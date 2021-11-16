Mulher é detida ao furtar facas e picanha de supermercado em Aracruz

Uma mulher de 40 anos foi detida em flagrante, nesta terça-feira (16), furtando facas e uma peça de picanha de um supermercado em Aracruz, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, ela já havia sido flagrada por câmeras do mesmo estabelecimento cometendo o mesmo crime no último sábado (13), quando foi vista filmada levando outras duas peças de carne.
Nesta terça-feira, a furtar as facas e as peças de picanha do supermercado, a mulher foi identificada por funcionários do estabelecimento, que acionaram a PM. Um policial militar que atendeu a ocorrência informou, em entrevista ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte, que a mulher alegou que estava passando por dificuldades financeiras e furtou os produtos para revender.
A suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Aracruz para prestar depoimento. Demandada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não informou quais procedimentos foram adotados com a mulher na unidade. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Por nota, o supermercado Casagrande informou que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis. O estabelecimento informou ainda também que confia no trabalho da corporação e agradeceu todo o apoio oferecido.