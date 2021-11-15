Carga de cerveja é apreendida em São Mateus por suspeita de fraude fiscal

O condutor disse que a carga saiu da Paraíba com destino à cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Entretanto, a nota fiscal foi emitida por uma empresa de Macaé e tinha como destino a cidade de Lagoa Seca, na Paraíba. Diante disso, a PRF fez contato por telefone com a Receita Estadual, que confirmou a irregularidade fiscal.