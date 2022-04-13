Pink Elephant abre as portas em Vitória; veja fotos da inauguração

Foi badalado o coquetel de inauguração da Pink Elephant, exclusivo para convidados, na noite da última quinta-feira (07), no Triângulo, na Praia do Canto.
Os convidados foram recepcionados pelo anfitrião Roberto Oliveira, que veio de Brasília para acompanhar o “open house” do seu mais novo empreendimento. “Eu sou um apaixonado por Vitória. Conheço a cidade há muitos anos e ela merece um espaço como a Pink”, declarou em seu discurso. Giuliano De Luca, sócio-diretor da marca no Brasil, também marcou presença.
O som da festa ficou por conta dos DJs Paco, Matheus Hartmann, Giselle e Jess Benevides, que fizeram a pista ferver. Os convidados se surpreenderam com o incrível teto de Led e com o telão, luz e som de última geração, que proporcionam imersão e sensorialidade. Também fizeram sucesso a recepção instagramável e Mr Pink, o mascote da Casa.
Confira quem prestigiou o "open house" na galeria de fotos de Cloves Louzada.
Inauguração da Pink Elephant em Vitória
"PANTANAL" EM ALEGRE
A novela Pantanal vai "invadir" o Alegre Rodeio Festival, que acontece no Feriado de Tiradentes. Um espaço instagramável da nossa novela das 9, com direito a onça e jacaré, será montado no Parque de Exposições de Alegre para que o público possa garantir a sua foto no clima pantaneiro do sucesso do horário nobre. O Alegre Rodeio Festival receberá Fernando&Sorocaba, Renato Teixeira, Amado Batista, Gabriel Gava, Luan Pereira, Bruna Viola, Michele Freire - e muito mais atrações - dos dias 20 a 24 de abril.
FAMOSOS NO LAREIRA
Construtora Épura no sambão
A Construtora Épura marcou presença no Carnaval de Vitória no último final de semana. Passaram por lá, Antônio Luiz Barbosa de Oliveira, Regina Célia de Souza Santos, Carol Alves e Glever Dutra (foto). A empresa oferece a oportunidade certa para você comprar o seu apartamento para morar ou investir. Em Vila Velha, a construtora lançou o Liberty 205 fica a 200m do mar, na Praia de Itaparica, o bairro com a 4ª maior valorização imobiliária do Brasil. São apartamentos de 2 quartos de alto padrão, com lazer de luxo e todas as facilidades que a vida exige: delivery room, lab coworking, sala cross training, lavanderia e muito mais. Já em Cariacica, as obras do Bella Vita estão seguem aceleradas. Trata-se do melhor 2 quartos com lazer da região, a apenas 3 minutinhos da Expedito Garcia e coladinho na Leste-Oeste. E, claro, todos os apartamentos com varanda, além do lazer completíssimo, com piscina, quadra, área gourmet e muito mais. Mais informações no site www.construtoraepura.com
Conteúdo de Marca
O CAFÉ NOSSO DE CADA DIA
O Brasil é o maior produtor de café mundial, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), ocupando a segunda posição no ranking de consumo da bebida. Em geral, no mundo inteiro, são servidas por dia mais de 400 bilhões de xícaras de cafezinho. O Espírito Santo é o 2º maior produtor brasileiro de café, responsável por 22% da produção nacional e de muitos cafezinhos na mesa das famílias.
No Dia Mundial do Café, celebrado nesta quinta, dia 14, Eduarda Buaiz é só orgulho do seu Café Numero Um, que tem o Selo de Pureza e Qualidade da Abic, reconhecendo a produção realizada a partir de grãos selecionados, torrados e moídos com a mais alta tecnologia.
COQUETEL DÉCOR
RR NEWS
Robson Arruda, da Natuzzi Vitória, vem com novidades em 2022. Será lançada em breve, em sua loja, o projeto dormitório. A arquiteta Carol Zamboni e o designer de interiores Carmo Dela Motta são os responsáveis pelo ambiente.
Nossas Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino, donas da Quattre, marca de sapatos das famosas, estão com viagem confirmada para Paris, no próximo dia 21. Vão participar de um curso voltado para o mercado de luxo.
Nossa consultora capixaba de varejo Erica Barbosa participa da Feira Internacional Exclusiva para Setor de Alimentos e Bebidas - ANUFOOD Brazil, em São Paulo.