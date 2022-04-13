Pink Elephant abre as portas em Vitória; veja fotos da inauguração

A Construtora Épura marcou presença no Carnaval de Vitória no último final de semana. Passaram por lá, Antônio Luiz Barbosa de Oliveira, Regina Célia de Souza Santos, Carol Alves e Glever Dutra (foto). A empresa oferece a oportunidade certa para você comprar o seu apartamento para morar ou investir. Em Vila Velha, a construtora lançou o Liberty 205 fica a 200m do mar, na Praia de Itaparica, o bairro com a 4ª maior valorização imobiliária do Brasil. São apartamentos de 2 quartos de alto padrão, com lazer de luxo e todas as facilidades que a vida exige: delivery room, lab coworking, sala cross training, lavanderia e muito mais. Já em Cariacica, as obras do Bella Vita estão seguem aceleradas. Trata-se do melhor 2 quartos com lazer da região, a apenas 3 minutinhos da Expedito Garcia e coladinho na Leste-Oeste. E, claro, todos os apartamentos com varanda, além do lazer completíssimo, com piscina, quadra, área gourmet e muito mais. Mais informações no site www.construtoraepura.com

