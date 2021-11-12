Chaveiro desmaia após ser rendido por dupla em assalto na Serra

Um chaveiro de 47 anos desmaiou após ser rendido por dois assaltantes no bairro Rosário de Fátima, na Serra, por volta das 16h20 desta quinta-feira (11). Os criminosos tentaram levar o carro da vítima, mas não conseguiram e acabaram detidos.
Segundo apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, o homem estava em uma banca de outros chaveiros. A vítima estava acompanhada por duas pessoas quando foi abordada por dois suspeitos, sendo que um deles estava armado. Os criminosos anunciaram o assalto e roubaram os celulares dos três.
Durante a ação dos assaltantes, o homem desmaiou. Os criminosos tentaram fugir com o veículo da vítima, um Toyota SW4 que estava estacionado em frente ao local, mas não conseguiram porque o carro tinha o sistema "corta-corrente" — ferramenta de segurança que impede a partida do veículo quando acionada.
Em seguida, outro veículo passou pelo local e acabou bloqueando a saída dos suspeitos. O dono da banca de chaveiros correu para buscar ajuda e acionou uma viatura da Polícia Militar, que estava próxima à BR 101. A dupla foi detida pela PM e encaminhada à Delegacia Regional da Serra.