João Pinheiro

Avião cai no interior de Minas Gerais e piloto é encontrado morto

De acordo com a corporação, o avião realizava a pulverização de uma lavoura em João Pinheiro quando caiu. Ainda não se sabe a causa do acidente
Agência FolhaPress

24 nov 2021 às 16:52

Destroços do monomotor que caiu em João Pinheiro, Minas Gerais Crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/ Divulgação
Um piloto morreu na queda de um avião monomotor em João Pinheiro, no interior de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (24), em uma fazenda próximo à rodovia BR 040.
Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros encontrou o piloto do avião, que ainda não foi identificado, preso às ferragens e já sem vida. Ele era o único ocupante da aeronave.
De acordo com a corporação, o avião realizava a pulverização de uma lavoura quando caiu. Ainda não se sabe a causa do acidente.
O local foi isolado para perícia e não há risco de explosão.

