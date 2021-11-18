Vídeo: criança prende cabeça entre grade e muro de escola em Vitória

Um menino de 7 anos precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros após ficar com a cabeça presa entre uma grade de ferro e um muro de concreto em uma escola localizada no bairro Santa Martha, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (17). Imagens divulgadas pela corporação mostram que foi preciso cortar parte de uma estrutura para o resgate da criança. O pequeno não ficou ferido.
O caso aconteceu na quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Marieta Escobar. Não há explicações sobre como a criança foi parar ali. Após o susto e sem lesões, o menino ainda aproveitou para tirar uma foto com os Bombeiros.
O vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra que uma barra de ferro foi cortada para que a cabeça da criança pudesse ser retirada do espaço entre a grade e o muro. "Nossas equipes aturaram buscando em primeiro momento tranquilizar e proteger a criança, vindo logo após fazer a retirada, o que aconteceu com sucesso", diz o texto da corporação.