEIRA NOS EUA

Maior exportador nacional de rochas ornamentais, o Espírito Santo abriga nada mais nada menos do que 60 empresas das 72 do segmento que estarão no Pavilhão Brasileiro da Coverings 2022. A feira, considerada a maior e mais tradicional da América do Norte no setor de revestimento, acontecerá em Las Vegas, de 05 a 08 de abril. Das 300 pessoas que estarão expondo suas rochas no espaço do Brasil, 240 são capixabas.

O presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Tales Machado, e o vice-presidente, Fabio Cruz, serão os anfitriões do espaço que abrigará a comitiva nacional. Por lá também os empresários Ricardo Schevz, Luciana Mameri e Gustavo Probst.

Todas as empresas brasileiras participantes do espaço contam com subsídio do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, programa de apoio às exportações de rochas ornamentais mantido pelo Centrorochas em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

POSSE NA OAB-ES

O advogado Luiz Cláudio Allemand; o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk; o presidente Nacional da OAB, José Alberto Simonetti; o conselheiro federal Felipe Sarmento, e a vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão: Crédito: Divulgação

O advogado Luiz Cláudio Allemand foi homenageado com medalha especial no concorrido evento realizado sexta-feira (25) em comemoração aos 90 anos da OAB-ES e que deu posse aos novos diretores, conselheiros e comissões da entidade para o período 2022-2024. Pelos relevantes serviços prestados à advocacia, junto com Allemand, também foram condecorados o Presidente Nacional da OAB, José Alberto Simonetti, e o Conselheiro Federal e Presidente do Fida, Felipe Sarmento.

NOVA LOJA

Alexandre Queiroz e Flávia Dadalto e Roberto Garcia: em inauguração de nova loja de revestimentos, na Enseada do Suá Crédito: Divulgação

ANIVERSÁRIO SOLIDÁRIO

Nesta quinta-feira (31), a Escola da Ilha completará 37 anos de trabalho com a educação. E, este ano, o aniversário será solidário. Além do tradicional parabéns com os alunos e colaboradores, está sendo realizada a campanha do quilo, com arrecadação de alimentos a serem doados ao Asilo Avedalma, casa de idosos de Cariacica. As doações devem ser entregues na sede da escola, na Rua Jaime Martins, 80, Praia do Canto, em Vitória.

RR NEWS

Roberta Drummond convida para seu aniversário de 40 anos, no dia 7 de abril, no Le Buffet Lounge. "Como forma de agradecimento, no meu aniversário desejo compartilhar um pouco do que temos com pessoas que precisam. Peço que, ao invés de me presentear com bens materiais, faça uma doação para o picpay @dignidade. Todo o valor arrecadado será utilizado para proporcionar o mínimo de dignidade a essas famílias de Terra Vermelha", diz o convite. Estaremos lá!

Claudia Judice Folador recebeu nesta terça-feira (29), um coquetel de lançamento do novo ambiente de sua Casa Arrumada, em Santa Lúcia, para arquitetos e designer de interiores. Um dos destaques do espaço é o enxoval da cama, assinado pela artista capixaba Simone Monteiro, do Studio Noble Savage, produzido com os tecidos da nova coleção da Entreposto. Tatiana Pradal, Lais Arêas, Marcela Gabeto, Patricia Vasconcelos, Gabriela Greppe e Cyane Zoboli passaram por lá.

O Showa Nature Living recebe a psicóloga Sabrina Matias com o tema a arte de viver em equilíbrio, nesta quarta-feira (30), às 19 horas, na Praia da Costa.