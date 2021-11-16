Conselho Tutelar procura familiares de criança abandonada no frio no ES
Permanece na Unidade de Acolhimento Lar das Crianças, em Linhares, a menina de apenas 1 ano que foi abandonada pela mãe. A ocorrência aconteceu durante a madrugada deste domingo (14), no bairro Interlagos, em Linhares.
A previsão agora é de que durante esta semana haja uma reunião do colegiado, formado por conselheiros tutelares, para verificar qual melhor medida a ser tomada neste caso. A expectativa é de que seja encontrado um parente da criança que possa acolhê-la, ou até mesmo que o pai da menina possa ser encontrado. Mas, até o momento, ninguém da família foi localizado.
MÃE ESTÁ PRESA
A mãe da criança é uma mulher de 37 anos. Ela foi presa e conduzida para a delegacia de Linhares, posteriormente, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina e deve responder pelo crime de abandono de incapaz.
O CASO
A Polícia Militar foi acionada, por meio de denúncia anônima, para atender uma denúncia de maus-tratos a uma criança. Quando os militares chegaram ao local indicado, viram a bebê suja, com fome e chorava muito. A menina estava no carrinho, e estava amarrada com o cinto de segurança.
A informação é de que a mãe tinha sido despejada de onde morava com a menina de 1 ano. A mulher recebeu abrigo, mas, segundo testemunha, não cuidava da filha. No dia em que a Polícia Militar e Conselho Tutelar estiveram no local, a mulher havia saído de casa e deixado a bebê por horas do quintal da casa. Quando a mulher voltou, foi encontrada embriagada.
Quem tiver informações sobre parentes da menina, pode entrar em contato com o Conselho Tutelar pelos telefones 99857-7964 ou 99857-7562.