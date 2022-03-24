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Renata Rasseli

Fotógrafo Paulo Bonino comemora 94 anos com jantar em família

Reconhecido nacionalmente como o “Fotógrafo dos Beija-Flores”, o aniversariante celebrou a data nesta terça-feira (22)

Públicado em 

24 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Paulo Bonino entre os netos Paulo Henrique e Marcelo
Paulo Bonino entre os netos Paulo Henrique e Marcelo Crédito: Renata Pacheco
Queridão de RR, o fotógrafo Paulo Bonino celebrou 94 anos nesta terça-feira (22), ao lado da sua Maria Helena, da filha Renata e dos netos, com um jantar. Nas redes sociais, seu assistente André Alves parabenizou o famoso "Fotógrafo dos Beija-flores", que tem 60 anos de carreira e prêmios nacionais e internacionais. 
Paulo Bonino e Maria Helena Pacheco
Paulo Bonino e Maria Helena Pacheco Crédito: Renata Pacheco

LANÇAMENTO DE LIVRO 

Lucas Izoton e Celinha Vieira, Raphaela Milet e Evandro Milet
Lucas Izoton e Celinha Vieira, Raphaela Milet e Evandro Milet: na noite de autógrafos do livro "Vencedores", em Vitória Crédito: Divulgação

SANTA JAZZ NO PAVILHÃO

Conforme anunciado pela coluna RR, o Santa Jazz 2022 será realizado de 3 a 5 de junho, depois de dois anos de pandemia, no mesmo palco das últimas edições: o Centro de Eventos de Santa Teresa. A princípio, o organizador José Olavo Macedo pretendiam realizar a festival de jazz e bossa na Praça da Cultura da cidade, já que o centro de eventos passa por reforma. Mas o prefeito da cidade Kleber Médice garantiu que fará a entrega do espaço totalmente reformado para a realização da festa do jazz e bossa até a data. 

EM VIANA

RR NEWS

Patrick Ribeiro traz para Vitória, no próximo dia 9 de abril, o grupo The Manhattans. Criado em 1962, em Jersey City, no estado americano de Nova Jersey, o grupo vocal trilhou uma carreira de sucesso nos anos 1960 e 70, com canções e baladas açucaradas que passeavam por soul e R&B.
O estilista Samuel Cirnansch criou uma peça exclusiva que será usada pela sexóloga Claudia Marriel na palestra que vai ministrar em São Paulo, na Íntimo Expo - Feira Internacional de Negócios do Mercado Íntimo e Sensual, no stand da Pepper Blend, a primeira empresa brasileira a ter a classificação de produtos sensuais comestíveis.
Walquyria Majeveski e parte da equipe da Peterfrut, estão no Rio de Janeiro para a Super Rio Expofood, considerado o melhor trade show alimentício da América Latina. De Venda Nova do Imigrante, a empresa é a maior produtora de morangos especiais no Brasil e participa com um estande até quarta no Riocentro, na Barra da Tijuca.
Vânia Goulart, CEO da Selecta e especialista em formação de lideranças, participa de bate-papo on-line via Zoom no “Encontro de Pais” do Instituto Ponte. O tema é Felicidade e Esperança. O encontro acontece no dia 31 de março, às 19h.
Premiado como destaque nacional em vendas pela Natuzzi Editions, Alexander Barbosa conquistou o primeiro lugar como vendedor da marca, e foi contemplado com o ícone da marca, a poltrona Re-vive, além do troféu, certificado e uma viagem para o congresso Natuzzi 2022 onde vai conhecer a fábrica, o showroom e para finalizar essa experiência incrível, um jantar premiação.
A maior picape do Brasil chegou na Vitória Motors Jeep. Bernardo Chieppe convida a todos para o evento de lançamento da RAM 3500, no dia 24 de março (quinta-feira), a partir das 9h, na Vitória Motors Jeep. O lançamento contará com brunch e test-drive da picape diesel mais potente do Brasil.
Mariana Perini, Celina Caldeira, Jaqueline Couto, Brunella Faustini, DanielLe Quintanilha, Janaina Gurgel, Eduarda Buaiz, Crisciana Mello, Brunella Bumachar e Renata Rasseli
Mariana Perini, Celina Lievori, Jaqueline Couto, Brunella Faustini, Danielle Quintanilha, Janaina Gurgel, Eduarda Buaiz, Crisciana Mello, Brunella Bumachar e Renata Rasseli: jantar em comemoração ao Mês da Mulher, em Vitória Crédito: Wesley Sathler

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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