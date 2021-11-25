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Na noite desta quarta (24)

Avião bimotor cai com três pessoas no mar do litoral de São Paulo

A aeronave alçou voo às 20h30. A queda ocorreu próximo a Ubatuba, litoral norte de São Paulo, por voltas das 21h

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 08:13

Publicado em 

25 nov 2021 às 08:13
TV Globo teve acesso a imagens do avião durante voo
TV Globo teve acesso a imagens do avião durante voo Crédito: Reprodução/TV Globo
Um avião bimotor, com destino ao Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, caiu em mar aberto na noite desta quarta-feira (24). A aeronave decolou às 20h30. A queda ocorreu próximo a Ubatuba, litoral norte de São Paulo, por voltas das 21h. As informações são do G1.
Segundo apurações da TV Globo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave havia desaparecido na região de Paraty e Trindade, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Porém, na manhã desta quinta-feira (25), a corporação atualizou o local da queda do avião bimotor.
De acordo com a mãe do copiloto, identificado como José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, havia três pessoas a bordo do avião. Estavam na aeronave José, o piloto e um tripulante.
O Corpo de Bombeiros informou que há uma operação de resgate sendo realizada em conjunto com a Marinha, Capitania dos Portos e Defesa Civil.

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