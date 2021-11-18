De acordo com Roberto Silva Ribeiro Junior, filho de Regina, a professora aposentada precisou passar por cirurgia em decorrência de uma ferida que foi aberta na cabeça pela mordida de um dos pitbulls, e teve alta nesta quinta-feira.

Idosa atacada por cães sofreu cortes na cabeça e na perna Crédito: Reprodução

O vídeo que flagrou o momento do ataque mostra a idosa com o marido e uma sobrinha andando pela rua, quando os dois cães saem correndo de um imóvel e avançam sobre eles. A idosa foi mordida na perna por um cachorro e caiu, sendo atacada pelos dois pitbulls. Já no chão, ela foi mordida na cabeça, enquanto o esposo tentava afastar os animais com chutes.

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Your browser does not support the audio element. Idosa atacada por pitbulls em Vila Velha recebe alta do hospital

Polícia Militar foi acionada para a ocorrência na manhã de segunda-feira (15). No local, moradores relataram aos militares que os dois cachorros haviam fugido de uma casa e mordido a senhora, que já tinha sido socorrida pelo filho para um hospital no Ibes, no mesmo município, e que um morador conteve os animais.

Na ocasião, PM informou que um homem se apresentou aos policiais como dono dos cães. Ele disse que, de forma esporádica e por motivos familiares, vai à residência onde os cachorros ficam para cuidar dos animais.

Ainda segundo a Polícia Militar, "durante o atendimento da ocorrência, os militares perceberam que os dois cães ficavam soltos na parte da garagem e o que separava os animais de quem passava na rua era apenas um portão preso por uma corrente e um cadeado, mas que na parte debaixo deste portão havia um espaço que facilmente poderia ser aberto pelos cachorros devido a sua força física".