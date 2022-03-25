Veja quem prestigiou o jantar beneficente do Asilo dos Idosos de Vitória

O comodoro do Iate Clube do ES, Carlos Moschen, a diretora de Turismo da Prefeitura de Vitória, Luzia Toledo; o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini e o presidente do Asilo dos Idosos de Vitória, João Angelo Baptista Crédito: Monica Zorzanelli

Os capixabas deram um show de solidariedade na noite desta quarta-feira (23), no Iate Clube do Espírito Santo. O Jantar do Chefs em prol do Asilo dos Idosos de Vitória reuniu 300 pessoas A ação solidária arrecadou R$ 70 mil para ajudar a instituição e contou com cardápio especial preparado pelos 12 chefs que se uniram pela causa social. O diretor do Asilo de Vitória, João Ângelo Baptista, recebeu ao lado do comodoro Carlos Moschen e da diretora social Consuelo Fidelis, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, a diretora de Turismo da Prefeitura de Vitória, Luzia Toledo, a presidente da Findes, Cris Samorini, o desembargador Manoel Rabelo e família, a viúva do ex-governador, Albuíno Azeredo, Valdiceia Azeredo, e a filha Ana Flávia Azeredo.

Os convidados da noite solidária do Iate Clube elogiaram o menu preparado por Juarez Campos (Oriundi), Assis Teixeira (Domus Italica Ristorante), Júlio Lemos (Papaguth), Sueli Muroni (Ninho da Roxinha), Dunga Dantas (Aquamarine), Julia Faria (Daju Comida Afetiva), Hugo Grassi (Hugo Grassi Gastronomia), Samira Sassine (Mimos Do Libano), Tom Timoneiro (Restaurante Timoneiro), Toninha Denadai (Mãos do Coração), Gracinha Brommonschenkel e Flavia Gama (Chocolateria Brasil).

A noite foi animada pela violonista Suelen Perone, da Camerata Sesi, e por Marcelo Ribeiro e Banda B. Confira quem prestigiou o jantar solidário na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Os chefs com a mão na massa Crédito: Monica Zorzanelli

Bruno Campagnoli e a presidente da Findes, Cris Samorini: prestigiando o Jantar dos Chefs Crédito: Monica Zorzanelli

Manoel e Margareth Rabelo Crédito: Monica Zorzanelli

Marianne Pernambuco e Fabio Chambô Crédito: Monica Zorzanelli

Lucia Bermudes, Maria Lucia Nascif, Elia Marli e Vera Miled Crédito: Monica Zorzanelli

Jantar beneficente do Asilo dos Idosos de Vitória

RR NEWS

Os médicos oftalmologistas Zandara Saliba, Ana Luisa Pollo Mendonça, Valerya Schiffler, Luis Augusto Campos, Karla Campana e Mirela Ferrari convidam para a inauguração das novas instalações da clínica Phoco, na Enseada do Suá, na quinta-feira (31), às 19h.

Gláucia e Lara Dantas (mãe e filha) receberam homenagem 'in memorian' para o médico pediatra Dr. Severino Dantas Filho, em culto ecunêmico do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), aos médicos que faleceram durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Capixaba apaixonada pelo Carnaval, a vereadora Karla Coser (PT) prestigiou, nesta quarta-feira (23), o ensaio técnico das escolas de samba do Espírito Santo no Sambão do Povo, na Capital. Karla, que já esteve na avenida em carnavais passados, ficou emocionada com a retomada dos desfiles após o cancelamento do ano passado em razão da pandemia.

O ginecologista e obstetra Fernando Guedes, uma das grandes referências de parto normal no Espírito Santo e famoso por usar a dança como técnica de relaxamento e descontração das gestantes durante o trabalho de parto é um dos convidados do Shopping Jardins para fazer parte do Meeting You. O evento, que acontece na próxima terça, 29, vai abordar assuntos intimamente ligados às mulheres, com um bate-papo leve, pitadas de humor e sensualidade. O queridinho das grávidas, a sexóloga Sirleide Stinguel e a médica coloproctologista, Tarcianna Ribeiro, vão dar dicas para as mulheres que buscam se descobrir e apimentar ainda mais a relação, desvendando de forma saudável as verdades sobre sexo, pompoarismo, resgate da sexualidade e o despertar da sensualidade.

A farmacêutica Raigna Vasconcelos apresentou em primeira mão em evento recente o Ultrabem, um suplemento alimentar que conta com ativos naturais que auxiliam em um bom sono, dietas e atividades físicas. “Ele auxilia na capacidade do corpo em produzir hormônios e substâncias que regulam a qualidade do sono e contém nutrientes que auxiliam nas reações químicas do nosso organismo”, explica.