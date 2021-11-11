Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Usava uniformes

Vídeo: dupla armada com facas ameaça funcionários de farmácia em Vitória

Caso aconteceu na noite de quarta-feira (10), na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. A Polícia Militar informou que nenhum suspeito foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2021 às 20:46

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 20:46

Usando uniformes como disfarce, dois homens entraram em uma farmácia na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, armados com facas, e ameaçaram funcionários do estabelecimento na noite de quarta-feira (10). Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o caminho percorrido pela dupla antes e depois do crime. Não há informações sobre o que foi levado do local, e nenhum suspeito foi preso.
O vídeo de quase dois minutos começa com os dois, vestidos de uniforme, descendo uma escadaria no Centro de Vitória. Eles andam pelo local e param ao lado da farmácia.
A continuação mostra a dupla já na farmácia, ainda vestindo uniformes e utilizando máscaras de proteção contra a Covid-19, e um deles com um boné de cor preta. No vídeo, ambos aparecem armados com facas e ameaçando funcionários do estabelecimento.
Com uniforme e usando facas, homens ameaçaram funcionários em farmácia de Vitória
Com uniforme e usando facas, homens ameaçaram funcionários em farmácia de Vitória Crédito: Reprodução
Minutos depois, as imagens mostram os dois voltando pelo mesmo caminho, tirando os uniformes e andando pelo Centro de Vitória.
À reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que o Ciodes foi acionado após denúncia de que um indivíduo estava empurrando uma cliente para perto do caixa de uma farmácia. Uma equipe foi ao local e constatou que o estabelecimento havia sido assaltado. Segundo a PM, buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A corporação explicou que não seria possível dizer o que foi levado do estabelecimento.
A Guarda Municipal de Vitória também foi demandada e informou, por meio da assessoria, não ter sido acionada para atendimento da ocorrência.
Com uniforme e usando facas, homens ameaçaram funcionários em farmácia de Vitória
Após saírem da farmácia, um deles retira o uniforme Crédito: Reprodução
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou apenas que para saber se o caso está sendo investigado, seria necessário ter o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima. Veja nota na íntegra:
Caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso está sendo investigado por uma unidade policial. Para que possamos verificar os detalhes do andamento dessa investigação e a delegacia que está responsável, é necessário que a demanda informe o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima. Caso a vítima não tenha registrado, segue a orientação:
A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.
A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.
Dupla armada com facas ameaça funcionários de farmácia em Vitória

Veja Também

Funcionários são rendidos em assalto a clínica veterinária em Vitória

Golpe da Capemi: chefe da quadrilha do ES foi preso por estupro nos EUA

Empresário é assassinado a tiros em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Centro de Vitória crime guarda municipal Polícia Civil Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados