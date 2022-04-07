Lara Brotas comemora 45 anos em noite "only for girls" em Vitória

Lara Brotas celebrou 45 anos neste terça-feira (05), no Empório Cabral Crédito: Cacá Lima

Querida de RR, Lara Brotas é uma ariana legítima: esbanja alegria e contagia quem está ao redor com sua criatividade. Nesta terça-feira (05), ela comprovou sua personalidade e reuniu amigas para celebrar seus 45 anos, no Empório Cabral, na Praia do Canto, em Vitória. A noite foi animada pela DJ Larissa Tantam. Confira as fotos de quem passou por lá na galeria de Cacá Lima.

Christian Zouain, a aniversariante Lara Brotas e os filhos Luah, Bento e Ricco: celebrando em família! Crédito: Cacá Lima

Lara Brotas reuniu as amigas para celebrar o aniversário Crédito: Cacá Lima

Aniversário de 45 anos de Lara Brotas

OPEN STUDIO

O artista Ale Gabeira convida para o Open Studio de Eucaliptação, todas as terças-feiras de abril, de 14 às 19h, no subsolo da Galeria de Matias Brotas. "A instalação Eucaliptação, proposta para o Parque Cultural Casa do Governador, consiste em uma operação metalinguística que se apropria do próprio eucalipto para transformá-lo em nove canudos superdimensionados (aproximadamente 4 metros de altura cada) que serão exibidos em um conjunto, lembrando uma plantação de eucaliptos. A alegoria dos canudos, representados em diversas cores e texturas, trazem em seu corpo questionamentos frente às relações predatórias que a humanidade estabelece com o meio ambiente, evidenciados na produção excessiva de lixo e na substituição de biomas ricos em diversidade para a exploração da monocultura, a exemplo do próprio eucalipto", explica o artista.

VIAGEM

A designer de joias capixaba Emar Batalha está em passeio na Disney com sua pequena Alice Crédito: Divulgação

RR NEWS

Everton Nunes e Alessandra Machado trazem para Vitória a clínica de estética Semblànt, com procedimentos de alta tecnologia. A rede tem sede em Curitiba e filais em 14 cidades brasileiras.

A modelo e influencer Sonia Vasena, sobrinha de Isabelle d’Ornano, co-fundadora da Sisley Paris, estará em Vitória, especialmente para o lançamento do The Cream 230, um leave-in que faz parte da linha capilar da label, na próxima terça-feira (12), a partir das 19h, na Cristal Clínica Capilar, na Praia do Canto. Argentina, mas radicada no Brasil, mais precisamente em São Paulo, onde mora, Sonia foi o primeiro rosto de um perfume da Sisley, o Izia, um dos ícones da marca.

A capixaba Tainah Farias, diretora-criativa da Nola, acaba de lançar a mais nova coleção moda fitness da marca, a Enérgica, que valoriza o poder e a energia das cores. “Acredito que cores fortes são cheias de personalidade e tem o poder de nos animar e incentivar, tanto na prática de exercícios como na busca por hábitos mais saudáveis de modo geral”, explica ela.