Flavia Saade comemora aniversário em sunset party em Vitória

A aniversariante Flavia Saade: em noite de festa na Praia de Camburi Crédito: Renata Rasseli

Festeira assumida, Flavia Saade celebrou aniversário neste sábado (19), em sunset party, no Barlavento, na Praia de Camburi, em Vitória. Esbanjando alegria, a empresária reuniu a família e amigos em noite de lua cheia para comemorar seus 59 anos, depois de 2 anos sem festejar devido à pandemia. Confira a galeria de fotos.

Adriana, Cesinha, Flavia, Isabela e Cesar Neto: os Saade em noite de festa Crédito: Renata Rasseli

Aniversário de Flavia Saade

RODA DELAS

Eduarda Buaiz, diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos, é uma das convidadas confirmadas para o evento Roda Delas, realizado pelo o Instituto T KARE, instituição social sem fins lucrativos, que está reunindo um time pesado de mulheres que fazem a diferença no mercado capixaba, para um encontro que promete networking e debates sobre temas importantes para o desenvolvimento do Espírito Santo.

O evento, que será realizado no dia 29 de março, tem em seu roteiro um ciclo de palestras e uma roda de conversa, conduzidos pela jornalista da Rede Gazeta Mariana Perini, e com a presença de mulheres que se destacam em suas áreas de atuação. Nesta primeira edição, a palestrante será Danielle Quintanilha, psicanalista e professora da Fundação Dom Cabral.

FESTIVAL

Cesar Colnago, Vera Saleme e Terezinha Calixte: prestigiando o Marien Calixte Jazz Music Festival, no Parque da Pedra da Cebola, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

SOLUÇÕES INTELIGENTES

Soluções inteligentes para atender as necessidades da vida moderna, como local para carregar carro elétrico, guarda-entrega, automação dos apartamentos, entre outros itens, já foram incorporadas nos novos projetos da MZI. Conectada às novas demandas a diretora Rachel Menezes afirma que o foco é cuidar não só do desenvolvimento dessas soluções, mas garantir que essas tecnologias funcionem da melhor forma para os clientes, trazendo mais funcionalidade, mais conforto e mais qualidade de vida para os moradores.

JAZZ

Marcos Cysne, Renata Rosa, Martha Tristão e Vitor Nogueira: no Marien Calixte Jazz Music Festival Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Rodrigo Júdice, advogado e sócio do escritório Abreu Júdice, lança, juntamente a outros profissionais do Direito, o livro “Questões Atuais de Direito Público”, editado pela FORUM. Na obra, o ex-Juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) discursa sobre “As fake news e o impacto no Processo Eleitoral”, tema importante pela proximidade com as Eleições de 2022.

Neste sábado (26), às 18 horas, será realizado no Centro de Convenções de Vitória, a comemoração dos 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB-ES), a posse da Diretoria OAB-ES e CAAES, Conselho e Comissões 2022-2024. O evento, gratuito, será realizado no Centro de Convenções de Vitória, no Salão Vitória. Em seguida, a partir das 21 horas, acontecerá um coquetel dançante, no mesmo local, mas no Salão Penedo, com a Banda Casaca e Marcelo Ribeiro e Banda B.

Nos dias 23 e 24 de março, Letícia Salgado, do Casa Graviola, vai estar no evento “Noivas do Espírito Santo”, das 14 às 22 horas, oferecendo degustação das comidas saudáveis do restaurante. Ela vai estar no stand da Giolaser a convite da Mariah Vardiero.

Os auditores-fiscais da Receita Federal José Henrique Mauri, Daniel Coelho, Adriana Junger e Gelson Guarçoni estarão em Brasília, no próximo dia 29, para participar de ato público do Sindifisco Nacional, em frente ao Ministério da Economia. A missão é pressionar o governo federal para recomposição do orçamento da Receita Federal, pela regulamentação da Lei 13.464/2017 (que regulamenta o Programa de Eficiência do Órgão) e pela realização de concurso público para Auditor-Fiscal. A iniciativa é parte integrante da mobilização da categoria, iniciada em setembro do ano passado e intensificada nos meses seguintes, segundo o presidente da delegacia sindical do Espírito Santo, José Mauri.

Terence Rangel está animado com as novidades no cardápio do Outback, que fazem parte da nova campanha da rede “Inacreditáveis - Tão Bold Que Nem Parece Verdade”. A partir dessa semana, três novos pratos foram incorporados ao cardápio, antecipando tendências da gastronomia e apostando em inovação. Para os amantes das delícias da rede, destaque para um burger feito com maionese trufada, mini burgers com camarões e bacon e sobremesa em parceria com a Oreo.

Os conceitos de planejamento estratégico e orçamentário serão a pauta do próximo Circuito Sincades Live, transmitido pelo Youtube da entidade no dia 24 de março, às 19h20. A live contará com a participação da especialista em Gestão Estratégica Empresarial e Gestão Financeira e de Custos, Mara Stocco, que irá esclarecer pontos importantes para boas práticas da gestão financeira empresarial.