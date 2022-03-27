Prêmio homenageia arquitetos e decoradores do ES com festa

Foi super prestigiada o lançamento do Prêmio Vix Design 2022, organizado por empresários do setor de decoração e arquitetura, na noite de quinta-feira (24), no restaurante Coco Bambu, em Vila Velha.
As vencedoras da noite de premiação de reconhecimento aos profissionais de arquitetura, decoração e design de interiores do ES são: Aparecida Borges (1º lugar), Geórgia Mendonça (2º) e Barbara Matos (3º). Cerca de 100 profissionais prestigiaram a festa, entre eles Rita Garajau, Gregório Repsold, Rita Tristão, Alba Cola, Max Melo, Fernanda Julião, Juliana D Angelo e Celia Colodete.
Prêmio Vix Design
"PINK" VEM AÍ
Será no dia 8 de abril a inauguração da casa noturna Pink Elephant, no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. O empresário mineiro Roberto Oliveira, radicado em Brasília, e proprietário da Casa, promete surpreender o público capixaba com projeto assinado pelo renomado arquiteto Marcos Dourado.
INAUGURAÇÃO
GERAÇÕES INFINITAS
Hubs de inovação são espaços que buscam a conexão do ecossistema empreendedor com empresas inovadoras. O Espírito Hub, de Linhares, além das agendas empresariais que já promove, se prepara para realizar neste ano um concurso de startups para premiar os projetos mais inovadores. A empresa vencedora vai receber uma premiação para dar suporte ao seu crescimento, além de serviços de contabilidade e orientações das mantenedoras do Hub.
O Hub, por meio do projeto “Gerações Infinitas”, também vai apoiar iniciativas sociais com atuação no Norte do Espírito Santo: o CLAM, que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e o projeto Alimentando Almas, que atende pessoas em situação de rua, idosos, portadores de HIV e câncer.
QUERIDAS DE RR
PADRÃO OURO
Os dermatologistas Ricardo Tiussi e Leonardo Mello Ferreira estão com parceria na cirurgia de Mohs, considerada padrão ouro no tratamento dos dois subtipos mais comuns de câncer de pele, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. “É uma técnica minuciosa que difere das demais porque avalia 100% da área afetada pelo câncer já durante o procedimento. Na cirurgia tradicional, a análise pode levar até semanas, necessitando que se retire um fragmento de pele maior ao redor do tumor para um diagnóstico mais assertivo”, explica Ricardo.
QUERIDOS DE RR
RR NEWS
Cintia Dutra acaba de desembarcar em Dubai ao lado de Carlos Ferrerinha, especialista e principal referência sobre a Gestão do Luxo na América Latina. Na viagem True Experiences Dubai ela terá experiência e vivência imersiva no universo de Gestão e Operação das Marcas de Luxo. Cintia vai atrás do melhor para trazer para suas marcas Share e Unimport.
A cirurgiã vascular Moriane Lorenzoni segue para o Rio de Janeiro, onde atenderá no Instituto Lorenzoni, no Leblon. A clínica tem foco na medicina integrativa, preventiva, associada a nutrição e é comandada pelo Ricardo Lorenzoni e pela nutricionista Nathalie Lorenzoni.
Na quarta-feira (30), acontece a 5ª edição da Tarde de Negócios das Mulheres Empreendedoras ES, no Centro de Eventos Steffen, organizado pela empresária Liliane Porto. O evento deve reunir 150 empreendedoras capixabas de diversos segmentos.