Veja fotos feitas por assinantes durante encontro com fotógrafos de A Gazeta

Um grupo de assinantes de A Gazeta participou, no último final de semana, do primeiro encontro fotográfico com profissionais do site. No evento, os fotógrafos Fernando Madeira e Vitor Jubini compartilharam informações, técnicas e experiências com os assinantes em um bate-papo na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Em seguida, o grupo partiu para a Ilha das Caieiras para colocar em prática dicas sobre fotografia para smartphone.

A experiência contou com a participação de dez assinantes, sorteados a partir de mais de 130 inscritos. Aliás, se você se inscreveu e não participou, fique tranquilo: organizaremos novas turmas muito em breve. Na primeira etapa do evento os profissionais mostraram equipamentos variados, alguns detalhes sobre o dia a dia da produção fotográfica e exemplos de composição.

"O encontro foi excelente. A turma estava muito interessada. Mostramos um pouco dos bastidores da nossa produção e depois entramos com as dicas de fotografia para celular. E o ponto alto foi o passeio pela Ilha das Caieiras, onde eles puderam experimentar, colocar ideias em prática. Interagiram muito, foi gratificante", comenta Vitor Jubini. "A ideia não era fazer um curso, e sim algo mais descontraído, mas com dicas valiosas. Acho que deu muito certo", completa Fernando Madeira.

Encontro fotográfico com assinantes de A Gazeta

O evento contou com a organização do time de relacionamento com assinantes, representado por Aline Borel e Jack Viegas.

Rita de Cássia Barcellos Almeida, uma das assinantes que participaram, avaliou o evento como uma "rica experiência". "Foi uma tarde muito agradável, com pessoas interessantes e interessadas em aprender. Obrigado ao time que proporcionou essa rica experiência!".

Veja abaixo algumas fotografias registradas pelos participantes

Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Angélica Wernersbach

Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Angélica Wernersbach

Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Ulysses Gusman Junior

Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Ulysses Gusman Junior

Ulysses Gusman Junior Crédito: Ulysses Gusman Junior

Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Rita De Cássia Barcellos Almeida

Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Rita De Cássia Barcellos Almeida

Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Rita De Cássia Barcellos Almeida

Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Lorisse Marcelle Cicatelli Silva

Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Lorisse Marcelle Cicatelli Silva

Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Lorisse Marcelle Cicatelli Silva

Imagens da Ilha das Caieiras Crédito: Juliana Amaral