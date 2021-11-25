Avião bimotor cai com três pessoas no mar do litoral de São Paulo

Um avião bimotor, com destino ao Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, caiu em mar aberto na noite desta quarta-feira (24). A aeronave decolou às 20h30. A queda ocorreu próximo a Ubatuba, litoral norte de São Paulo, por voltas das 21h. As informações são do G1.
Segundo apurações da TV Globo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave havia desaparecido na região de Paraty e Trindade, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Porém, na manhã desta quinta-feira (25), a corporação atualizou o local da queda do avião bimotor.
De acordo com a mãe do copiloto, identificado como José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, havia três pessoas a bordo do avião. Estavam na aeronave José, o piloto e um tripulante.
O Corpo de Bombeiros informou que há uma operação de resgate sendo realizada em conjunto com a Marinha, Capitania dos Portos e Defesa Civil.