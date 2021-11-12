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Suspeitos foram detidos

Chaveiro desmaia após ser rendido por dupla em assalto na Serra

Após o homem desmaiar, os criminosos tentaram fugir com o veículo dele, um Toyota SW4, mas não conseguiram porque que o carro tinha o sistema "corta-corrente". A dupla foi detida pela PM
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 nov 2021 às 21:52

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 21:52

Um chaveiro de 47 anos desmaiou após ser rendido por dois assaltantes no bairro Rosário de Fátima, na Serra, por volta das 16h20 desta quinta-feira (11). Os criminosos tentaram levar o carro da vítima, mas não conseguiram e acabaram detidos.
Segundo apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, o homem estava em uma banca de outros chaveiros. A vítima estava acompanhada por duas pessoas quando foi abordada por dois suspeitos, sendo que um deles estava armado. Os criminosos anunciaram o assalto e roubaram os celulares dos três.
Na Serra
Os bandidos tentaram levar o carro da vítima, um Toyota SW4, mas não conseguiram e acabaram detidos Crédito: Isaac Ribeiro
Durante a ação dos assaltantes, o homem desmaiou. Os criminosos tentaram fugir com o veículo da vítima, um Toyota SW4 que estava estacionado em frente ao local, mas não conseguiram porque o carro tinha o sistema "corta-corrente" — ferramenta de segurança que impede a partida do veículo quando acionada.
Em seguida, outro veículo passou pelo local e acabou bloqueando a saída dos suspeitos. O dono da banca de chaveiros correu para buscar ajuda e acionou uma viatura da Polícia Militar, que estava próxima à BR 101. A dupla foi detida pela PM e encaminhada à Delegacia Regional da Serra.

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