Vídeo: criança prende cabeça entre grade e muro de escola em Vitória

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O caso aconteceu na quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Marieta Escobar. Não há explicações sobre como a criança foi parar ali. Após o susto e sem lesões, o menino ainda aproveitou para tirar uma foto com os Bombeiros.

O vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra que uma barra de ferro foi cortada para que a cabeça da criança pudesse ser retirada do espaço entre a grade e o muro. "Nossas equipes aturaram buscando em primeiro momento tranquilizar e proteger a criança, vindo logo após fazer a retirada, o que aconteceu com sucesso", diz o texto da corporação.