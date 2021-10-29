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Evento

Veja fotos feitas por assinantes durante encontro com fotógrafos de A Gazeta

Grupo realizou bate-papo na Rede Gazeta e partiu para a Ilha das Caieiras para uma sessão de dicas sobre fotografia para celular

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 08:41

Aglisson Lopes

Aglisson Lopes

Publicado em 

29 out 2021 às 08:41
Um grupo de assinantes de A Gazeta participou, no último final de semana, do primeiro encontro fotográfico com profissionais do site. No evento,  os fotógrafos Fernando Madeira e Vitor Jubini compartilharam informações, técnicas e experiências com os assinantes em um bate-papo na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Em seguida, o grupo partiu para a Ilha das Caieiras para colocar em prática dicas sobre fotografia para smartphone.  
 A experiência contou com a participação de dez assinantes, sorteados a partir de mais de 130 inscritos. Aliás, se você se inscreveu e não participou, fique tranquilo: organizaremos novas turmas muito em breve. Na primeira etapa do evento os profissionais mostraram equipamentos variados, alguns detalhes sobre o dia a dia da produção fotográfica e exemplos de composição.
"O encontro foi excelente. A turma estava muito interessada. Mostramos um pouco dos bastidores da nossa produção e depois entramos com as dicas de fotografia para celular. E o ponto alto foi o passeio pela Ilha das Caieiras, onde eles puderam experimentar, colocar ideias em prática. Interagiram muito, foi gratificante", comenta Vitor Jubini. "A ideia não era fazer um curso, e sim algo mais descontraído, mas com dicas valiosas. Acho que deu muito certo", completa Fernando Madeira. 

Encontro fotográfico com assinantes de A Gazeta

O evento contou com a organização do time de relacionamento com assinantes, representado por Aline Borel e Jack Viegas. 
Rita de Cássia Barcellos Almeida, uma das assinantes que participaram, avaliou o evento como uma "rica experiência". "Foi uma tarde muito agradável, com pessoas interessantes e interessadas em aprender. Obrigado ao time que proporcionou essa rica experiência!". 
O encontro fotográfico é uma das iniciativas que estamos promovendo para aproximar os assinantes de quem faz A Gazeta diariamente. Se você tem alguma ideia legal para isso, conte pra nós! Pode ser pelo email [email protected] ou pelos nossos canais de contato como WhatsApp e redes sociais
Veja abaixo algumas fotografias registradas pelos participantes 
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Angélica Wernersbach
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Angélica Wernersbach
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Ulysses Gusman Junior
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Ulysses Gusman Junior
Imagens da Ilha das Caieiras
Ulysses Gusman Junior Crédito: Ulysses Gusman Junior
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Rita De Cássia Barcellos Almeida
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Rita De Cássia Barcellos Almeida
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Rita De Cássia Barcellos Almeida
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Lorisse Marcelle Cicatelli Silva
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Lorisse Marcelle Cicatelli Silva
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Lorisse Marcelle Cicatelli Silva
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Juliana Amaral
Imagens da Ilha das Caieiras
Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Juliana Amaral

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