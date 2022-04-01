Carlota Gottardi celebra aniversário em jantar para amigas em Vitória

Carlota Gottardi com sua nora Natalia, a neta Natalia e a filha Mariella: noite de festa no Lareira Portuguesa Crédito: Divulgação

Querida de RR, Carlota Gottardi celebrou aniversário com jantar para amigas, no Restaurante Lareira Portuguesa. A irmã, Ana Maria Coelho, assinou a decoração. O bolo, assinado por Najla Carone, foi uma presente da amiga Hélvia Abaurre. A DJ Larissa Tantan agitou a pista. Confira as fotos na galeria abaixo.

A aniversariante Carlota Gottardi Crédito: Divulgação

Aniversário de Carlota Gottardi

O NOVO PATRÔ DE NEYMARA

A bodyboarder capixaba Neymara Carvalho participará da sua primeira disputa com novo patrocinador, a ArcelorMittal Tubarão, nesse final de semana. Ela está entre os competidores da segunda etapa do circuito capixaba, que acontece de 1º a 3 de abril, na praia do Barra Sol, em Vila Velha.

E este promete ser um ano memorável para a “pequena notável”, como é conhecida. Além de seguir atrás do 12º título capixaba, ela estará na briga pelo sexto título mundial na categoria. Com apoio da produtora de aço capixaba, ela participará de competições no Chile, África do Sul, Portugal, França e Espanha, e ainda do circuito Brasileiro.

QUERIDAS DE RR

Heliene Del Esposti, Heliane Duarte, Beatriz Oliveira Santos, Penha Colodetti, Luzia Toledo, Rita Garajau, Diana Murad e Penha Nonato: em tarde de degustação de gim, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

FAESA INAUGURA HUB

O mais novo espaço para o desenvolvimento da inovação e empreendedorismo da capital será inaugurado na Faesa Campus Vitória nesta sexta-feira e vai potencializar a atuação do Centro Universitário na conexão com o mercado, envolvendo empresas de todos os segmentos. O Hub de conexão com o mercado da Faesa será uma referência para o desenvolvimento de projetos que unem o conhecimento de excelência da academia com a experiência do setor produtivo.

VISITA

CINEMA EM DISCUSSÃO

Num momento em que Oscar ganhou as redes e as conversas por uma série de questões, a Escola Monteiro se prepara para realizar entre 4 e 8 de abril a Semana Cultura, com atividades que incluem ir ao cinema assistir a dois filmes: A Felicidade das Pequenas Coisa e Uma Viagem Extraordinária. A equipe de Penha Tótola sabe que a cultura e a arte têm muito a nos ensinar.

QUERIDOS DE RR

Elia Marli e Clovis Vieira: em noite de festa no Iate Clube do ES Crédito: Renata Rasseli

RR NEWS

Sara Maiza e Juliana Costa, respectivamente, especialistas em Finanças Comportamentais e Liderança, realizam na próxima quarta-feira, dia 6, o workshop MasterMind Realize Vida e Finanças. O evento é para quem precisa organizar as metas prometidas no início do ano. As inscrições estão abertas no instagram da MasterMind Espírito Santo.

Os empresários Isaque Sousa e Luiz Fabrício Simão recebem convidados na quarta-feira (06), para lançar sua coleção de outono inverno 2022. Nas araras, a dupla aposta em um mix próprio, com peças-chave para o guarda-roupa do homem contemporâneo.

Letícia Salgado vai levar as delícias do restaurante Casa Graviola para o Circuito Nacional de Beach Tennis até o dia 03 de abril, no Shopping Vitória. Quem passar por lá, vai encontrar brownie, açaí e banana chips de snack.

Quem comemora idade nova nesta sexta-feira (1) é o advogado Alexandre Dalla Bernardina, especialista em Direito de Família e Sucessão Patrimonial. Vai comemorar em família com a sua Rafaela e com um grupo de amigos mais próximos.

O Shopping Praia da Costa será sede, junto com o Sebrae, de uma série de workshops baseados no livro "Ferramentas de gestão para negócios de impacto social", dos autores Adonai José Lacruz, Denilton Macário de Paula, Everton Assis Cunha e Katarina Rosa Lemos. Ao todo serão 12 oficinas que acontecerão quinzenalmente, com 20 vagas para cada data. O primeiro encontro já tem data marcada e acontece no próximo dia 2 de abril, de 15h às 17h, no coworking do Shopping Praia da Costa e irá apresentar a ferramenta “Matriz de Declaração de Problema. Os interessados em participar, deverão fazer a inscrição solidária online, e doar 1 quilo de alimento, que será destinado a APAE.