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Renata Rasseli

Gabriela Sandri comemora 15 anos com pocket party em Vitória

A aniversariante reuniu a família e amigos, no sábado (26), na Praia do Canto, na Capital

Publicado em 29 de Março de 2022 às 02:10

Públicado em 

29 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A aniversariante Gabriela Sandri, Bianca Sandri e Angela Tristão
A aniversariante Gabriela Sandri, a mãe Bianca Sandri e a avó Angela Tristão: celebrando 15 anos! Crédito: Maria Emília Souza
Querida de RR, Gabriela Sandri Leal dos Santos celebrou seus 15 anos em pocket party neste sábado (26), na Praia do Canto. A aniversariante recebeu a família e poucos amigos para comemorar a data, ao lado da mãe Bianca Sandri, que cuidou dos detalhes da festinha.  No dia 28 de maio, a festa continua com uma reunião para os amigos da escola. Parabéns, Gabi!
Gabriela Sandri e o pai Sérgio Roberto Leal dos Santos
Gabriela Sandri Leal dos Santos e o pai Sérgio Leal dos Santos Crédito: Maria Emilia Souza

Aniversário de Gabriela Sandri

TERCEIRO SETOR

Vem aí um fundo inédito no Estado, criado para apoiar, exclusivamente, projetos sociais. A iniciativa recém-criada é da Fundaes (Federação do Terceiro Setor Capixaba). O lançamento será no próximo dia 31 de março, de 16 às 18 horas, em evento no auditório da Fucape Business School, em Vitória.
O Fundo de Investimento Comunitário Capixaba (FIC) funcionará em formato matching: a cada mil reais mobilizados, outros mil reais serão aportados por duas instituições parceiras do projeto: o Instituto de Desenvolvimento e Investimento Social (IDIS) e a Mott Foundation. Poderão participar com as doações - espontâneas e independentes de incentivos fiscais - pessoas físicas ou empresas e instituições.
Segundo o presidente do Conselho Deliberativo da Fundaes, Valcemiro Nossa, o FIC preencherá uma lacuna necessária às várias instituições que muitas vezes não conseguem ter acesso a outras fontes de recursos. A expectativa dele é de que o Fundo sensibilize muitas pessoas a exercerem seus papéis de cidadãos.

PRAIA DE CAMBURI

Carolina Judice Flavio Duccini Flavia Brotto e Carolina e Andreia Moura
Carolina Júdice,  Flavio Duccini,  Flavia Brotto e  Andreia Mora: o projeto "Alma de Flor" distribuiu flores com mensagens de amor, paz e cura, na Praia de Camburi, neste sábado (26) Crédito: Mônica Zorzanelli

SETOR MOVELEIRO

Para quem quer conhecer as principais tendências do setor moveleiro capixaba na arquitetura, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do programa Mais Negócios, realiza o “Workshop Setor Moveleiro na Arquitetura”. O evento acontece no dia 07 de abril, das 9h às 11h. O workshop será on-line com transmissão via plataforma Zoom. Os interessados devem se inscrever até o dia 04 de abril, por meio deste link

QUERIDAS DE RR

Patrícia Almeida e Janaína Gurgel
Patrícia Almeida e Janaína Gurgel: em happy hour na Curva da Jurema Crédito: Mônica Zorzanelli

A ARTE DA OURIVESARIA

Gorete Thorey lançou o desafio para o artista joalheiro Miguel Paradella para criar uma coleção exclusiva de joias inspirada nos movimentos da arte. A coleção "Empíricos" terá criações inspiradas no modernismo, neoconcretismo e na artista contemporânea Erica Kaminishi. O projeto será apresentado às convidadas no dia 27 e 28 de abril, na Via Thorey Galeria. 

QUERIDOS DE RR

Elian Ramile e Fabio Calazans
Elian Ramile e Fabio Calazans: em noite de jazz na Curva da Jurema Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Andreia Carone, Dani Brotto, Daniella Sarkis, Denise Gazzinelli, Fabrícia Boechat, Karla Toríbio Pimenta, Lara Brotas, Paola Borges, Sinthia Ferrari e Talita Pinho confirmaram presença no evento "Roda Delas", que marcará o lançamento do  TAIKARE – Cuidado com a vida”,  um instituto filantrópico e solidário, que tem como objetivo combater a desnutrição infantil, acolher idosos desamparados e incentivar pequenos empreendedores. Será nesta terça-feira (29), na sede da Totvs, em Vila Velha. A anfitriã é a empresária Celina Lievori.
Rita Geaquinto inicia nesta semana  a ministrar seu curso de vinho só para mulheres, "Entendendo o Mundo dos Vinhos", com dicas de como escolher,  harmonizar e conversar sobre a bebida de Baco. Será nos dias 30 e 31, no restaurante Lareira Portuguesa. A nossa famosa pianista fez curso de sommelière em Londres.
Julia Bottechia retorna ao Shopping Vitória com seu brechó, e recebe convidados para lançar os desapegos de Ju Kwak, Rê Vervloet, Priscila Moura e Dudu Altoé nesta quarta-feira, 30.
O empreendedor social Ricardo da Cruz é o novo presidente do BNI Absoluto e tomará posse no dia 1º de abril. Nesta terça-feira (29) 29/03, ele vai fazer, para o grupo de empresários, a palestra “Um legado de misericórdia”, falando sobre Responsabilidade Social e Terceiro Setor.
Já estão abertas as inscrições para o primeiro encontro do Mestre Kukinha da Buaiz Alimentos, que este ano vai contribuir com o projeto Vovô Chiquinho, que funciona na Serra e atende aproximadamente 120 crianças ao longo do dia, servindo 480 refeições diárias, entre café da manhã, almoço e lanches. Com o tema Páscoa, o curso de culinária infantil acontecerá no dia 9 de abril, às 10h, no instagram @buaizalimentos, sob o comando da chef Flávia Gama, que vai ensinar a produzir um ovo de cookies recheado. Para se inscrever, é preciso doar dois quilos de leite em pó, na loja Kouzina, na Praia do Canto.
A coordenadora da UTI geral do Hospital Unimed, Eliana Caser, e o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.
A coordenadora da UTI geral do Hospital Unimed, Eliana Caser, e o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi Crédito: Divulgação
O dia 23 de março de 2022 entrou para a história da Unimed Vitória com uma cerimônia oficial de reconhecimento a cooperados e colaboradores pelos serviços prestados durante a pandemia de Covid-19. Nessa data a diretoria homenageou todo o time da cooperativa pela dedicação e cuidados com cada um dos pacientes infectados pelo coronavírus. Para eternizar esse registro de gratidão, o Hospital Unimed passa a exibir a obra de arte “Todos pela vida”, feita pelo escultor Penithência, de forma permanente em sua recepção. “Vocês, profissionais da linha de frente, seguiram firmes, incansáveis, comemorando cada cura, sem nunca desistir do combate. Todos são vencedores dessa batalha dura e imprevisível. Somos muito gratos. E se a Unimed Vitória passou a ser referência na luta contra a Covid-19, parte indiscutível desse sucesso se deve ao esforço de cada um de vocês”, disse o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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