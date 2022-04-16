Valdecir Torezani lança Centro de Vivências em loteamento de Cariacica

Eduardo Fontes, Valdecir Torezani e Juarez Gustavo Soares: em café da manhã em Cariacica Crédito: Mônica Zorzanelli

O empresário Valdecir Torezani reuniu amigos, clientes, parceiros e autoridades nesta terça-feira (12) para lançar o Centro de Vivências no loteamento Vista de Vitória, empreendimento da Imobiliária Universal, em Cariacica. O centro conta 24 unidades de quartos prontos e terá área de lazer com piscina, academia, auditório, enfermaria, espaço de gastronomia e pomar. Será destiano a atender programas para quem precisa de cuidados com a saúde integral em especial idosos e pessoas com necessidades especiais. Veja quem prestigiou o café da manhã na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Café da manhã de lançamento do Centro de Vivências do Vista de Vitória

30º RECALL DE MARCAS CHEGA COM NOVAS CATEGORIAS

A divulgação da pesquisa mais aguardada do mercado capixaba está chegando. Nesta edição comemorativa, dos 30 anos de Recall de Marcas, novas categorias foram incluídas na coleta de dados realizada pela Futura Inteligência. Os números são apresentados ao mercado publicitário, revelando as marcas mais lembradas pelos capixabas.

Ao todo, foram pesquisados 76 segmentos de vários setores, como comércio, serviços e turismo. Algumas novidades são as categorias de Loja de Cama, Mesa e Banho; Cartão de Desconto; Empresa que Apoia a Diversidade; Empresa Presente na Comunidade e Cidade Capixaba Mais Bonita, entre outras.

A revelação da pesquisa do Recall de Marcas será na próxima segunda-feira (18), às 17h, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. O evento marca a primeira vez, em dois anos, que o grupo de comunicação recebe o mercado publicitário nas instalações da empresa.

ANIVERSÁRIO

A advogada Patrícia Romano Tristão celebrando o aniversário de sete anos do filho Dante ao lado do seu esposo Thiago e a filha Maria, no cerimonial Bendita Hora, na Praia do Canto. Crédito: Thaunny Louzada

OFTALMOLOGISTA CAPIXABA EM GRUPO INTERNACIONAL

A oftalmologista Liliana Nóbrega foi selecionada pela empresa francesa ESW Vision para testar a eficácia de um novo software com luz pulsada regulada para tratamento do olho seco e, também, para avaliar a eficiência do equipamento tearcheck no diagnóstico da desconfortável síndrome.

Do Brasil, apenas ela e o médico mineiro Leonardo Gontijo farão parte da equipe. O estudo será multicêntrico e feito com especialistas de diversos países como Itália, Holanda, África do Sul, Malásia e Romênia.

O grupo fará um estudo de caso pelo período de 180 dias, com apresentação de diagnósticos prévio e pós, realizado em grupo específico de pacientes. O resultado do trabalho será usado para aperfeiçoamento do tratamento e do equipamento.

CAFÉ COM NEGÓCIOS

Giuliano de Castro, presidente da Ases, e Rafael Garcia, vice-presidente da Ases Crédito: Divulgação

Sucesso de público, com participação de mais de 200 participantes, o Café de Negócios (Caneg) da Associação de Empresários da Serra (Ases) reuniu a diretoria da instituição, liderada por Giuliano de Castro, e executivos de vários setores produtivos do município. O tema da 196ª edição do café foi "Como encontrar oportunidades de negócios e crescer em tempos de crise", cujos palestrantes foram os empresários Lucas Izoton e Evandro Millet. Entre as dicas que eles deram estão a importância de conhecer bem o cliente e utilizar todos os meios digitais para divulgar e vender os produtos e serviços.

Lucas Izoton e Evandro Milet Crédito: Divulgação