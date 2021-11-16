Mulher foi levada para a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Your browser does not support the audio element. Conselho Tutelar procura familiares de criança abandonada no frio no ES

A previsão agora é de que durante esta semana haja uma reunião do colegiado, formado por conselheiros tutelares, para verificar qual melhor medida a ser tomada neste caso. A expectativa é de que seja encontrado um parente da criança que possa acolhê-la, ou até mesmo que o pai da menina possa ser encontrado. Mas, até o momento, ninguém da família foi localizado.

MÃE ESTÁ PRESA

A mãe da criança é uma mulher de 37 anos. Ela foi presa e conduzida para a delegacia de Linhares, posteriormente, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina e deve responder pelo crime de abandono de incapaz.

O CASO

A Polícia Militar foi acionada, por meio de denúncia anônima, para atender uma denúncia de maus-tratos a uma criança. Quando os militares chegaram ao local indicado, viram a bebê suja, com fome e chorava muito. A menina estava no carrinho, e estava amarrada com o cinto de segurança.

A informação é de que a mãe tinha sido despejada de onde morava com a menina de 1 ano. A mulher recebeu abrigo, mas, segundo testemunha, não cuidava da filha. No dia em que a Polícia Militar e Conselho Tutelar estiveram no local, a mulher havia saído de casa e deixado a bebê por horas do quintal da casa. Quando a mulher voltou, foi encontrada embriagada.