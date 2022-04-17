Arquitetos e decoradores participam de lançamento de prêmio décor no ES

Rodrigo Souto, Claudia Judice e João Bergamini: em noite de festa do mundo décor do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

O TOP Club Decor reuniu 10 lojistas da grande Vitória do ramo de arquitetura e decoração na Casa da Mãe Joana, na Praia do Canto, na última quarta-feira (13), para o lançamento da edição de 2022. Entre os presentes, Roberta Drummond da Innovare, Artmento, Casa Arrumada, Destak Stone, Homelux, Kouzina, Portobello Shop, Romanzza, Sempre Verde e Stampa.

No Top Club Decor quem ganha são o TOP 10 profissionais arquitetos e decoradores e o TOP 3 revelação. E, esses profissionais, se juntam aos 100 maiores profissionais do Brasil para receberem uma premiação da revista Kaza, organizadora do evento. Além disso, os ganhadores vão aproveitar dias de muito descanso e atividades relaxantes no Tivoli Home Resort Praia do Forte – BA. E o melhor: com tudo pago! A viagem acontece em setembro e a disputa está acirrada.

Lançamento do Top Club Decor 2022

PROCISSÃO FOTOGRÁFICA

Imagens da Festa da Penha podem ser conferidas em exposição fotográfica no Shopping Boulevard, em Vila Velha, até o dia 08/05. A exposição é fruto do trabalho de alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Faesa, que realizam o projeto Procissão Fotográfica há mais de 20 anos e fazem o registro da história de homenagens à padroeira do Estado. O projeto é coordenado pela professora e fotojornalista Zanete Dadalto e realiza a cobertura fotográfica da Festa da Penha, com a captação de novas imagens de devoção e fé da festa a cada ano.

PÁSCOA

Raquel Peixoto e Anne Zorzanelli: em tarde de Páscoa, na Praia do Canto Crédito: Wanderson Lopes

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

Vitória é a capital onde os imóveis mais se valorizaram em 2021, segundo a última pesquisa da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), que aponta ainda os bairros com maior índice de crescimento. Escassez de áreas para receber novos empreendimentos e regiões com infraestrutura de comércio e serviços são alguns fatores que contribuem para Barro Vermelho, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia e Praia do Canto estarem no topo da lista dos bairros mais cobiçados e valorizados. De olho no movimento do mercado, Camila Menezes, diretora da Empar, avança com a obra do Golden, no Barro Vermelho, com unidades de três quartos e mais de mil metros quadrados de lazer.

SUCESSO ONLINE

A empresária colatinense Cecília Schneider Crédito: Jackie Campos