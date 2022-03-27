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Renata Rasseli

Prêmio homenageia arquitetos e decoradores do ES com festa

Aparecida Borges, Barbara Matos e Georgia Mendonça receberam o Prêmio Vix Design, na quinta-feira (24), em Vila Velha

Públicado em 

27 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aparecida Borges, Barbara Matos e Georgia Mendonça
Aparecida Borges, Barbara Matos e Georgia Mendonça: vencedoras do primeiro Prêmio Vix Design 2022 Crédito: Cloves Louzada
Foi super prestigiada o lançamento do Prêmio Vix Design 2022, organizado por empresários do setor de decoração e arquitetura, na noite de quinta-feira (24), no restaurante Coco Bambu, em Vila Velha. 
As vencedoras da noite de premiação de reconhecimento aos profissionais de arquitetura, decoração e design de interiores do ES são:  Aparecida Borges (1º lugar), Geórgia Mendonça (2º) e Barbara Matos (3º). Cerca de 100 profissionais prestigiaram a festa, entre eles Rita Garajau, Gregório Repsold, Rita Tristão, Alba Cola, Max Melo, Fernanda Julião, Juliana D Angelo e Celia Colodete.
Andréia Biccas e Cledina Freire
Andréia Biccas e Cledina Freire Crédito: Cloves Louzada

Prêmio Vix Design

"PINK" VEM AÍ

Será no dia 8 de abril a inauguração da casa noturna Pink Elephant, no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. O empresário mineiro Roberto Oliveira, radicado em Brasília, e proprietário da Casa, promete surpreender o público capixaba com projeto assinado pelo renomado arquiteto Marcos Dourado.

INAUGURAÇÃO

Gustavo Caliman, Fernanda Monteiro, Rackel Perry e Orlando Caliman
Gustavo Caliman, Fernanda Monteiro, Rackel Perry e Orlando Caliman: na inauguração de nova grife de lingerie italiana em Vitória Crédito: Thiago Uliana

GERAÇÕES INFINITAS

Hubs de inovação são espaços que buscam a conexão do ecossistema empreendedor com empresas inovadoras. O Espírito Hub, de Linhares, além das agendas empresariais que já promove, se prepara para realizar neste ano um concurso de startups para premiar os projetos mais inovadores. A empresa vencedora vai receber uma premiação para dar suporte ao seu crescimento, além de serviços de contabilidade e orientações das mantenedoras do Hub.
O Hub, por meio do projeto “Gerações Infinitas”, também vai apoiar iniciativas sociais com atuação no Norte do Espírito Santo: o CLAM, que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e o projeto Alimentando Almas, que atende pessoas em situação de rua, idosos, portadores de HIV e câncer.

QUERIDAS DE RR

Marilia Celin e Luiza Lobato
Marilia Celin e Luiza Lobato: em noite de festa em Vitória Crédito: Cloves Louzada

PADRÃO OURO

Os dermatologistas Ricardo Tiussi e Leonardo Mello Ferreira estão com parceria na cirurgia de Mohs, considerada padrão ouro no tratamento dos dois subtipos mais comuns de câncer de pele, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. “É uma técnica minuciosa que difere das demais porque avalia 100% da área afetada pelo câncer já durante o procedimento. Na cirurgia tradicional, a análise pode levar até semanas, necessitando que se retire um fragmento de pele maior ao redor do tumor para um diagnóstico mais assertivo”, explica Ricardo.

QUERIDOS DE RR

Claudio Chieppe e Juliana Modenese
Claudio Chieppe e Juliana Modenese: à espera de Augusto! Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Cintia Dutra acaba de desembarcar em Dubai ao lado de Carlos Ferrerinha, especialista e principal referência sobre a Gestão do Luxo na América Latina. Na viagem True Experiences Dubai ela terá experiência e vivência imersiva no universo de Gestão e Operação das Marcas de Luxo. Cintia vai atrás do melhor para trazer para suas marcas Share e Unimport.
A cirurgiã vascular Moriane Lorenzoni segue para o Rio de Janeiro, onde atenderá no Instituto Lorenzoni, no Leblon. A clínica tem foco na medicina integrativa, preventiva, associada a nutrição e é comandada pelo Ricardo Lorenzoni e pela nutricionista Nathalie Lorenzoni.
Na quarta-feira (30), acontece a 5ª edição da Tarde de Negócios das Mulheres Empreendedoras ES, no Centro de Eventos Steffen, organizado pela empresária Liliane Porto. O evento deve reunir 150 empreendedoras capixabas de diversos segmentos.
Os empresários Barbara Ferretti, Fred Ferreti, Rondelson Dalpra Júnior e Rafaela Sterquino foram convidados para o seleto aniversário de 26 anos da Rafaella Santos, irmã de Neymar, no Rio
Os empresários Barbara Ferretti, Fred Ferreti, Rondelson Dalpra Júnior e Rafaela Sterquino foram convidados para o seleto aniversário de 26 anos da Rafaella Santos, irmã de Neymar, no Rio Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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