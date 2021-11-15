Carga de cerveja é apreendida em São Mateus por suspeita de fraude fiscal

Uma carga de cerveja foi apreendida na manhã de domingo (14), no km 57 da BR 101, em São Mateus, na Região Norte do Estado. A apreensão foi feita durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caminhão estava carregado com mais de 6 mil caixas de cerveja - cada uma com 12 latas, além de garrafas de um litro da mesma bebida. Os policiais que realizaram a abordagem identificaram uma possível fraude fiscal nos produtos por conta da documentação.
O condutor disse que a carga saiu da Paraíba com destino à cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Entretanto, a nota fiscal foi emitida por uma empresa de Macaé e tinha como destino a cidade de Lagoa Seca, na Paraíba. Diante disso, a PRF fez contato por telefone com a Receita Estadual, que confirmou a irregularidade fiscal.
O caminhão vai permanecer no pátio da Uop de São Mateus para regularização no Código de Trânsito Brasileiro, e está à disposição da Receita Estadual para as devidas providências referente ao ilícito fiscal.
Com informações da repórter Pollyanna Patrício.