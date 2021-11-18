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Professora aposentada

Idosa atacada por pitbulls em Vila Velha recebe alta do hospital

Regina Maria de Oliveira Ribeiro, de 69 anos, foi mordida na perna e na cabeça na última segunda-feira (15) e precisou passar por cirurgia. Ataque foi registrado por câmeras
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

18 nov 2021 às 17:02

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 17:02

A professora aposentada Regina Maria de Oliveira Ribeiro, de 69 anos, recebeu alta hospitalar no início da tarde desta quinta-feira (18), três dias após ter sido atacada por dois cachorros pitbulls no meio da rua no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. O ataque foi registrado por câmeras de videomonitoramento da região.
De acordo com Roberto Silva Ribeiro Junior, filho de Regina, a professora aposentada precisou passar por cirurgia em decorrência de uma ferida que foi aberta na cabeça pela mordida de um dos pitbulls, e teve alta nesta quinta-feira.
Idosa atacada por cães sofreu cortes na cabeça e na perna
Idosa atacada por cães sofreu cortes na cabeça e na perna Crédito: Reprodução
O vídeo que flagrou o momento do ataque mostra a idosa com o marido e uma sobrinha andando pela rua, quando os dois cães saem correndo de um imóvel e avançam sobre eles. A idosa foi mordida na perna por um cachorro e caiu, sendo atacada pelos dois pitbulls. Já no chão, ela foi mordida na cabeça, enquanto o esposo tentava afastar os animais com chutes.
Idosa atacada por pitbulls em Vila Velha recebe alta do hospital
Polícia Militar foi acionada para a ocorrência na manhã de segunda-feira (15). No local, moradores relataram aos militares que os dois cachorros haviam fugido de uma casa e mordido a senhora, que já tinha sido socorrida pelo filho para um hospital no Ibes,  no mesmo município, e que um morador conteve os animais.
Na ocasião, PM informou que um homem se apresentou aos policiais como dono dos cães. Ele disse que, de forma esporádica e por motivos familiares, vai à residência onde os cachorros ficam para cuidar dos animais.
Ainda segundo a Polícia Militar, "durante o atendimento da ocorrência, os militares perceberam que os dois cães ficavam soltos na parte da garagem e o que separava os animais de quem passava na rua era apenas um portão preso por uma corrente e um cadeado, mas que na parte debaixo deste portão havia um espaço que facilmente poderia ser aberto pelos cachorros devido a sua força física".
O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha para ser ouvido. A Polícia Civil informou que o dono dos animais foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa. Ele assinou o termo circunstanciado e foi liberado. Segundo a PC, o caso seguirá sob investigação no Distrito Policial da região.

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