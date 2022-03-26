Assinantes de A Gazeta têm desconto para camarote do Carnaval de Vitória

Carnaval de Vitória 2020: desfile da escola de samba Unidos de Jucutuquara, no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

Os assinantes de A Gazeta têm um encontro marcado no espaço mais vip do Sambão do Povo para assistir aos Desfiles das Escolas de Samba do Espírito Santo, nos dias 8 e 9 de abril. O camarote P12 e o Clube A Gazeta fecharam uma superparceria que oferece 15% de desconto na compra dos 100 primeiros ingressos. A ação vale até o dia 1º de abril.

Quem estiver por lá terá visão privilegiada da passarela do samba, bem ao lado do recuo da bateria, com direito praça de alimentação, bar exclusivo e apresentações de DJs. RR já confirmou presença e vai rolar cobertura direto do Sambão do Povo.

ZIRIGUIDUM NA TV GAZETA

Mário Bonella e Dani Abreu: na transmissão do Carnaval de Vitória de 2020, antes da pandemia Crédito: Monica Zorzanelli

Emissora oficial dos Desfiles das Escolas de Samba do ES, a Rede Gazeta está a todo vapor para garantir, pelo 5º ano seguido, a melhor experiência para os telespectadores da TV Gazeta e internautas de A Gazeta que acompanham a folia capixaba em qualquer lugar do mundo. Na sexta-feira, quando as agremiações do Grupo A inauguram a passarela do samba, os nossos André Falcão e Carol Monteiro apresentam a transmissão dos desfiles pelo G1 ES. No sábado, os coleguinhas Dani Abreu e Mário Bonella repetem a parceria que deu samba nos últimos anos.

HAPPY HOUR

Nossa Suellen Perdigão, que mora na Itália, veio matar saudades de Vitória, e celebrou com Tia Penha Nonato Crédito: Mônica Zorzanelli

QUE FIQUE A GRATIDÃO

Tem assinatura do artista Zota o monumento Gratidão, uma iniciativa de Maely Coelho e sua MedSênior, que viabilizaram a instalação da obra de arte na Praia de Camburi, em agradecimento aos profissionais de saúde na luta contra a Covid-19. O monumento tem o objetivo de mostrar que o heroísmo e a dedicação desses profissionais também precisam seguir na memória e nos corações. O número de fotografias e registros no novo ponto turístico já é prova de que o sentimento é compartilhado por muitos.

INAUGURAÇÃO

Irany Rodrigues e Marcos da Fonseca: na inauguração da Serra Design, revendedora dos móveis planejados Simonetto, na Avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Divulgação

JANTAR HARMONIZADO

Sandra Fonseca convida para um jantar harmonizado com vinhos da curadoria 4U.wine, que conta com o único Master of Wine de língua portuguesa do mundo, Dirceu Vianna Jr. no Comitê de Seleção. Será no dia 1º de abril, no restaurante Lareira Portuguesa. No encontro serão degustados rótulos portugueses, espanhóis, franceses e italianos e parte do valor do jantar poderá ser revertido em créditos para que cada participante possa levar para sua casa os rótulos que mais gostar.

RR NEWS

É neste sábado (26), às 17h, a inauguração da loja Da Tutte Mani, na Rua do Lazer, em Santa Teresa. A anfitriã, a vice-presidente do Instituto Jutta Batista da Silva, Mariana Buaiz, vai receber o prefeito Kleber Médice e o secretário de Cultura e Turismo, Rodrigo Britto. Claudia e Beto Scarton, Gisela Nitz e Zizinho Robson, André e Junia Perenzin, Caio e Bia Perenzin, Vera e Edivanil Sperancin, Marcela Médice e Mariluce Bogui também são presenças confirmadas. RR estará lá!

Gabi Sandri comemora seus 15 anos em pocket party, neste sábado (26), na Praia do Canto. A mamãe Bianca Sandri cuida dos detalhes.

Léo de Castro e Felipe Finamore vão participar da prova Capixaba de Ferro, considerada a mais bonito do Brasil, neste domingo (27), na Enseada Azul.

Kitia Perciano e Paulo Meyerfreund: em happy hour na Curva da Jurema Crédito: Mônica Zorzanelli

Nossa Mônica Zorzanelli acaba de lançar nova coleção de souplasts fotográficos com o tema Outono.

A empresária e farmacêutica Cecilia Schneider está em São Paulo, onde participa da 2ª edição Road Shop Bim para garimpar novidades no mercado brasileiro de produtos importados para sua Cissa Beauty, loja online de cosméticos e maquiagens.