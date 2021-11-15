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Carga de cerveja é apreendida em São Mateus por suspeita de fraude fiscal

O caminhão estava carregado com mais de 6 mil caixas de cerveja - cada uma com 12 latas, além de garrafas de um litro da mesma bebida

Publicado em 

15 nov 2021 às 09:27

Publicado em 15 de Novembro de 2021 às 09:27

Uma carga de cerveja foi apreendida na manhã de domingo (14), no km 57 da BR 101, em São Mateus, na Região Norte do Estado. A apreensão foi feita durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caminhão estava carregado com mais de 6 mil caixas de cerveja - cada uma com 12 latas, além de garrafas de um litro da mesma bebida. Os policiais que realizaram a abordagem identificaram uma possível fraude fiscal nos produtos por conta da documentação.
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Carga de cerveja é apreendida pela PRF-ES por suspeita de fraude fiscal Crédito: Polícia Rodoviária Federal
O condutor disse que a carga saiu da Paraíba com destino à cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Entretanto, a nota fiscal foi emitida por uma empresa de Macaé e tinha como destino a cidade de Lagoa Seca, na Paraíba. Diante disso, a PRF fez contato por telefone com a Receita Estadual, que confirmou a irregularidade fiscal.
O caminhão vai permanecer no pátio da Uop de São Mateus para regularização no Código de Trânsito Brasileiro, e está à disposição da Receita Estadual para as devidas providências referente ao ilícito fiscal.
Com informações da repórter Pollyanna Patrício.

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