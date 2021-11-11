Vídeo: dupla armada com facas ameaça funcionários de farmácia em Vitória

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Usando uniformes como disfarce, dois homens entraram em uma farmácia na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória , armados com facas, e ameaçaram funcionários do estabelecimento na noite de quarta-feira (10). Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o caminho percorrido pela dupla antes e depois do crime. Não há informações sobre o que foi levado do local, e nenhum suspeito foi preso.

O vídeo de quase dois minutos começa com os dois, vestidos de uniforme, descendo uma escadaria no Centro de Vitória. Eles andam pelo local e param ao lado da farmácia.

A continuação mostra a dupla já na farmácia, ainda vestindo uniformes e utilizando máscaras de proteção contra a Covid-19 , e um deles com um boné de cor preta. No vídeo, ambos aparecem armados com facas e ameaçando funcionários do estabelecimento.

Com uniforme e usando facas, homens ameaçaram funcionários em farmácia de Vitória Crédito: Reprodução

Minutos depois, as imagens mostram os dois voltando pelo mesmo caminho, tirando os uniformes e andando pelo Centro de Vitória.

A Gazeta, a À reportagem de, a Polícia Militar informou que o Ciodes foi acionado após denúncia de que um indivíduo estava empurrando uma cliente para perto do caixa de uma farmácia. Uma equipe foi ao local e constatou que o estabelecimento havia sido assaltado. Segundo a PM, buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A corporação explicou que não seria possível dizer o que foi levado do estabelecimento.

A Guarda Municipal de Vitória também foi demandada e informou, por meio da assessoria, não ter sido acionada para atendimento da ocorrência.

Após saírem da farmácia, um deles retira o uniforme Crédito: Reprodução

Veja nota na íntegra: Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou apenas que para saber se o caso está sendo investigado, seria necessário ter o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima.

Caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso está sendo investigado por uma unidade policial. Para que possamos verificar os detalhes do andamento dessa investigação e a delegacia que está responsável, é necessário que a demanda informe o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima. Caso a vítima não tenha registrado, segue a orientação:

A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.

A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.