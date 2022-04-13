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Renata Rasseli

Pink Elephant abre as portas em Vitória; veja fotos da inauguração

Os convidados foram recepcionados pelo anfitrião Roberto Oliveira, que veio de Brasília para acompanhar o “open house”, na Praia do Canto

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

13 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Moriane Lorenzoni, Vanessa Cardoso e cecília Schneider
Moriane Lorenzoni, Vanessa Cardoso e Cecília Schneider: na abertura da nova casa noturna da Ilha  Crédito: Cloves Louzada
Foi badalado o coquetel de inauguração da Pink Elephant, exclusivo para convidados, na noite da última quinta-feira (07), no Triângulo, na Praia do Canto.
Os convidados foram recepcionados pelo anfitrião Roberto Oliveira, que veio de Brasília para acompanhar o “open house” do seu mais novo empreendimento. “Eu sou um apaixonado por Vitória. Conheço a cidade há muitos anos e ela merece um espaço como a Pink”, declarou em seu discurso. Giuliano De Luca, sócio-diretor da marca no Brasil, também marcou presença.
Giuliano De Luca e o anfitrião Roberto Oliveira
Giuliano De Luca e o anfitrião Roberto Oliveira Crédito: Cloves Louzada
O som da festa ficou por conta dos DJs Paco, Matheus Hartmann, Giselle e Jess Benevides, que fizeram a pista ferver. Os convidados se surpreenderam com o incrível teto de Led e com o telão, luz e som de última geração, que proporcionam imersão e sensorialidade. Também fizeram sucesso a recepção instagramável e Mr Pink, o mascote da Casa. 
Confira quem prestigiou o "open house" na galeria de fotos de Cloves Louzada. 

Inauguração da Pink Elephant em Vitória

"PANTANAL" EM ALEGRE 

A novela Pantanal vai "invadir" o Alegre Rodeio Festival, que acontece no Feriado de Tiradentes. Um espaço instagramável da nossa novela das 9, com direito a onça e jacaré, será montado no Parque de Exposições de Alegre para que o público possa garantir a sua foto no clima pantaneiro do sucesso do horário nobre. O Alegre Rodeio Festival receberá Fernando&Sorocaba, Renato Teixeira, Amado Batista, Gabriel Gava, Luan Pereira, Bruna Viola, Michele Freire - e muito mais atrações - dos dias 20 a 24 de abril.

FAMOSOS NO LAREIRA

Pedro Bial e Sandra Fonseca; Liseta Fonseca e padre Fábio de Mello
Pedro Bial e Sandra Fonseca; Liseta Fonseca e padre Fábio de Mello: visitas ilustres no nosso restaurante Lareira Portuguesa, nesta segunda-feira (11) Crédito: Divulgação
Antônio Luiz Barbosa de Oliveira, Regina Célia de Souza Santos, Carol Alves e Glever Dutra
0 Crédito: 0

Construtora Épura  no sambão

A Construtora Épura marcou presença no Carnaval de Vitória no último final de semana. Passaram por lá, Antônio Luiz Barbosa de Oliveira, Regina Célia de Souza Santos, Carol Alves e Glever Dutra (foto). A empresa oferece a oportunidade certa para você comprar o seu apartamento para morar ou investir. Em Vila Velha, a construtora lançou o Liberty 205 fica a 200m do mar, na Praia de Itaparica, o bairro com a 4ª maior valorização imobiliária do Brasil. São apartamentos de 2 quartos de alto padrão, com lazer de luxo e todas as facilidades que a vida exige: delivery room, lab coworking, sala cross training, lavanderia e muito mais. Já em Cariacica, as obras do Bella Vita estão seguem aceleradas. Trata-se do melhor 2 quartos com lazer da região, a apenas 3 minutinhos da Expedito Garcia e coladinho na Leste-Oeste. E, claro, todos os apartamentos com varanda, além do lazer completíssimo, com piscina, quadra, área gourmet e muito mais. Mais informações no site www.construtoraepura.com
Conteúdo de Marca

O CAFÉ NOSSO DE CADA DIA

O Brasil é o maior produtor de café mundial, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), ocupando a segunda posição no ranking de consumo da bebida. Em geral, no mundo inteiro, são servidas por dia mais de 400 bilhões de xícaras de cafezinho. O Espírito Santo é o 2º maior produtor brasileiro de café, responsável por 22% da produção nacional e de muitos cafezinhos na mesa das famílias.
No Dia Mundial do Café, celebrado nesta quinta, dia 14, Eduarda Buaiz é só orgulho do seu Café Numero Um, que tem o Selo de Pureza e Qualidade da Abic, reconhecendo a produção realizada a partir de grãos selecionados, torrados e moídos com a mais alta tecnologia.

COQUETEL DÉCOR

Helen Rocha, Vitor Cipriano, Carlos Marianelli e Max Mello
Helen Rocha, Vitor Cipriano, Carlos Marianelli e Max Mello: em encontro de arquitetos em Vitória Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Robson Arruda, da Natuzzi Vitória, vem com novidades em 2022. Será lançada em breve, em sua loja, o projeto dormitório. A arquiteta Carol Zamboni e o designer de interiores Carmo Dela Motta são os responsáveis pelo ambiente.
Nossas Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino, donas da Quattre, marca de sapatos das  famosas, estão com viagem confirmada para Paris, no próximo dia 21. Vão participar de um curso voltado para o mercado de luxo.
Nossa consultora capixaba de varejo Erica Barbosa participa da Feira Internacional Exclusiva para Setor de Alimentos e Bebidas - ANUFOOD Brazil, em São Paulo. 
Gildo Rezende Jr., a aniversariante Marianne Assbu, Michel e Cida Assbu
Gildo Rezende Jr., a aniversariante Marianne Assbu, Michel e Cida Assbu: em noite de parabéns pra você, na Ilha do Frade Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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