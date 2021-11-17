Incêndio atinge consultório odontológico em Jardim da Penha, Vitória

Um incêndio atingiu um consultório odontológico no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (17). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado após um curto-circuito em um aparelho autoclave — utilizado para a esterilização de equipamentos.
Segundo os Bombeiros, a corporação foi acionada para combater as chamas, mas quando chegou ao consultório odontológico, o fogo já havia sido controlado com extintores por pessoas que estavam no local. Não houve vítimas e nem pedido de perícia por parte do proprietário do imóvel.
"O que nos foi narrado é que as pessoas saíram para almoçar e deixaram o aparelho autoclave funcionando. Quando voltaram, foram alertadas que estava saindo fogo e começaram o combate", disse o coordenador da Defesa Civil de Vitória, coronel Rogério Fernandes.
O órgão municipal esteve na clínica para fazer uma vistoria e constatou que não há riscos estruturais no local. "O fogo ficou confinado em um cômodo, destruiu a mobília e parte do gesso do teto, mas nada estrutural. Vai ter que pintar, tirar o cheiro de fumaça e recuperar a parte elétrica que ficou danificada", finalizou Fernandes.