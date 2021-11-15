Vídeo: idosa é atacada por cachorros pitbulls em rua de Vila Velha

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Uma idosa de 69 anos foi atacada por dois cachorros pitbulls no meio da rua no bairro Santos Dumont, em Vila Velha . O ataque ocorreu na manhã desta segunda-feira (15) e foi registrado por câmeras de videomonitoramento no local.

O vídeo mostra a professora aposentada Regina Maria de Oliveira Ribeiro juntamente do marido e uma sobrinha andando pela rua, quando os dois cães saem correndo de um imóvel e avançam sobre eles.

A idosa é mordida na perna por um cachorro e cai sendo atacada pelos dois pitbulls. Já no chão, ela foi mordida na cabeça enquanto o esposo tentava afastar os animais com chutes.

Polícia Militar foi acionada. No local, moradores relataram que os dois cachorros haviam fugido de uma casa e mordido a senhora, que já tinha sido socorrida pelo filho para um hospital no bairro Ibes, em Vila Velha, e que um morador conteve os animais.

POLÍCIA INVESTIGA DONO DOS CACHORROS

A PM informou que um homem se apresentou aos policiais como dono dos cães. Ele disse que, de forma esporádica e por motivos familiares, vai até a residência onde os cachorros ficam para cuidar dos animais.

Ainda segundo a Polícia Militar, "durante o atendimento da ocorrência, os militares perceberam que os dois cães ficavam soltos na parte da garagem e o que separava os animais de quem passava na rua era apenas um portão preso por uma corrente e um cadeado, mas que na parte debaixo deste portão havia um espaço que facilmente poderia ser aberto pelos cachorros devido a sua força física".

Imagens mostram idosa sendo atacada por cachorros em Vila Velha Crédito: Reprodução de vídeo

O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha para ser ouvido. A Polícia Civil informou que o dono dos animais foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa. Ele assinou o termo circunstanciado e foi liberado. Segundo a PC, o caso seguirá sob investigação no Distrito Policial da região.

PROFESSORA PASSA POR CIRURGIA

Idosa atacada por cães sofreu cortes na cabeça e na perna Crédito: Reprodução

A professora aposentada foi socorrida por um dos filhos para um hospital particular da região do Ibes. Ela teve ferimentos na perna e na cabeça, precisando passar por uma cirurgia.

Roberto Silva Ribeiro Junior, filho de Regina, explicou que a cirurgia foi necessária por causa do buraco que foi aberto na cabeça da mãe pela mordida do pitbull. "Só dar ponto não resolvia", destacou.

Segundo ele, Regina passa bem e está consciente. Ela deve passar a noite no hospital em observação e pode ter alta na manhã desta terça-feira (16).

"[O ataque aconteceu] em uma rua que eles passam sempre para ir ao supermercado. A sobrinha deles até alertou quando viu os cachorros, mas pensaram que por estarem do outro lado da rua eles não avançariam. Foi um susto. Depois todo mundo ficou preocupado, porque minha mãe é muito conhecida no bairro", contou.

CACHORROS SERÃO AVALIADOS

Durante o atendimento da ocorrência, de acordo com a PM, os cães foram trancados em outra parte da residência para minimizar o risco de fuga dos animais, sendo acionado o Centro de Zoonoses.