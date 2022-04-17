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Renata Rasseli

Arquitetos e decoradores participam de lançamento de prêmio décor no ES

O TOP Club Decor foi lançado nesta quarta-feira (13), na Casa da Mãe Joana, Praia do Canto, em Vitória

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

17 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rodrigo Souto, Claudia Judice e João Bergamini
Rodrigo Souto, Claudia Judice e João Bergamini: em noite de festa do mundo décor do ES Crédito: Mônica Zorzanelli
O TOP Club Decor reuniu 10 lojistas da grande Vitória do ramo de arquitetura e decoração na Casa da Mãe Joana, na Praia do Canto, na última quarta-feira (13), para o lançamento da edição de 2022. Entre os presentes, Roberta Drummond da Innovare, Artmento, Casa Arrumada, Destak Stone, Homelux, Kouzina, Portobello Shop, Romanzza, Sempre Verde e Stampa.
No Top Club Decor quem ganha são o TOP 10 profissionais arquitetos e decoradores e o TOP 3 revelação. E, esses profissionais, se juntam aos 100 maiores profissionais do Brasil para receberem uma premiação da revista Kaza, organizadora do evento. Além disso, os ganhadores vão aproveitar dias de muito descanso e atividades relaxantes no Tivoli Home Resort Praia do Forte – BA. E o melhor: com tudo pago! A viagem acontece em setembro e a disputa está acirrada.

Lançamento do Top Club Decor 2022

PROCISSÃO FOTOGRÁFICA

Imagens da Festa da Penha podem ser conferidas em exposição fotográfica no Shopping Boulevard, em Vila Velha, até o dia 08/05. A exposição é fruto do trabalho de alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Faesa, que realizam o projeto Procissão Fotográfica há mais de 20 anos e fazem o registro da história de homenagens à padroeira do Estado. O projeto é coordenado pela professora e fotojornalista Zanete Dadalto e realiza a cobertura fotográfica da Festa da Penha, com a captação de novas imagens de devoção e fé da festa a cada ano.

PÁSCOA

Raquel Peixoto e Anne Zorxanelli
Raquel Peixoto e Anne Zorzanelli: em tarde de Páscoa, na Praia do Canto Crédito: Wanderson Lopes

VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

Vitória é a capital onde os imóveis mais se valorizaram em 2021, segundo a última pesquisa da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), que aponta ainda os bairros com maior índice de crescimento. Escassez de áreas para receber novos empreendimentos e regiões com infraestrutura de comércio e serviços são alguns fatores que contribuem para Barro Vermelho, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia e Praia do Canto estarem no topo da lista dos bairros mais cobiçados e valorizados. De olho no movimento do mercado, Camila Menezes, diretora da Empar, avança com a obra do Golden, no Barro Vermelho, com unidades de três quartos e mais de mil metros quadrados de lazer.

SUCESSO ONLINE

A empresária colatinense Cecília Schneider
A empresária colatinense Cecília Schneider Crédito: Jackie Campos
A empresária colatinense Cecília Schneider, radicada em Vila Velha há mais de 15 anos, comemora: o ótimo desempenho de vendas da sua loja online Cissa Beauty Cosméticos, inaugurada em novembro do ano passado, chamou a atenção da Shopee tornando sua marca “Cliente Ouro” da gigante de marketplace no Brasil. Entre os benefícios oferecidos estão plano de vendas exclusivo, atendimento personalizado e promessa de aumento de vendas de até 300%. “Sempre acreditei na expansão do digital, mesmo com algumas resistências no mercado. Porém, a pandemia e mudanças no comportamento dos consumidores têm nos mostrado que a compra online veio para ficar. É uma felicidade em tão pouco tempo alçar voos tão grandes”, celebra. Além da Shopee, a Cissa Beauty também está hospedada em sites como Magalu e Americanas, além de ter seu próprio endereço de compras online.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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