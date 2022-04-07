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Renata Rasseli

Lara Brotas comemora 45 anos em noite "only for girls" em Vitória

A aniversariante recebeu amigas para festejar nesta terça-feira (05), no Empório Cabral, na Praia do Canto

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

07 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Lara Brotas
Lara Brotas celebrou 45 anos neste terça-feira (05), no Empório Cabral Crédito: Cacá Lima
Querida de RR, Lara Brotas é uma ariana legítima: esbanja alegria e contagia quem está ao redor com sua  criatividade. Nesta terça-feira (05), ela comprovou sua personalidade e reuniu amigas para celebrar seus 45 anos, no Empório Cabral, na Praia do Canto, em Vitória. A noite foi animada pela DJ Larissa Tantam. Confira as fotos de quem passou por lá na galeria de Cacá Lima.
Christian Zouain, Lara Brotas, Luah, Bento e Ricco
Christian Zouain, a aniversariante Lara Brotas e os filhos Luah, Bento e Ricco: celebrando em família! Crédito: Cacá Lima
Aniversário de Lara Brotas
Lara Brotas reuniu as amigas para celebrar o aniversário Crédito: Cacá Lima

Aniversário de 45 anos de Lara Brotas

OPEN STUDIO

O artista Ale Gabeira convida para o Open Studio de Eucaliptação, todas as terças-feiras de abril, de 14 às 19h, no subsolo da Galeria de Matias Brotas. "A instalação Eucaliptação,  proposta para o Parque Cultural Casa do Governador, consiste em uma operação metalinguística que se apropria do próprio eucalipto para transformá-lo em nove canudos superdimensionados (aproximadamente 4 metros de altura cada) que serão exibidos em um conjunto, lembrando uma plantação de eucaliptos. A alegoria dos canudos, representados em diversas cores e texturas, trazem em seu corpo questionamentos frente às relações predatórias que a humanidade estabelece com o meio ambiente, evidenciados na produção excessiva de lixo e na substituição de biomas ricos em diversidade para a exploração da monocultura, a exemplo do próprio eucalipto", explica o artista.

VIAGEM

A designer de joias capixaba Emar Batalha está em passeio na Disney com sua pequena e graciosa Alice
A designer de joias capixaba Emar Batalha está em passeio na Disney com sua pequena Alice Crédito: Divulgação

RR NEWS

Everton Nunes e Alessandra Machado trazem para Vitória a clínica de estética Semblànt, com procedimentos de alta tecnologia. A rede tem sede em Curitiba e filais em 14 cidades brasileiras.
A modelo e influencer Sonia Vasena, sobrinha de Isabelle d’Ornano, co-fundadora da Sisley Paris, estará em Vitória, especialmente para o lançamento do The Cream 230, um leave-in que faz parte da linha capilar da label, na próxima terça-feira (12), a partir das 19h, na Cristal Clínica Capilar, na Praia do Canto. Argentina, mas radicada no Brasil, mais precisamente em São Paulo, onde mora, Sonia foi o primeiro rosto de um perfume da Sisley, o Izia, um dos ícones da marca.
A capixaba Tainah Farias, diretora-criativa da Nola, acaba de lançar a mais nova coleção moda fitness da marca, a Enérgica, que valoriza o poder e a energia das cores. “Acredito que cores fortes são cheias de personalidade e tem o poder de nos animar e incentivar, tanto na prática de exercícios como na busca por hábitos mais saudáveis de modo geral”, explica ela. 
A tabeliã Marla Camilo foi convidada e já está em Cartagena, Colômbia, para participar do 1º Encuentro Iberoamericano de Seguridad Jurídica Preventiva que acontece nos dias 7 e 8 de abril, hoje e amanhã. O evento tem o objetivo de tratar de temas relacionados a questões cadastrais, registros de propriedade, imobiliário e comércio, notariado, crescimento imobiliário e empreendedorismo, nas áreas bancárias, financeiras e de crédito.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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