Gabriela Sandri comemora 15 anos com pocket party em Vitória

A aniversariante Gabriela Sandri, a mãe Bianca Sandri e a avó Angela Tristão: celebrando 15 anos! Crédito: Maria Emília Souza

Querida de RR, Gabriela Sandri Leal dos Santos celebrou seus 15 anos em pocket party neste sábado (26), na Praia do Canto. A aniversariante recebeu a família e poucos amigos para comemorar a data, ao lado da mãe Bianca Sandri, que cuidou dos detalhes da festinha. No dia 28 de maio, a festa continua com uma reunião para os amigos da escola. Parabéns, Gabi!

Gabriela Sandri Leal dos Santos e o pai Sérgio Leal dos Santos Crédito: Maria Emilia Souza

Aniversário de Gabriela Sandri

TERCEIRO SETOR

Vem aí um fundo inédito no Estado, criado para apoiar, exclusivamente, projetos sociais. A iniciativa recém-criada é da Fundaes (Federação do Terceiro Setor Capixaba). O lançamento será no próximo dia 31 de março, de 16 às 18 horas, em evento no auditório da Fucape Business School, em Vitória.

O Fundo de Investimento Comunitário Capixaba (FIC) funcionará em formato matching: a cada mil reais mobilizados, outros mil reais serão aportados por duas instituições parceiras do projeto: o Instituto de Desenvolvimento e Investimento Social (IDIS) e a Mott Foundation. Poderão participar com as doações - espontâneas e independentes de incentivos fiscais - pessoas físicas ou empresas e instituições.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo da Fundaes, Valcemiro Nossa, o FIC preencherá uma lacuna necessária às várias instituições que muitas vezes não conseguem ter acesso a outras fontes de recursos. A expectativa dele é de que o Fundo sensibilize muitas pessoas a exercerem seus papéis de cidadãos.

PRAIA DE CAMBURI

Carolina Júdice, Flavio Duccini, Flavia Brotto e Andreia Mora: o projeto "Alma de Flor" distribuiu flores com mensagens de amor, paz e cura, na Praia de Camburi, neste sábado (26) Crédito: Mônica Zorzanelli

SETOR MOVELEIRO

Para quem quer conhecer as principais tendências do setor moveleiro capixaba na arquitetura, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do programa Mais Negócios, realiza o “Workshop Setor Moveleiro na Arquitetura”. O evento acontece no dia 07 de abril, das 9h às 11h. O workshop será on-line com transmissão via plataforma Zoom. Os interessados devem se inscrever até o dia 04 de abril, por meio deste link

QUERIDAS DE RR

Patrícia Almeida e Janaína Gurgel: em happy hour na Curva da Jurema Crédito: Mônica Zorzanelli

A ARTE DA OURIVESARIA

Gorete Thorey lançou o desafio para o artista joalheiro Miguel Paradella para criar uma coleção exclusiva de joias inspirada nos movimentos da arte. A coleção "Empíricos" terá criações inspiradas no modernismo, neoconcretismo e na artista contemporânea Erica Kaminishi. O projeto será apresentado às convidadas no dia 27 e 28 de abril, na Via Thorey Galeria.

QUERIDOS DE RR

Elian Ramile e Fabio Calazans: em noite de jazz na Curva da Jurema Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Andreia Carone, Dani Brotto, Daniella Sarkis, Denise Gazzinelli, Fabrícia Boechat, Karla Toríbio Pimenta, Lara Brotas, Paola Borges, Sinthia Ferrari e Talita Pinho confirmaram presença no evento "Roda Delas", que marcará o lançamento do TAIKARE – Cuidado com a vida”, um instituto filantrópico e solidário, que tem como objetivo combater a desnutrição infantil, acolher idosos desamparados e incentivar pequenos empreendedores. Será nesta terça-feira (29), na sede da Totvs, em Vila Velha. A anfitriã é a empresária Celina Lievori.

Rita Geaquinto inicia nesta semana a ministrar seu curso de vinho só para mulheres, "Entendendo o Mundo dos Vinhos", com dicas de como escolher, harmonizar e conversar sobre a bebida de Baco. Será nos dias 30 e 31, no restaurante Lareira Portuguesa. A nossa famosa pianista fez curso de sommelière em Londres.

Julia Bottechia retorna ao Shopping Vitória com seu brechó, e recebe convidados para lançar os desapegos de Ju Kwak, Rê Vervloet, Priscila Moura e Dudu Altoé nesta quarta-feira, 30.

O empreendedor social Ricardo da Cruz é o novo presidente do BNI Absoluto e tomará posse no dia 1º de abril. Nesta terça-feira (29) 29/03, ele vai fazer, para o grupo de empresários, a palestra “Um legado de misericórdia”, falando sobre Responsabilidade Social e Terceiro Setor.

Já estão abertas as inscrições para o primeiro encontro do Mestre Kukinha da Buaiz Alimentos, que este ano vai contribuir com o projeto Vovô Chiquinho, que funciona na Serra e atende aproximadamente 120 crianças ao longo do dia, servindo 480 refeições diárias, entre café da manhã, almoço e lanches. Com o tema Páscoa, o curso de culinária infantil acontecerá no dia 9 de abril, às 10h, no instagram @buaizalimentos, sob o comando da chef Flávia Gama, que vai ensinar a produzir um ovo de cookies recheado. Para se inscrever, é preciso doar dois quilos de leite em pó, na loja Kouzina, na Praia do Canto.

A coordenadora da UTI geral do Hospital Unimed, Eliana Caser, e o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi Crédito: Divulgação