Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Resgatada pelos Bombeiros

Vídeo: criança prende cabeça entre grade e muro de escola em Vitória

Imagens do Corpo de Bombeiros mostram que foi preciso cortar parte de uma estrutura para que a cabeça do menino de 7 anos fosse retirada. Ele não ficou ferido
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

17 nov 2021 às 21:18

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 21:18

Um menino de 7 anos precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros após ficar com a cabeça presa entre uma grade de ferro e um muro de concreto em uma escola localizada no bairro Santa Martha, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (17). Imagens divulgadas pela corporação mostram que foi preciso cortar parte de uma estrutura para o resgate da criança. O pequeno não ficou ferido.
O caso aconteceu na quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Marieta Escobar. Não há explicações sobre como a criança foi parar ali. Após o susto e sem lesões, o menino ainda aproveitou para tirar uma foto com os Bombeiros.
Criança de 7 anos ficou com a cabeça presa em Vitória
Criança tirou foto com Bombeiros após o susto Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
O vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra que uma barra de ferro foi cortada para que a cabeça da criança pudesse ser retirada do espaço entre a grade e o muro. "Nossas equipes aturaram buscando em primeiro momento tranquilizar e proteger a criança, vindo logo após fazer a retirada, o que aconteceu com sucesso", diz o texto da corporação.

Veja Também

Incêndio atinge consultório odontológico em Jardim da Penha, Vitória

Explosão de carro em Vitória completa um ano e caso ainda é mistério

Parapente agarra e homem fica pendurado em prédio na Praia da Costa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros crianca espírito santo Vitória (ES) Escolas Públicas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados