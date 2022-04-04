Monica Demoner e Henrique Menezes dizem sim-sim em Vitória

Os noivos Mônica Demoner e Henrique Menezes: entrada na festa no Le Buffet Master Crédito: Mônica Zorzanelli

Queridos de RR, Mônica Demoner e Henrique Menezes disseram sim-sim neste sábado (02), em cerimônia religiosa na Igreja Santa Rita de Cássia e festão no Le Buffet Master. A decoração impecável ficou a cargo de Camila Sarmento, que abusou dos arranjos aéreos e florais. O DJ Phil Fernandes e a banda de Thiago Tete ferveram a pista até a madrugada de domingo. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli

Casamento Henrique Menezes e Mônica Demoner Crédito: Mônica Zorzanelli

O tio da noiva, Moises Demoner, a mãe da noiva, Sandra Demoner, e os noivos Mônica Demoner e Henrique Menezes: em noite de festa na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Casamento de Monica Demoner e Henrique Menezes

RETOMADA DA HOTELARIA

Com o objetivo de fortalecer a hotelaria capixaba, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES) realizou o “Retoma Vitória”, evento que contou com palestra de Gabriela Otto, presidente da HSMAI Brasil, CEO da GO Consultora e professora de Educação Executiva. De acordo com o presidente da associação, Nerleo Caus, foi analisado o panorama do setor antes e depois da pandemia, com gráficos e observações da evolução técnica no período. Também foram abordadas ferramentas que podem melhorar a performance da hotelaria. O “Retoma Vitória” aconteceu no Hotel Comfort Suites Vitória.

ANIVERSÁRIO

Fábia e Sérgio Sotelino: celebrando 6 anos do filho Daniel, no Vila Pindô Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

Na área vip do Bloco do Silva, neste sábado (02), no Álvares Cabral: Márcia Gabriella e Libório Mule, Renata Vervloet e Gustavo Hertel, Roberta Drummond e João Modenesi, Karla Coser e Gustavo Alves, Aurê Aguiar, Victor Sarcinelli e Junior Torezani e Renata Malenza.

Tatiana Coutinho leva sua Particular Galeria para a SP Arte, que acontece de 6 a 10 de abril, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo.

Hugo Cibien e Ana Carolina Bermudes Cibien comemora a chegada do pequeno Leonardo. Eles já são pais de Alice, 6 anos e Lucas, de 4 anos.

O empresário e proprietário do Caranguejo do Assis, Dyonatan Giovanelli, está a mil com os preparativos e encomendas da torta capixaba para a Semana Santa.

Bárbara e Leide Pires, mãe e filha, vão comandar um bate-papo sobre autismo. Bárbara, que também possui o transtorno, vai contar sua experiência de vida para outras famílias da Escola Municipal Dorival Brandão e como a profissão de tatuadora e body piercer está ajudando a jovem a superar as limitações. O encontro acontece nesta segunda (04), às 14h30, em Viana.